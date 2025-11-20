‘Elon Musk insanları aptal yerine koyuyor’

“Elon Musk, istenilen her şeye bedavaya yakın fiyata sahip olunan bir dönem başlayacak diyor. Böylece fiziksel dünyada kıtlığın büyük ölçüde biteceği ve enerjinin ucuzlayacağını söylüyor. Peki insanlar işsiz kalırsa nasıl para kazanacak? Buna da devletlerin robotlardan vergi alıp oradan gelen vergiyle evrensel temel gelir kavramının hayata geçmesine sebep olacakmış. Yani siz var olduğunuz için para alacaksınız. Devlet de bu parayı robotların çalışıp ürettikleri değerden verecekmiş. Peki o robotların parası ve vergi nasıl verilecek, burası muamma. Musk, robotlar bol ve ucuz olunca üretim araçlarının herkese yetecek kadar olacağını, böylece kıtlığın ortadan kalkacağını söylüyor. Kısaca Elon Musk çok cahil bir adam. İnsanları aptal yerine koyuyor. Ortaya çıkacak zenginlikle bu adamlar daha zengin olurken biz devletten sadaka bekleyen zavallı insanlar haline dönelim istiyor. Köleleşme sisteminin dibine varmamızı istiyor."