‘Elon Musk insanları aptal yerine koyuyor’
20.11.2025
Elon Musk, robotların ve yapay zekanın yoksulluğu bitirecek bir düzen kuracağını söyledi. Çalışmanın yakın gelecekte isteğe bağlı hale geleceğini savundu ve küresel ekonominin dönüşüme hazırlanmasın gerektiğini söyledi.Musk’ın fikrinin zenginleri zengin halkı daha da fakir hale getireceğini söyleyen gazeteci Serhat Ayan, Yapay Zeka Günlüğü programında konuyu şöyle değerlendirdi:
16:27 20.11.2025 (güncellendi: 17:02 20.11.2025)
Gazeteci Serhat Ayan’ın hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü programında bugünkü konusu, Elon Musk’ın robotların ve yapay zekanın yoksulluğu bitirecek bir düzen kuracağı iddiaları oldu.
Elon Musk, robotların ve yapay zekanın yoksulluğu bitirecek bir düzen kuracağını söyledi. Çalışmanın yakın gelecekte isteğe bağlı hale geleceğini savundu ve küresel ekonominin dönüşüme hazırlanmasın gerektiğini söyledi.
Musk’ın fikrinin zenginleri zengin halkı daha da fakir hale getireceğini söyleyen gazeteci Serhat Ayan, Yapay Zeka Günlüğü programında konuyu şöyle değerlendirdi:
“Elon Musk, istenilen her şeye bedavaya yakın fiyata sahip olunan bir dönem başlayacak diyor. Böylece fiziksel dünyada kıtlığın büyük ölçüde biteceği ve enerjinin ucuzlayacağını söylüyor. Peki insanlar işsiz kalırsa nasıl para kazanacak? Buna da devletlerin robotlardan vergi alıp oradan gelen vergiyle evrensel temel gelir kavramının hayata geçmesine sebep olacakmış. Yani siz var olduğunuz için para alacaksınız. Devlet de bu parayı robotların çalışıp ürettikleri değerden verecekmiş. Peki o robotların parası ve vergi nasıl verilecek, burası muamma. Musk, robotlar bol ve ucuz olunca üretim araçlarının herkese yetecek kadar olacağını, böylece kıtlığın ortadan kalkacağını söylüyor. Kısaca Elon Musk çok cahil bir adam. İnsanları aptal yerine koyuyor. Ortaya çıkacak zenginlikle bu adamlar daha zengin olurken biz devletten sadaka bekleyen zavallı insanlar haline dönelim istiyor. Köleleşme sisteminin dibine varmamızı istiyor."