Dünya Çocuk Hakları Günü: Suça sürüklenen 4 bin çocuk cezaevinde
Gazeteci Güçlü Özgan, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugün, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde çocukların karşı karşıya kaldığı gerçekleri... 20.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-20T12:15+0300
2025-11-20T12:15+0300
2025-11-20T12:15+0300
20 Kasım 1989 tarihinde, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından çocukları korumak ve yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla Çocuk Hakları Sözleşmesi kabul edilerek "Dünya Çocuk Hakları Günü" ilan edildi. Bugün Türkiye’de çocuklar iş cinayetleri, istismar, suça sürüklenme, yetersiz beslenme ile karşı karşıya yaşıyor. Eğitim, adalet ve ekonomi programlarından en çok çocuklar etkileniyor.Yeri ve Zamanı programında 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde çocukların durumunu anlatan gazeteci Güçlü Özgan, cezaevlerinde 12-18 yaş arası toplam 4 bin 682 çocuk bulunduğunu söyledi.Özgan, şöyle anlattı:
Güçlü Özgan
Güçlü Özgan
Güçlü Özgan
20 Kasım 1989 tarihinde, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından çocukları korumak ve yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla Çocuk Hakları Sözleşmesi kabul edilerek "Dünya Çocuk Hakları Günü" ilan edildi. Bugün Türkiye’de çocuklar iş cinayetleri, istismar, suça sürüklenme, yetersiz beslenme ile karşı karşıya yaşıyor. Eğitim, adalet ve ekonomi programlarından en çok çocuklar etkileniyor.
Yeri ve Zamanı programında 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde çocukların durumunu anlatan gazeteci Güçlü Özgan, cezaevlerinde 12-18 yaş arası toplam 4 bin 682 çocuk bulunduğunu söyledi.
“1954’ten bu yana her 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanıyor. Çocuk haklarına dair sözleşmenin de yıl dönümü. Bu ülkenin çocukları Atatürk gibi bir liderleri olduğu için şanslı. Çocuk haklarını konuşmak için 23 Nisan bir araç ve gerekçe. Dünyadaki tablo ise ortada. Çocuk hakları deyince ilk önce akla Gazze geliyor. Ülkemize dair ise kutlanacak bir şey var mı diye baktığımızda çok da kutlanacak bir tablo yok. Özellikle çalışmak zorunda kalan çocukları konuşuyoruz. Aynı zamanda suça itilen çocukların durumunu da sık sık konuşuyoruz. 2024 TÜİK verilerine göre güvenlik birimlerine getirilen mağdur ya da suça sürüklenen çocukların oranı bir önceki yıla kıyasla yüzde 10 oranında artmış. Sadece 2024 yılında 612 bin çocuğun kollukla muhatap olduğunu görüyoruz. Özellikle son beş yıla bakıldığında suça sürüklenen çocuk sayısında ciddi bir artış olduğu görülüyor. Bugün cezaevlerinde 194’ü kız olmak üzere 12-18 yaş arası 4 bin 682 çocuk bulunuyor. Annesi ceza alıp yanında duran 0-6 yaş çocuk sayısı da 800’ün üzerinde. Çocuk istismarında mağdur olan çocukların oranlarının yükseldiğini görüyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2028 yılında temel ihtiyaçları karşılanamayan çocukların sayısının 197 bini bulabileceğini öngörüyor. Her 100 çocuktan 25’i bugün iş hayatında olmak durumunda. Bu konuda anlatabilecek maalesef çok fazla başlık var. 2024 yılında 15 yaş altında 122 çocuk doğum yaptı. Bu gerçekliği görmezden gelemiyorsunuz.”