‘Doğu Asya’da savaşın fitilini ateşleyecek ülke Çin değil, Japonya’

“Trump'ın Asya turu kendi ülkesindeki ana akın medya tarafından iç boş olarak nitelendirildi. Demokratların Azınlık Lideri Chuck Shummer da ‘Orada ne yaptınız? Hiçbir şey yok, boş yere gittin, boş yere geldin. Nihayetinde bir şey elde edemedin’ dedi. Doğru. Trump Çin'e bir meydan okuma yaptı. Trump'ın sistemi şu; bir kriz yaratıyor, o krizi kendi çözmek için bir mesai harcıyor, kendi yarattığı krizi çözdükten sonra da zafer ilan ediyor. Ben onun için sahte kabadayı dedim. Çin'e bir meydan okudu, gitti Şi Cinping'le karşı karşıya gelmeye çalıştı, Çin'den bir araba dayak yedi ve apar topar Kore'den kaçtı. Güney Kore, Busan'daki zirveden sonra kendi kurduğu APEC'in liderler zirvesine dahi katılmadı. Apar topar kaçtı, hiç de acil bir işi yok. Yani sahte kabadayı. Fakat perdenin arkasında Amerika'daki aktörler, güçler pek de onun kadar korkak değiller. ‘Bu Japonya silahı Çin'e karşı kullanacaksınız ama ya bu silah geri teper de bize dönerse?’ diyorlar. Her başkana aynı şeyi söylüyorlar. Ya bu silah bize dönerse, yani Japonya bir gün hesaplaşma… gelin şu defterleri açalım, şu işin rövanşını bir kotaralım’ derse. Ki, ben Çin'in bu denklemi çok iyi okuduğunu, çok iyi takip ettiğini, hatta yani mümkün olursa belki bir gün ABD-Japonya bağının da bir şekilde kopabileceğini söylüyorum. Pasifik'te dengeler çok hassas, pamuk ipliğine bağlı. Bugün bir ABD-Japonya ortaklığı görüyorsunuz ama bir gün gelir, oradaki ortaklık ABD-Çin ortaklığına dönüşür ve Japonya karşılığıyla karşılaşırsınız. Yani Japonya'ya karşı Pasifik uluslarının birleştiği bir günü de görürsünüz. Biz bunu gördük. Tarih, uluslararası ilişkiler için çok önemli. Hem bizim için hafızadır hem de bir laboratuvardır. Daha önce denenmiş, görülmüş şeylerdir. Yani tarihte yaşanan olaylar geleceğe de ışık tutar. Onun için bir defa daha tekrar etmemesi için ABD'nin bence ciddi anlamda bir fren mekanizması var. Onun için Trump böyle bir çıkıyor, coşuyor ama ardından birileri onu geri çekiyorlar. Fakat şunu da unutulmamalı. Müesses nizam Çin'i bir noktada tutmak istiyor. Çin düşmanlığı da Amerika'nın lehine bir iş değil. Yani ne Rusya ne Çin. Hatta mümkünse burada adı sanı duyulmamış, beklenmedik ülkelerin meydan okumalarına karşı bu üç büyük gücün birlikte bölgede hareket etmesi daha iyi olur düşüncesi içerisindeler. Özellikle işte bu noktada ad vermiyorlar ama, Hindistan ve Japonya; bu iki ülkeden biraz endişe duyuluyor. Bence de her ikisinden de duyulması lazım. Bugün Hindistan sessiz sedasız, çok fazla bir şey demiyor ama günü geldiğinde Hint Okyanusu'nu kapatacak, oranın kontrolünü alacak. Hint Okyanusu da en önemli deniz yollarının, enerji yollarının geçtiği yer. Yani bugün Tayvan neyse, Tayvan Boğazı neyse orası da öyle.”