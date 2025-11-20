https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/bilim-insanlari-dunyadaki-en-eski-biyolojik-izleri-cozdu-33-milyar-yillik-kayalarda-gizli-yasam-1101146300.html

Bilim insanları, Dünya’daki en eski biyolojik izleri çözdü: 3.3 milyar yıllık kayalarda gizli yaşam izleri bulundu

Bilim insanları, Dünya'daki en eski biyolojik izleri çözdü: 3.3 milyar yıllık kayalarda gizli yaşam izleri bulundu

20.11.2025

Bilim insanları, Dünya’daki yaşamın ortaya çıkışına dair en büyük boşluklardan birini doldurabilecek önemli bulgulara ulaştı. Carnegie Bilim Enstitüsü liderliğindeki uluslararası araştırma ekibi, 3.3 milyar yıllık kayalarda, daha önce tespit edilmesi imkansız görülen biyolojik izler buldu. Uzmanlara göre bu izler, yaşamın düşündüğümüzden çok daha eski ve karmaşık olabileceğini gün yüzüne çıkardı.Neden önemli?Bilim dünyasında uzun yıllardır tartışılan konu, erken Dünya’da yaşamın ne zaman ve nasıl geliştiği. Ancak aradan geçen milyarlarca yıl boyunca kayaların ısı, basınç ve kimyasal süreçlerle değişime uğraması, biyolojik izlerin büyük kısmını yok etti. Bilim insanları bu çalışmayla, kaybolduğu sanılan bilgilerin aslında moleküler düzeyde hala saklı olabileceğini ortaya koyarak, erken yaşam araştırmalarında çığır açmayı amaçlıyor.Görünmez biyolojik izler yapay zeka sayesinde ortaya çıktıAraştırma ekibi, gelişmiş kimyasal teknikler ve yapay zekayı bir araya getirerek antik kayalarda saklı biyolojik kökenleri çözmeye çalıştı. Ekip, organik ve inorganik malzemeleri moleküler fragmanlara ayırdı; ardından makine öğrenimi modelleri bu fragmanlar arasında yalnızca yaşamın oluşturabileceği kimyasal düzenleri tanıdı.Bilim insanları farklı dönemlere ait 400’den fazla örnek üzerinde çalıştı, modern organizmalardan meteorite, bir milyar yıllık deniz yosunlarından 3.3 milyar yıllık tortu kayalarına kadar geniş bir veri havuzu oluşturuldu. Yapay zeka sistemi, biyolojik ve biyolojik olmayan örnekler arasındaki farkı yüzde 90’ın üzerinde doğruluk payıyla ayırt etmeyi başardı.Oksijen üreten fotosentez tahmin edilenden 1 milyar yıl daha eski olabilirÇalışmanın en dikkat çekici sonucu, oksijen üretimiyle ilişkili fotosentezin izlerinin en az 2.5 milyar yıl önce kayalara yansıdığı. Bu, oksijenli atmosferin sandığımızdan çok daha erken şekillenmeye başladığını gösteriyor. Bu bulgu aynı zamanda Dünya’nın iklimi, erken yaşamın çeşitliliği ve canlıların evrimi hakkında kabul gören birçok teorinin yeniden değerlendirilmesini gerektirebilir.Carnegie Bilim Enstitüsü’nden araştırmanın eş-yazarı Dr. Robert Hazen, “Antik yaşam yalnızca fosil bırakmaz; kimyasal ekolar da bırakır. Yapay zeka, bu ekoları ilk kez net biçimde okuyabilmemizi sağladı” dedi.Deniz yosunu fosilleri araştırmaya yön verdiMichigan State Üniversitesi’nden Katie Maloney’nin katkıları, araştırmanın bir diğer kritik ayağını oluşturdu. Maloney’nin Yukon Bölgesi’nden sağladığı, yaklaşık 1 milyar yıllık iyi korunmuş deniz yosunu fosilleri, erken karmaşık yaşamın nasıl evrimleştiğine ışık tutuyor. Bu fosiller, yapay zeka modelinin biyolojik işaretleri tanıması için önemli bir temel veri seti sağladı.Maloney, erken Dünya’daki organizmaların büyük bölümünün gözle görülemeyecek kadar küçük olduğunu hatırlatarak, “Kimyasal analiz ile makine öğrenimini birlikte kullanmak, kaybolmuş biyolojik ipuçlarını yeniden görünür kıldı” ifadelerini kullandı.Biyolojik izlerin kaybolmasının nedeni: Jeolojik zamanın baskısıErken Dünya’da yaşam çoğunlukla basit mikroorganizmalarla sınırlıydı. Ancak bu yapılar, ısı ve basıncın etkisiyle zamanla bozuldu, moleküller parçalandı, organik dokular kayboldu. Bu nedenle eski kayalarda güvenilir biyolojik kanıt bulmak büyük bir zorluktu.Yeni yöntem, yok olan moleküllerin yerine korunmuş kimyasal dizilimleri inceleyerek, geçmiş yaşamın geride bıraktığı imzaları tespit ediyor. Araştırmacılar, bu yaklaşım sayesinde güvenilir kimyasal biyolojik imza tespitinin kapsamını 1.7 milyar yıldan 3.3 milyar yıla çıkarmayı başardı.Mars için yeni bir kapı aralanıyorUzmanlara göre bu teknik yalnızca Dünya’nın erken yaşamını anlamak için değil, aynı zamanda başka gezegenlerde yaşam arayışında da devrim yaratabilecek bir yöntem sunuyor. Araştırmacılar, aynı analizlerin Mars’tan getirilecek kaya örneklerine uygulanabileceğini ve geçmiş yaşam izlerinin tespit edilebileceğini belirtiyor.Maloney, “Bu yöntem, derin zamanda kaybolmuş yaşamı okumak için yeni bir pencere açıyor. Önümüzdeki yıllarda diğer gezegenlerde yaşam arayışının merkezinde olabilir” dedi.

