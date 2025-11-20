Türkiye
AK Parti Grup Başkanı Güler: İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz
AK Parti Grup Başkanı Güler: İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, İmralı'ya ziyarete olumlu baktıklarını söyledi.
2025-11-20T16:42+0300
2025-11-20T17:05+0300
türki̇ye
milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonu
ak parti
i̇mralı
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, İmralı'ya gitme önerisi yarın oylayacak. Oylama öncesinde AK Parti'de yapılan toplantı sonrasında açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz. Komisyonda oylama olursa biz AK Parti olarak olumlu oy vereceğiz." dedi.Güler, İmralı'ya gidecek ismin henüz netleşmediğini belirtti.11 Yargı Paketi'nin sunumu ertelendi Öte yandan Güler, başta trafik cezaları olmak üzere, bir dizi ve ihlalde ciddi yaptırımlar öngören 11. Yargı paketinin Meclis Başkanlığı'na sunumunun ertelendiğini söyledi.
AK Parti Grup Başkanı Güler: İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz

16:42 20.11.2025 (güncellendi: 17:05 20.11.2025)
TBMM komisyon
TBMM komisyon
Ayrıntılar geliyor
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, İmralı'ya ziyarete olumlu baktıklarını söyledi.
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, İmralı'ya gitme önerisi yarın oylayacak. Oylama öncesinde AK Parti'de yapılan toplantı sonrasında açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz. Komisyonda oylama olursa biz AK Parti olarak olumlu oy vereceğiz." dedi.
Güler, İmralı'ya gidecek ismin henüz netleşmediğini belirtti.

11 Yargı Paketi'nin sunumu ertelendi

Öte yandan Güler, başta trafik cezaları olmak üzere, bir dizi ve ihlalde ciddi yaptırımlar öngören 11. Yargı paketinin Meclis Başkanlığı'na sunumunun ertelendiğini söyledi.
