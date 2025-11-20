AK Parti Grup Başkanı Güler: İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/ak-parti-grup-baskani-guler-imraliya-ziyarete-olumlu-bakiyoruz--1101160028.html

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, İmralı'ya ziyarete olumlu baktıklarını söyledi. 20.11.2025

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, İmralı'ya gitme önerisi yarın oylayacak. Oylama öncesinde AK Parti'de yapılan toplantı sonrasında açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz. Komisyonda oylama olursa biz AK Parti olarak olumlu oy vereceğiz." dedi.Güler, İmralı'ya gidecek ismin henüz netleşmediğini belirtti.11 Yargı Paketi'nin sunumu ertelendi Öte yandan Güler, başta trafik cezaları olmak üzere, bir dizi ve ihlalde ciddi yaptırımlar öngören 11. Yargı paketinin Meclis Başkanlığı'na sunumunun ertelendiğini söyledi.

