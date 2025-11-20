https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/ak-parti-grup-baskani-guler-imraliya-ziyarete-olumlu-bakiyoruz--1101160028.html
AK Parti Grup Başkanı Güler: İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz
AK Parti Grup Başkanı Güler: İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, İmralı'ya ziyarete olumlu baktıklarını söyledi.
türki̇ye
milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonu
ak parti
i̇mralı
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, İmralı'ya gitme önerisi yarın oylayacak. Oylama öncesinde AK Parti'de yapılan toplantı sonrasında açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz. Komisyonda oylama olursa biz AK Parti olarak olumlu oy vereceğiz." dedi.Güler, İmralı'ya gidecek ismin henüz netleşmediğini belirtti.11 Yargı Paketi'nin sunumu ertelendi Öte yandan Güler, başta trafik cezaları olmak üzere, bir dizi ve ihlalde ciddi yaptırımlar öngören 11. Yargı paketinin Meclis Başkanlığı'na sunumunun ertelendiğini söyledi.
türki̇ye
2025
milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonu, ak parti, i̇mralı
milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonu, ak parti, i̇mralı
AK Parti Grup Başkanı Güler: İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz
16:42 20.11.2025 (güncellendi: 17:05 20.11.2025)
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, İmralı'ya ziyarete olumlu baktıklarını söyledi.
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, İmralı'ya gitme önerisi yarın oylayacak. Oylama öncesinde AK Parti'de yapılan toplantı sonrasında açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz. Komisyonda oylama olursa biz AK Parti olarak olumlu oy vereceğiz." dedi.
Güler, İmralı'ya gidecek ismin henüz netleşmediğini belirtti.
11 Yargı Paketi'nin sunumu ertelendi
Öte yandan Güler, başta trafik cezaları olmak üzere, bir dizi ve ihlalde ciddi yaptırımlar öngören 11. Yargı paketinin Meclis Başkanlığı'na sunumunun ertelendiğini söyledi.