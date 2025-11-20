Gazze'de Dünya Çocuk Hakları Günü: Han Yunus'taki kamplarda günlük yaşam

20 Kasım Dünya Çocuk Günü, Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’ta yaşayan çocuklar için her zamankinden daha ağır bir gerçeklikle karşılandı.
İsrail saldırılarının ardından bölgedeki kamplara sığınmak zorunda kalan binlerce çocuk, çadırlarda son derece sınırlı imkanlarla hayata tutunmaya çalışıyor.
Temiz suya erişimin günlerce kesintiye uğrayabildiği kamplarda çocuklar, aileleriyle birlikte uzun su ve yemek kuyruklarına giriyor. Birçoğu henüz okul çağında olmasına rağmen, hem kendi yaşam mücadelesini veriyor hem de küçük kardeşlerinin bakımını üstleniyor.
Güvenli bir alanın neredeyse kalmadığı kamplarda çocuklar, oyun oynayarak birkaç dakikalığına da olsa savaşın gölgesinden uzaklaşmaya çalışıyor. Ancak çoğu, barınma, beslenme ve hijyen gibi temel ihtiyaçlardan yoksun şekilde büyüyor. Çadırlarda geçirilen her gün, çocukların fiziksel ve duygusal yükünü daha da artırıyor.
Han Yunus’taki çadırlarda yaşam, Dünya Çocuk Günü’nün hatırlattığı hakların çoğunun bölgede karşılanamadığını bir kez daha gözler önüne seriyor.
