Gazze'de Dünya Çocuk Hakları Günü: Han Yunus'taki kamplarda günlük yaşam

Güvenli bir alanın neredeyse kalmadığı kamplarda çocuklar, oyun oynayarak birkaç dakikalığına da olsa savaşın gölgesinden uzaklaşmaya çalışıyor. Ancak çoğu, barınma, beslenme ve hijyen gibi temel ihtiyaçlardan yoksun şekilde büyüyor. Çadırlarda geçirilen her gün, çocukların fiziksel ve duygusal yükünü daha da artırıyor.