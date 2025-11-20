Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
Gazze'de Dünya Çocuk Hakları Günü: Han Yunus'taki kamplarda günlük yaşam
Gazze'de Dünya Çocuk Hakları Günü: Han Yunus'taki kamplarda günlük yaşam
Sputnik Türkiye
20 Kasım Dünya Çocuk Günü'nde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki kamplarda yaşayan Filistinli çocuklar, İsrail saldırılarının yol açtığı ağır...
gazze
filistin
i̇srail-filistin
dünya çocuk hakları günü
gazze
filistin
Gazze'de Dünya Çocuk Hakları Günü: Han Yunus'taki kamplarda günlük yaşam

13:52 20.11.2025
20 Kasım Dünya Çocuk Günü’nde Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentindeki kamplarda yaşayan Filistinli çocuklar, İsrail saldırılarının yol açtığı ağır şartlar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.
© AA / Doaa Albaz

20 Kasım Dünya Çocuk Günü, Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’ta yaşayan çocuklar için her zamankinden daha ağır bir gerçeklikle karşılandı.

© AA / Doaa Albaz

20 Kasım Dünya Çocuk Günü, Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’ta yaşayan çocuklar için her zamankinden daha ağır bir gerçeklikle karşılandı.

© AA / Doaa Albaz

İsrail saldırılarının ardından bölgedeki kamplara sığınmak zorunda kalan binlerce çocuk, çadırlarda son derece sınırlı imkanlarla hayata tutunmaya çalışıyor.

© AA / Doaa Albaz

İsrail saldırılarının ardından bölgedeki kamplara sığınmak zorunda kalan binlerce çocuk, çadırlarda son derece sınırlı imkanlarla hayata tutunmaya çalışıyor.

© AA / Doaa Albaz

Temiz suya erişimin günlerce kesintiye uğrayabildiği kamplarda çocuklar, aileleriyle birlikte uzun su ve yemek kuyruklarına giriyor. Birçoğu henüz okul çağında olmasına rağmen, hem kendi yaşam mücadelesini veriyor hem de küçük kardeşlerinin bakımını üstleniyor.

© AA / Doaa Albaz

Temiz suya erişimin günlerce kesintiye uğrayabildiği kamplarda çocuklar, aileleriyle birlikte uzun su ve yemek kuyruklarına giriyor. Birçoğu henüz okul çağında olmasına rağmen, hem kendi yaşam mücadelesini veriyor hem de küçük kardeşlerinin bakımını üstleniyor.

© AA / Doaa Albaz

Güvenli bir alanın neredeyse kalmadığı kamplarda çocuklar, oyun oynayarak birkaç dakikalığına da olsa savaşın gölgesinden uzaklaşmaya çalışıyor. Ancak çoğu, barınma, beslenme ve hijyen gibi temel ihtiyaçlardan yoksun şekilde büyüyor. Çadırlarda geçirilen her gün, çocukların fiziksel ve duygusal yükünü daha da artırıyor.

© AA / Doaa Albaz

Güvenli bir alanın neredeyse kalmadığı kamplarda çocuklar, oyun oynayarak birkaç dakikalığına da olsa savaşın gölgesinden uzaklaşmaya çalışıyor. Ancak çoğu, barınma, beslenme ve hijyen gibi temel ihtiyaçlardan yoksun şekilde büyüyor. Çadırlarda geçirilen her gün, çocukların fiziksel ve duygusal yükünü daha da artırıyor.

© AA / Doaa Albaz

Han Yunus’taki çadırlarda yaşam, Dünya Çocuk Günü’nün hatırlattığı hakların çoğunun bölgede karşılanamadığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

© AA / Doaa Albaz

Han Yunus’taki çadırlarda yaşam, Dünya Çocuk Günü’nün hatırlattığı hakların çoğunun bölgede karşılanamadığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

