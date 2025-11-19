Tuba Ünsal'ın yüzü kiracılardan gülmedi: 7 aydır kira alamadığını söyledi, isyan etti

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/tuba-unsalin-yuzu-kiracilardan-gulmedi-7-aydir-kira-alamadigini-soyledi-isyan-etti-1101115329.html
Ünlü oyuncu Tuba Ünsal'ın yüzü kiracılardan yana gülmedi. Daha önce İstanbul'daki evinde de kiracısı olan Pucca olarak tanınan fenomen ve yazar Pınar Yıldırım'la yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Ünsal bu kez de Almanya Berlin'deki evinde yaşayan kiracısının 7 aydır kirasını ödemediğini söyledi. Ünsal sosyal medya hesabından yaşadığı sorunları anlattı. Hukuki süreç başlattıkÜnsal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yedi aydır kirasını ödemeyen kiracısıyla yaşadığı sıkıntıları dile getirdi. Berlin’e hukuki süreç için gittiğini belirten Ünsal, iyi niyetinin suiistimal edildiğini belirterek şunları dile getirdi: Sosyal medya fenomeniyle de sorun yaşamıştıÜnsal daha önce de sosyal medya fenomeni ve yazar Pucca ile yaşadığı kira sorununu dile getirerek, "Pucca/Pınar yıllarca benim de kiracımdı. Evimi mahvetti demek az kalır sanırım yaşadığı tüm travmaların cezasını eve kesti o kadar kötüydü durum. Aylarca kira ödemedi, haber bile vermeden evi boşalttı" açıklamasında bulunmuştu.
