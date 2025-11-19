Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/tuba-unsalin-yuzu-kiracilardan-gulmedi-7-aydir-kira-alamadigini-soyledi-isyan-etti-1101115329.html
Tuba Ünsal'ın yüzü kiracılardan gülmedi: 7 aydır kira alamadığını söyledi, isyan etti
Tuba Ünsal'ın yüzü kiracılardan gülmedi: 7 aydır kira alamadığını söyledi, isyan etti
Sputnik Türkiye
Oyuncu Tuba Ünsal, Berlin'deki kiracısının 7 aydır kirasını ödemediğini belirterek iyi niyetinin suistimal edildiğini söyledi. Ünsal, hukuki süreç başlattığını... 19.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-19T11:06+0300
2025-11-19T11:06+0300
yaşam
tuba ünsal
pınar yıldırım
pucca
berlin
kiracı
ev sahibi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1e/1084341414_0:0:1647:927_1920x0_80_0_0_07a48169ac19df10dc7165ed35b5f562.jpg
Ünlü oyuncu Tuba Ünsal'ın yüzü kiracılardan yana gülmedi. Daha önce İstanbul'daki evinde de kiracısı olan Pucca olarak tanınan fenomen ve yazar Pınar Yıldırım'la yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Ünsal bu kez de Almanya Berlin'deki evinde yaşayan kiracısının 7 aydır kirasını ödemediğini söyledi. Ünsal sosyal medya hesabından yaşadığı sorunları anlattı. Hukuki süreç başlattıkÜnsal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yedi aydır kirasını ödemeyen kiracısıyla yaşadığı sıkıntıları dile getirdi. Berlin’e hukuki süreç için gittiğini belirten Ünsal, iyi niyetinin suiistimal edildiğini belirterek şunları dile getirdi: Sosyal medya fenomeniyle de sorun yaşamıştıÜnsal daha önce de sosyal medya fenomeni ve yazar Pucca ile yaşadığı kira sorununu dile getirerek, "Pucca/Pınar yıllarca benim de kiracımdı. Evimi mahvetti demek az kalır sanırım yaşadığı tüm travmaların cezasını eve kesti o kadar kötüydü durum. Aylarca kira ödemedi, haber bile vermeden evi boşalttı" açıklamasında bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240212/puccaya-bir-suclama-da-tuba-unsaldan-evimi-mahvetti-demek-az-kalir-1080650816.html
berlin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1e/1084341414_32:0:1647:1211_1920x0_80_0_0_c2956f9c5358b6505ed42995263e70b3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tuba ünsal, pınar yıldırım, pucca, berlin, kiracı, ev sahibi
tuba ünsal, pınar yıldırım, pucca, berlin, kiracı, ev sahibi

Tuba Ünsal'ın yüzü kiracılardan gülmedi: 7 aydır kira alamadığını söyledi, isyan etti

11:06 19.11.2025
© İHA / BURAK YALMAN - GAZİ TAŞ - SUAT METİN-AW844393Tuba Ünsal
Tuba Ünsal - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2025
© İHA / BURAK YALMAN - GAZİ TAŞ - SUAT METİN-AW844393
Abone ol
Oyuncu Tuba Ünsal, Berlin'deki kiracısının 7 aydır kirasını ödemediğini belirterek iyi niyetinin suistimal edildiğini söyledi. Ünsal, hukuki süreç başlattığını dile getirdi.
Ünlü oyuncu Tuba Ünsal'ın yüzü kiracılardan yana gülmedi. Daha önce İstanbul'daki evinde de kiracısı olan Pucca olarak tanınan fenomen ve yazar Pınar Yıldırım'la yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Ünsal bu kez de Almanya Berlin'deki evinde yaşayan kiracısının 7 aydır kirasını ödemediğini söyledi. Ünsal sosyal medya hesabından yaşadığı sorunları anlattı.

Hukuki süreç başlattık

Ünsal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yedi aydır kirasını ödemeyen kiracısıyla yaşadığı sıkıntıları dile getirdi. Berlin’e hukuki süreç için gittiğini belirten Ünsal, iyi niyetinin suiistimal edildiğini belirterek şunları dile getirdi:
"Berlin’deyim. Yedi aydır kiramı ödemeyen ve ardından da evde bir buçuk sene sonra tahta kurusu çıktığını söyleyen kiracımı çıkarabilmek için hukuksal mücadeleye geldim. 'Cehennemin yolu iyi niyet taşlarıyla örülü' Kimseye kanunu görmezden gelip üzülüp destek olmaya çalışma; hâlâ vicdan yapmanın anlamı yok. Avukata göre artık Almanya'ya giremeyecek hâle gelecek hatalar yapan biri, maalesef seni dinlemeyip işi çığırından çıkarabiliyor. Çocuğu var diye hâlâ üzülmek… Yorgunum."

Sosyal medya fenomeniyle de sorun yaşamıştı

Ünsal daha önce de sosyal medya fenomeni ve yazar Pucca ile yaşadığı kira sorununu dile getirerek, "Pucca/Pınar yıllarca benim de kiracımdı. Evimi mahvetti demek az kalır sanırım yaşadığı tüm travmaların cezasını eve kesti o kadar kötüydü durum. Aylarca kira ödemedi, haber bile vermeden evi boşalttı" açıklamasında bulunmuştu.
Pucca - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2024
YAŞAM
Pucca'ya bir suçlama da Tuba Ünsal'dan: 'Evimi mahvetti' demek az kalır
12 Şubat 2024, 13:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала