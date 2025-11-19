https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/ruzgar-hizini-kesmiyor-sicakliklar-yukseliyor-il-il-hava-durumu-1101108268.html
Rüzgar hızını kesmiyor, sıcaklıklar yükseliyor: İl il hava durumu
19 Kasım Çarşamba hava durumu raporuna göre kıyı Ege ve Edirne’de sağanak yağış bekleniyor. Sis ve pus uyarısı Marmara, İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu’nun iç kesimleri için geçerli.
2025-11-19T06:46+0300
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 19 Kasım Çarşamba günü hava durumu tahminlerine göre kıyı Ege ile Edirne çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.Sıcaklıklar yükseliyorHava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgar hızını kesmiyorRüzgarın, Marmara'nın batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.MARMARAParçalı bulutlu, zamanla kuzeybatısının çok bulutlu, bu gece saatlerinde Edirne çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.EGEParçalı bulutlu, kıyılarının çok bulutlu, Kıyı Ege'nin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AKDENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BATI KARADENİZParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
SON HABERLER
tr_TR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 19 Kasım Çarşamba günü hava durumu tahminlerine göre kıyı Ege ile Edirne çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın, Marmara'nın batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Parçalı bulutlu, zamanla kuzeybatısının çok bulutlu, bu gece saatlerinde Edirne çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
BURSA
– 24°C – Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE
– 21°C – Parçalı bulutlu
İSTANBUL
– 21°C – Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ
– 19°C – Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı bulutlu, kıyılarının çok bulutlu, Kıyı Ege'nin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR
– 18°C – Parçalı bulutlu
DENİZLİ
– 20°C – Parçalı bulutlu
İZMİR
– 22°C – Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA
– 21°C – Parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA
– 25°C – Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA
– 25°C – Parçalı ve az bulutlu
HATAY
– 21°C – Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA
– 18°C – Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA
– 18°C – Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR
– 17°C – Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ
– 17°C – Parçalı ve az bulutlu
KONYA
– 18°C – Parçalı ve az bulutlu
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU
– 19°C – Parçalı bulutlu
DÜZCE
– 22°C – Parçalı bulutlu
SİNOP
– 22°C – Parçalı bulutlu
ZONGULDAK
– 22°C – Parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA
– 20°C – Parçalı ve az bulutlu
RİZE
– 20°C – Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN
– 25°C – Parçalı ve az bulutlu
TRABZON
– 20°C – Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM
– 3°C – Parçalı ve az bulutlu
KARS
– 12°C – Parçalı ve az bulutlu
MALATYA
– 12°C – Parçalı ve az bulutlu
VAN
– 12°C – Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR
– 18°C – Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP
– 20°C – Az bulutlu ve açık
MARDİN
– 18°C – Az bulutlu ve açık
SİİRT
– 17°C – Az bulutlu ve açık