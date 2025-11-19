Okan Aslan: Merak meselesi değil, mahremiyet ihlali

Adana’da bir özel lisede kadınlar tuvaletine gizli kamera yerleştiren bir görsel sanatlar öğretmeniyle karşı karşıyayız. Olay, 24 Ekim’de bir öğretmenin tuvaletteki gider kısmında kamerayı fark etmesiyle ortaya çıkıyor. Okul yönetimi kendi içinde bir soruşturma yapıyor ve bu kameraların öğretmen E.İ. tarafından yerleştirildiği tespit ediliyor. Evinde yapılan aramalarda farklı farklı görüntülere rastlanıyor, bu görüntüleri yurt dışına sattığına dair bilgiler çıkıyor. Ardından gözaltına alınıyor, tutuklanıyor ve işten çıkarılıyor. Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuluyor.

Polis ifadesinde kamera yerleştirdiğini kabul ediyor ve gerekçe olarak ‘Bazı öğretmenlerin hakkımda konuşup konuşmadığını merak ettim’ diyor. Tuvalete kamera yerleştirip bunu böyle gerekçelendirmek akılla, mantıkla açıklanabilecek bir şey değil. Bir insan, ‘benim hakkımda konuşuyorlar mı?’ diye merak ediyorsa gidip okul koridoruna, öğretmenler odasına kamera koyduğunu bile söyleyemez. Burada ise kadınlar tuvaletinden, gider kısmına yerleştirilmiş bir kameradan bahsediyoruz. Bu, sadece bir merak meselesi değil, çok ağır bir mahremiyet ihlali ve ciddi bir suç.