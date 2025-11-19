https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/nasa-marsta-yabanci-bir-kaya-buldu-1101112360.html

NASA, Mars’ta ‘yabancı’ bir kaya buldu

NASA’nın Perseverance aracı, Mars’ta gezegene ait olmadığı düşünülen ‘yabancı bir kaya’ keşfetti. Bilim insanları kaynağının meteor olabileceğini araştırıyor.

NASA’nın Perseverance keşif aracı, Mars görevinde dikkat çekici bir bulguya daha imza attı. Araç, Mars'taki Jezero Krateri’nin Vernodden bölgesinde yaklaşık 80 santimetre genişliğinde bir kaya tespit etti. “Phippsaksla” adı verilen kaya, görünümü ve kimyasal bileşimiyle bilim insanlarının ilgisini çekti. Çünkü uzmanlar bu kayanın demir ve nikel açısından beklenenden çok daha zengin olmasının, Mars’ın doğal oluşumlarıyla uyuşmadığını gösterdiğini aktardı.Bilim insanları Perseverance keşif aracının kaya üzerindeki incelemeyi, SuperCam lazerleri ve spektrometre ölçümleriyle gerçekleştirdiğini belirtti. Yapılan analizlerde kaya yüzeyinin demir-nikel oranının, gezegen yüzeyinde kendiliğinden oluşan kayalardan farklı olduğu belirlendi. Uzmanlara göre bu, Phippsaksla’nın büyük olasılıkla uzaydan gelmiş bir meteor parçası olduğuna işaret edebilir.Mars’ın başka bölgelerinde daha önce demir-nikel meteorları bulunmuş olsa da Perseverance bu tür bir örnekle ilk kez karşılaştı. Bilim insanları, kaya oluşumu ve yüzey yapısı üzerinde yapılacak ek analizlerle bu değerlendirmenin kesinleştirilmesini planlıyor.2021’de Mars’a iniş yapan Perseverance, o tarihten bu yana eski göl yataklarından volkanik oluşumlara kadar birçok bölgeyi taradı, Mars’ın geçmişinde mikrobiyal yaşam izlerine işaret eden çeşitli bulgular tespit etti. Kızıl Gezegen’deki “rekor yolculuk” unvanını da elinde bulunduran araç, görev süresi için belirlenmiş bir son tarih bulunmadığından keşiflerine devam edecek.

