https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/nasa-marsta-yabanci-bir-kaya-buldu-1101112360.html
NASA, Mars’ta ‘yabancı’ bir kaya buldu
NASA, Mars’ta ‘yabancı’ bir kaya buldu
Sputnik Türkiye
NASA’nın Perseverance aracı, Mars’ta gezegene ait olmadığı düşünülen ‘yabancı bir kaya’ keşfetti. Bilim insanları kaynağının meteor olabileceğini araştırıyor.
2025-11-19T09:29+0300
2025-11-19T09:29+0300
2025-11-19T09:29+0300
yaşam
mars
bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı
nasa
perseverance
kaya
kızıl gezegen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/13/1098003669_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b1343b92b963edeac9c213c1dacce618.jpg
NASA’nın Perseverance keşif aracı, Mars görevinde dikkat çekici bir bulguya daha imza attı. Araç, Mars'taki Jezero Krateri’nin Vernodden bölgesinde yaklaşık 80 santimetre genişliğinde bir kaya tespit etti. “Phippsaksla” adı verilen kaya, görünümü ve kimyasal bileşimiyle bilim insanlarının ilgisini çekti. Çünkü uzmanlar bu kayanın demir ve nikel açısından beklenenden çok daha zengin olmasının, Mars’ın doğal oluşumlarıyla uyuşmadığını gösterdiğini aktardı.Bilim insanları Perseverance keşif aracının kaya üzerindeki incelemeyi, SuperCam lazerleri ve spektrometre ölçümleriyle gerçekleştirdiğini belirtti. Yapılan analizlerde kaya yüzeyinin demir-nikel oranının, gezegen yüzeyinde kendiliğinden oluşan kayalardan farklı olduğu belirlendi. Uzmanlara göre bu, Phippsaksla’nın büyük olasılıkla uzaydan gelmiş bir meteor parçası olduğuna işaret edebilir.Mars’ın başka bölgelerinde daha önce demir-nikel meteorları bulunmuş olsa da Perseverance bu tür bir örnekle ilk kez karşılaştı. Bilim insanları, kaya oluşumu ve yüzey yapısı üzerinde yapılacak ek analizlerle bu değerlendirmenin kesinleştirilmesini planlıyor.2021’de Mars’a iniş yapan Perseverance, o tarihten bu yana eski göl yataklarından volkanik oluşumlara kadar birçok bölgeyi taradı, Mars’ın geçmişinde mikrobiyal yaşam izlerine işaret eden çeşitli bulgular tespit etti. Kızıl Gezegen’deki “rekor yolculuk” unvanını da elinde bulunduran araç, görev süresi için belirlenmiş bir son tarih bulunmadığından keşiflerine devam edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/marstaki-magaralarda-yasam-ipuclari-bulundu-1101087438.html
mars
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/13/1098003669_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_217098f54ddaddc73eb1113b4705a0da.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
nasa, mars keşfi, yabancı kaya, mars taşı, perseverance, jezero krateri, mars yüzeyi, mars keşifleri, uzay haberleri, meteor kaya
nasa, mars keşfi, yabancı kaya, mars taşı, perseverance, jezero krateri, mars yüzeyi, mars keşifleri, uzay haberleri, meteor kaya
NASA, Mars’ta ‘yabancı’ bir kaya buldu
NASA'nın Perseverance keşif aracı, Jezero Krateri’nde bulduğu demir ve nikel açısından zengin kaya parçasının Mars’a ait olmayabileceğini açıkladı. Bilim insanları, kaya yapısının bir meteorite işaret edebileceğini duyurdu.
NASA’nın Perseverance keşif aracı, Mars görevinde dikkat çekici bir bulguya daha imza attı. Araç, Mars'taki Jezero Krateri’nin Vernodden bölgesinde yaklaşık 80 santimetre genişliğinde bir kaya tespit etti. “Phippsaksla” adı verilen kaya, görünümü ve kimyasal bileşimiyle bilim insanlarının ilgisini çekti. Çünkü uzmanlar bu kayanın demir ve nikel açısından beklenenden çok daha zengin olmasının, Mars’ın doğal oluşumlarıyla uyuşmadığını gösterdiğini aktardı.
Bilim insanları Perseverance keşif aracının kaya üzerindeki incelemeyi, SuperCam lazerleri ve spektrometre ölçümleriyle gerçekleştirdiğini belirtti. Yapılan analizlerde kaya yüzeyinin demir-nikel oranının, gezegen yüzeyinde kendiliğinden oluşan kayalardan farklı olduğu belirlendi. Uzmanlara göre bu, Phippsaksla’nın büyük olasılıkla uzaydan gelmiş bir meteor parçası olduğuna işaret edebilir.
Mars’ın başka bölgelerinde daha önce demir-nikel meteorları bulunmuş olsa da Perseverance bu tür bir örnekle ilk kez karşılaştı. Bilim insanları, kaya oluşumu ve yüzey yapısı üzerinde yapılacak ek analizlerle bu değerlendirmenin kesinleştirilmesini planlıyor.
2021’de Mars’a iniş yapan Perseverance, o tarihten bu yana eski göl yataklarından volkanik oluşumlara kadar birçok bölgeyi taradı, Mars’ın geçmişinde mikrobiyal yaşam izlerine işaret eden çeşitli bulgular tespit etti. Kızıl Gezegen’deki “rekor yolculuk” unvanını da elinde bulunduran araç, görev süresi için belirlenmiş bir son tarih bulunmadığından keşiflerine devam edecek.