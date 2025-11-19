https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/kalp-damar-cerrahisi-uzmani-anlatti-stent-mi-bypass-mi-1101130387.html
Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı anlattı: Stent mi, Bypass mı?
Gazeteci Serhat Ayan’ın hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konuğu Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İsmail Oral Hastaoğlu oldu. 19.11.2025, Sputnik Türkiye
Kalbi besleyen damarlardaki tıkanıklık, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en yaygın ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor. Ancak her hasta için aynı tedavi uygulanamıyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İ. Oral Hastaoğlu, stent ve bypass kararının kişiye özel değerlendirme gerektirdiğini belirterek doğru tedavi seçiminin ve işlem sonrası yaşam tarzı değişikliğinin hayati önem taşıdığını vurguluyor.Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İ. Oral Hastaoğlu, koroner damar hastalıklarında stent ve bypass kararının kişiye özel verilmesi gerektiğini, doğru tedavinin yanı sıra işlem sonrası yaşam alışkanlıklarının da en az tedavi kadar kritik olduğunu belirtiyor.Yeni Şeyler Rehberi’ne konuk olan Hastaoğlu, şöyle aktardı:
Gazeteci Serhat Ayan’ın hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konuğu Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İsmail Oral Hastaoğlu oldu.
“Her hastayı ayrı değerlendirmek gerekiyor. Her hastaya stent ya da her hastaya ameliyat demek doğru olmuyor. Ama genç hastalarda bilimsel olarak ameliyatın çok daha olumlu sonuçlar verdiği ispatlanmıştır. Ancak astım, bronşit veya böbrek yetmezliği gibi durumu olan hastalarda stente kayma durumumuz oluyor. Genel olarak hastanın yaşına, sağlık sorunlarına ve damar yapısına göre hareket etmek gerekiyor. Çoğu hasta için konsey toplantısı yapılıp öneride bulunuluyor. Bizim tavsiyemiz her hastanın hekimlerin önerisine uygun hareket etmesi. 40 yaşında bir hasta ameliyat olmak istemeyebiliyor, işi kolayca halletmek istiyor. Ama 40 yaşında ameliyat olsa belki 60-65 yaşına kadar sorunsuz bir hayat yaşayabilir. Sorunu ötelemektense bazen üzerine gidip çözmek çok daha iyi.”