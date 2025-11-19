Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı anlattı: Stent mi, Bypass mı?

“Her hastayı ayrı değerlendirmek gerekiyor. Her hastaya stent ya da her hastaya ameliyat demek doğru olmuyor. Ama genç hastalarda bilimsel olarak ameliyatın çok daha olumlu sonuçlar verdiği ispatlanmıştır. Ancak astım, bronşit veya böbrek yetmezliği gibi durumu olan hastalarda stente kayma durumumuz oluyor. Genel olarak hastanın yaşına, sağlık sorunlarına ve damar yapısına göre hareket etmek gerekiyor. Çoğu hasta için konsey toplantısı yapılıp öneride bulunuluyor. Bizim tavsiyemiz her hastanın hekimlerin önerisine uygun hareket etmesi. 40 yaşında bir hasta ameliyat olmak istemeyebiliyor, işi kolayca halletmek istiyor. Ama 40 yaşında ameliyat olsa belki 60-65 yaşına kadar sorunsuz bir hayat yaşayabilir. Sorunu ötelemektense bazen üzerine gidip çözmek çok daha iyi.”