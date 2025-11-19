Türkiye
Eski TCMB Başkan Yardımcısı Emrah Şener adli kontrolle tahliye edildi
Eski TCMB Başkan Yardımcısı Emrah Şener adli kontrolle tahliye edildi
Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Emrah Şener, hakkında yürütülen usulsüzlük soruşturması kapsamında bulunduğu tutukluluk... 19.11.2025, Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, TCMB'nin ana hissedarı olduğu Bankalararası Kart Merkezi'nde (BKM) 2023 yılında yapılan 'Çipli Plastik Kart Alımı' ve 'Troy için Yazılım Geliştirme' ihalelerinde usulsüzlük tespit edildiği gerekçesiyle Şener hakkında işlem yapılmıştı.Tutuklu bulunan Emrah Şener, sulh ceza hakimliğinin kararıyla 'konutu terk etmeme' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrol şartları uygulanarak tahliye edildi.
20:22 19.11.2025
© AAEmrah Şener
Emrah Şener - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2025
© AA
Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Emrah Şener, hakkında yürütülen usulsüzlük soruşturması kapsamında bulunduğu tutukluluk halinden tahliye edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, TCMB’nin ana hissedarı olduğu Bankalararası Kart Merkezi’nde (BKM) 2023 yılında yapılan 'Çipli Plastik Kart Alımı' ve 'Troy için Yazılım Geliştirme' ihalelerinde usulsüzlük tespit edildiği gerekçesiyle Şener hakkında işlem yapılmıştı.
Tutuklu bulunan Emrah Şener, sulh ceza hakimliğinin kararıyla 'konutu terk etmeme' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrol şartları uygulanarak tahliye edildi.
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2020
EKONOMİ
TCMB Başkan Yardımcılığı'na Emrah Şener yeniden atandı
2 Eylül 2020, 09:57
