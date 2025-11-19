https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/eski-tcmb-baskan-yardimcisi-emrah-sener-adli-kontrolle-tahliye-edildi-1101136412.html
Eski TCMB Başkan Yardımcısı Emrah Şener adli kontrolle tahliye edildi
Eski TCMB Başkan Yardımcısı Emrah Şener adli kontrolle tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Emrah Şener, hakkında yürütülen usulsüzlük soruşturması kapsamında bulunduğu tutukluluk... 19.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-19T20:22+0300
2025-11-19T20:22+0300
2025-11-19T20:22+0300
türki̇ye
emrah şener
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
merkez bankası
türkiye cumhuriyet merkez bankası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/13/1101136180_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_7ffd2d66fdfe4744f18d1af33b85348a.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, TCMB’nin ana hissedarı olduğu Bankalararası Kart Merkezi’nde (BKM) 2023 yılında yapılan 'Çipli Plastik Kart Alımı' ve 'Troy için Yazılım Geliştirme' ihalelerinde usulsüzlük tespit edildiği gerekçesiyle Şener hakkında işlem yapılmıştı.Tutuklu bulunan Emrah Şener, sulh ceza hakimliğinin kararıyla 'konutu terk etmeme' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrol şartları uygulanarak tahliye edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20200902/tcmb-baskan-yardimciligina-emrah-sener-yeniden-atandi--1042765328.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/13/1101136180_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_66a4d2d5df8ca6496f563967301ba513.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
emrah şener, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), merkez bankası, türkiye cumhuriyet merkez bankası
emrah şener, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), merkez bankası, türkiye cumhuriyet merkez bankası
Eski TCMB Başkan Yardımcısı Emrah Şener adli kontrolle tahliye edildi
Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Emrah Şener, hakkında yürütülen usulsüzlük soruşturması kapsamında bulunduğu tutukluluk halinden tahliye edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, TCMB’nin ana hissedarı olduğu Bankalararası Kart Merkezi’nde (BKM) 2023 yılında yapılan 'Çipli Plastik Kart Alımı' ve 'Troy için Yazılım Geliştirme' ihalelerinde usulsüzlük tespit edildiği gerekçesiyle Şener hakkında işlem yapılmıştı.
Tutuklu bulunan Emrah Şener, sulh ceza hakimliğinin kararıyla 'konutu terk etmeme' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrol şartları uygulanarak tahliye edildi.