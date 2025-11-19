https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/bati-basini-abd-operasyonlarinin-gercek-hedefi-kuba-mi-1101120705.html
Batı basını: ABD operasyonlarının gerçek hedefi Küba mı?
Batı basını: ABD operasyonlarının gerçek hedefi Küba mı?
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Karayipler’de Soğuk Savaş dönemini hatırlatan bir askeri yığınağa girişirken, Washington’daki tartışmalar, Batı basınına göre yalnızca Venezuela’yı değil Küba’yı da işaret ediyor.
2025-11-19T12:31+0300
2025-11-19T12:31+0300
2025-11-19T12:31+0300
dünya
abd
küba
marco rubio
haberler
venezuela
hava saldırıları
abd donanması
washington
fidel castro
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/13/1101120410_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_f577f575c9b29062ccc6006f85e0371d.jpg
Trump yönetimi, ABD Donanması’nın yaklaşık yüzde 10’unu bölgeye konuşlandırdı. Güdümlü füze destroyerleri, nükleer saldırı denizaltısı ve iki amfibi çıkarma gemisine ek olarak dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford da geçen hafta Atlantik’i geçerek bölgeye ulaştı.İngiliz basınına konuşan uzmanlar, özellikle ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Venezuela’da bir siyasi değişimi, ‘Küba’daki yönetimi hedef alan daha büyük stratejinin ilk adımı olarak gördüğünü’ belirtiyor. Rubio, 11 Temmuz’daki bir açıklamasında ‘ABD, Küba halkının insan hakları ve özgürlük mücadelesinin yanında olmaya devam edecek’ demişti.Rubio’nun ‘miras’ projesiKüba’da 2016’da ölen Fidel Castro’nun ardından yönetim, 1959’daki devrimden bu yana ilk kez bir Castro olmayan Miguel Díaz-Canel’de. Rubio’nun 'uzun yıllardır hedef aldığı yapı da' İngiliz basınına göre tam olarak bu. Bir Senato çalışanının Foreign Policy’e söylediğine göre: ‘Rubio’nun siyasi miras projesi Küba’da rejim değişikliği.’Washington-Havana hattında gerilimTrump, göreve döndükten sonraki ilk 24 saat içinde, Joe Biden döneminde tartışılan adımı geri çekerek Küba’yı 'teröre destek veren devletler' listesinde tuttu.Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez ise ABD yönetimini ‘kişisel ve aşırı’ bir ajandayla hareket etmekle suçladı ve Rubio için ‘Ne Küba’da doğdu, ne Küba’ya gitti, ne de Küba’yı bilir’ dedi.Domino etkisi olabilir mi?Londra merkezli Telegraph, ‘Uzmanlar aynı zamanda Küba rejiminin dayanıklılığının defalarca hafife alındığını vurguluyor’ ifadelerine yer verirken ekledi:CIA destekli Domuzlar Körfezi çıkarması ve 1961’deki ‘Mongoose Operasyonu’ girişimleri bu konuda kötü örnekler olarak gösteriliyor.Londra merkezli Telegraph’a konuşan analistlere göre ‘Karayipler’deki askeri hareketlilik artarken gözler önümüzdeki haftalara çevrilmiş durumda. Trump yönetiminin Venezüella üzerinden Küba’ya uzanan bir dönüşüm planlayıp planlamadığı, Washington’da en sıcak tartışma konularından biri.’Maduro için ‘ödül’ Bin Ladin’in iki katıÖte yandan Washington, geçen yaz Maduro’nun yakalanmasına yönelik bilgi ödülünü 50 milyon dolar’a çıkardı. Bu rakam Usame bin Ladin için konulan ödülün iki katı. ABD Dışişleri Bakanlığı ise Maduro’yu ‘Cartel de los Soles’ (Güneşler Karteli) adlı yapının lideri olmakla suçluyor ve grubu ABD’ye uyuşturucu taşımakla ilişkilendiriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251116/abdde-yapilan-venezuella-konulu-ust-duzey-toplantilarin-detaylari-ortaya-cikti-1101037186.html
küba
venezuela
washington
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/13/1101120410_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_df1987c7ae1b71cc4751be27a04abf71.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, küba, venezüella, saldırılar, karayipler, marco rubio, haberler, son dakika, haberler
abd, küba, venezüella, saldırılar, karayipler, marco rubio, haberler, son dakika, haberler
Batı basını: ABD operasyonlarının gerçek hedefi Küba mı?
ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Karayipler’de Soğuk Savaş dönemini hatırlatan bir askeri yığınağa girişirken, Washington’daki tartışmalar, Batı basınına göre 'yalnızca Venezüella'yı değil Küba’yı da işaret ediyor.'
Trump yönetimi, ABD Donanması’nın yaklaşık yüzde 10’unu bölgeye konuşlandırdı. Güdümlü füze destroyerleri, nükleer saldırı denizaltısı ve iki amfibi çıkarma gemisine ek olarak dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford da geçen hafta Atlantik’i geçerek bölgeye ulaştı.
İngiliz basınına konuşan uzmanlar, özellikle ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Venezuela’da bir siyasi değişimi, ‘Küba’daki yönetimi hedef alan daha büyük stratejinin ilk adımı olarak gördüğünü’ belirtiyor. Rubio, 11 Temmuz’daki bir açıklamasında ‘ABD, Küba halkının insan hakları ve özgürlük mücadelesinin yanında olmaya devam edecek’ demişti.
Rubio’nun ‘miras’ projesi
Küba’da 2016’da ölen Fidel Castro’nun ardından yönetim, 1959’daki devrimden bu yana ilk kez bir Castro olmayan Miguel Díaz-Canel’de. Rubio’nun 'uzun yıllardır hedef aldığı yapı da' İngiliz basınına göre tam olarak bu. Bir Senato çalışanının Foreign Policy’e söylediğine göre: ‘Rubio’nun siyasi miras projesi Küba’da rejim değişikliği.’
Washington-Havana hattında gerilim
Trump, göreve döndükten sonraki ilk 24 saat içinde, Joe Biden döneminde tartışılan adımı geri çekerek Küba’yı 'teröre destek veren devletler' listesinde tuttu.
Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez ise ABD yönetimini ‘kişisel ve aşırı’ bir ajandayla hareket etmekle suçladı ve Rubio için ‘Ne Küba’da doğdu, ne Küba’ya gitti, ne de Küba’yı bilir’ dedi.
Domino etkisi olabilir mi?
Londra merkezli Telegraph, ‘Uzmanlar aynı zamanda Küba rejiminin dayanıklılığının defalarca hafife alındığını vurguluyor’ ifadelerine yer verirken ekledi:
CIA destekli Domuzlar Körfezi çıkarması ve 1961’deki ‘Mongoose Operasyonu’ girişimleri bu konuda kötü örnekler olarak gösteriliyor.
Londra merkezli Telegraph’a konuşan analistlere göre ‘Karayipler’deki askeri hareketlilik artarken gözler önümüzdeki haftalara çevrilmiş durumda. Trump yönetiminin Venezüella üzerinden Küba’ya uzanan bir dönüşüm planlayıp planlamadığı, Washington’da en sıcak tartışma konularından biri.’
Maduro için ‘ödül’ Bin Ladin’in iki katı
Öte yandan Washington, geçen yaz Maduro’nun yakalanmasına yönelik bilgi ödülünü 50 milyon dolar’a çıkardı. Bu rakam Usame bin Ladin için konulan ödülün iki katı. ABD Dışişleri Bakanlığı ise Maduro’yu ‘Cartel de los Soles’ (Güneşler Karteli) adlı yapının lideri olmakla suçluyor ve grubu ABD’ye uyuşturucu taşımakla ilişkilendiriyor.