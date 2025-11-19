Bahçeli'den Ahmet Şerif Bey örneğiyle ekonomi eleştirisi

“Devlet Bahçeli dünkü konuşmasında gazeteci Ahmet Şerif’ten bahsetti. Kurtuluş Savaşı öncesinde Tanin gazetesinde yazan ilginç bir karakter. İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin yayın organı olan Tanin gazetesinde çok sayıda yazı kaleme almış. Adım adım gezerek ülkenin durumunu anlatmaya çaba gösteren bir gazeteci olarak hatırlanıyor. Bahçeli, Ahmet Şerif’in cümlelerini alıntıladı, “Memleket haraplıktan, yoksulluktan, zorbalıktan, adaletsizlikten feryat ediyor. Halk bir çok yerde ekecek tohum bulamıyor” dedi. Bahçeli burada kime ne mesaj veriyor diye doğru okumak gerekiyor. Bu açıklama daha çok ülkenin durumunu anlatan bir açıklama olarak hafızalarda yerini aldı.”