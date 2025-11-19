https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/bahceliden-ahmet-serif-bey-ornegiyle-ekonomi-elestirisi-1101119253.html
Bahçeli'den Ahmet Şerif Bey örneğiyle ekonomi eleştirisi
Bahçeli'den Ahmet Şerif Bey örneğiyle ekonomi eleştirisi
Gazeteci Güçlü Özgan'ın, Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasında dikkat çeken ekonomi eleştirisi oldu.
2025-11-19T12:06+0300
2025-11-19T12:06+0300
2025-11-19T12:06+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098660362_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_b51ca9d71cb9608b17ba3bf6a5bc74c6.jpg
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, konuşmasının bir bölümünde 2. Meşrutiyet’in ilanından sonra Tanin gazetesinde çalışan Ahmet Şerif beyin cümlelerinden alıntı yaptı.Bahçeli’nin o sözlerini Yeri ve Zamanı’nda değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, şunları aktardı:Ahmet Şerif bey kimdir?Ahmet Şerif, halkçı damarı kuvvetli bir İttihatçıydı. Anadolu'yu şehir şehir gezdi ve izlenimlerini Tanin'de yazdı. Devrimci hamleleri savunan bir yoksul dostuydu. II. Meşrutiyet’in ilanından sonra dönemin gazetelerinden birisi olan Tanin’de muhabir olarak çalışan Ahmet Şerif Bey Anadolu gezisine çıkmış, izlenimlerini, ilk elden tespitlerini, müşahede ettiği gelişmeleri gazetesinde yayımlamıştı. Tanin gazetesi adına tüm Osmanlı topraklarını adım adım dolaşmış ve gördüklerini anlattığı mektuplarının büyük kısmı bu gazetede yayınlanmıştır.
SON HABERLER
tr_TR
Bahçeli'den Ahmet Şerif Bey örneğiyle ekonomi eleştirisi
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin konuşmasında dikkat çeken ekonomi eleştirisi oldu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, konuşmasının bir bölümünde 2. Meşrutiyet’in ilanından sonra Tanin gazetesinde çalışan Ahmet Şerif beyin cümlelerinden alıntı yaptı.
Bahçeli’nin o sözlerini Yeri ve Zamanı’nda değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, şunları aktardı:
“Devlet Bahçeli dünkü konuşmasında gazeteci Ahmet Şerif’ten bahsetti. Kurtuluş Savaşı öncesinde Tanin gazetesinde yazan ilginç bir karakter. İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin yayın organı olan Tanin gazetesinde çok sayıda yazı kaleme almış. Adım adım gezerek ülkenin durumunu anlatmaya çaba gösteren bir gazeteci olarak hatırlanıyor. Bahçeli, Ahmet Şerif’in cümlelerini alıntıladı, “Memleket haraplıktan, yoksulluktan, zorbalıktan, adaletsizlikten feryat ediyor. Halk bir çok yerde ekecek tohum bulamıyor” dedi. Bahçeli burada kime ne mesaj veriyor diye doğru okumak gerekiyor. Bu açıklama daha çok ülkenin durumunu anlatan bir açıklama olarak hafızalarda yerini aldı.”
Ahmet Şerif, halkçı damarı kuvvetli bir İttihatçıydı. Anadolu'yu şehir şehir gezdi ve izlenimlerini Tanin'de yazdı. Devrimci hamleleri savunan bir yoksul dostuydu. II. Meşrutiyet’in ilanından sonra dönemin gazetelerinden birisi olan Tanin’de muhabir olarak çalışan Ahmet Şerif Bey Anadolu gezisine çıkmış, izlenimlerini, ilk elden tespitlerini, müşahede ettiği gelişmeleri gazetesinde yayımlamıştı. Tanin gazetesi adına tüm Osmanlı topraklarını adım adım dolaşmış ve gördüklerini anlattığı mektuplarının büyük kısmı bu gazetede yayınlanmıştır.