https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/ankarada-calinan-kuliyev-bustu-torenle-yerine-kondu-1101121677.html
Ankara'da çalınan Kuliyev büstü törenle yerine kondu
Ankara'da çalınan Kuliyev büstü törenle yerine kondu
Sputnik Türkiye
Ankara Keçiören’de Kaysın Kuliyev parkında bulunan büst kısa süre önce çalınmıştı. Keçiören Belediyesi ile Rusya Federasyonu iş birliği ile büst yerine... 19.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-19T13:21+0300
2025-11-19T13:21+0300
2025-11-19T13:21+0300
türki̇ye
haberler
mesut özarslan
ankara
rusya federasyonu
kabardino-balkarya
rusya federasyonu ankara büyükelçiliği
keçiören belediyesi
dışişleri bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/13/1101121503_0:85:1300:816_1920x0_80_0_0_02053bee478d7755f4e5606d593aacd0.jpg
Balkar Türkçesi ve Rusça kaleme alınmış yüzden fazla kitaba imza atan şair Kaysın Kuliyev’in adını taşıyan parkta bulunan büstü kısa bir süre önce çalınmıştı. Keçiören Belediyesi ile Rusya Federasyonu Büyükelçiliği tarafından törenle yeniden yerine konuldu.Ankara Keçiören Kaysın Kuliyev Parkı’ndaki geniş katılımlı törenle yapıldı. Daha önce çalınan büstün yerine yenisi, resmi izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye’ye getirilerek parka yerleştirildi. Yeni büstün Türkiye’ye getirilmesi Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği tarafından başlatılan resmi süreç kapsamında Dışişleri Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın onayıyla gerçekleşti. Türkiye’ye getirilen büstün heykeltıraşlığı Leuan Akhmatov tarafından yapıldı.‘Kuliyev’in eserleri insanlığı ortak değerlerde buluşturuyor’Katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada Kaysın Kuliyev’in insanlığı birleştiren edebi mirasına vurgu yapan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, şunları söyledi:‘Kuliyev, savaşın içinden doğan evrensel bir şairdir’Balkar şairinin hem savaş yıllarında gösterdiği cesaretine hem de insanlığa hitap eden evrensel şiirlerine vurgu yapan Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçi Vekili Aleksey Ivanov ise şunları ifade etti:
türki̇ye
ankara
rusya federasyonu
kabardino-balkarya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/13/1101121503_50:0:1250:900_1920x0_80_0_0_551cb7a0ffc3f127400654dd1ae89079.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
haberler, mesut özarslan, ankara, rusya federasyonu, kabardino-balkarya, rusya federasyonu ankara büyükelçiliği, keçiören belediyesi, dışişleri bakanlığı
haberler, mesut özarslan, ankara, rusya federasyonu, kabardino-balkarya, rusya federasyonu ankara büyükelçiliği, keçiören belediyesi, dışişleri bakanlığı
Ankara'da çalınan Kuliyev büstü törenle yerine kondu
Özel
Ankara Keçiören’de Kaysın Kuliyev parkında bulunan büst kısa süre önce çalınmıştı. Keçiören Belediyesi ile Rusya Federasyonu iş birliği ile büst yerine konuldu.
Balkar Türkçesi ve Rusça kaleme alınmış yüzden fazla kitaba imza atan şair Kaysın Kuliyev’in adını taşıyan parkta bulunan büstü kısa bir süre önce çalınmıştı. Keçiören Belediyesi ile Rusya Federasyonu Büyükelçiliği tarafından törenle yeniden yerine konuldu.
Ankara Keçiören Kaysın Kuliyev Parkı’ndaki geniş katılımlı törenle yapıldı. Daha önce çalınan büstün yerine yenisi, resmi izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye’ye getirilerek parka yerleştirildi. Yeni büstün Türkiye’ye getirilmesi Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği tarafından başlatılan resmi süreç kapsamında Dışişleri Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın onayıyla gerçekleşti. Türkiye’ye getirilen büstün heykeltıraşlığı Leuan Akhmatov tarafından yapıldı.
‘Kuliyev’in eserleri insanlığı ortak değerlerde buluşturuyor’
Katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada Kaysın Kuliyev’in insanlığı birleştiren edebi mirasına vurgu yapan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, şunları söyledi:
“Bugün Keçiören’de, insanlığı ortak değerler etrafında buluşturan bir edebiyatçıya, bir düşünce insanına, büyük Balkar Şairi Kaysın Kuliyev’e adanmış anlamlı bir törende bir araya gelmiş olmanın onurunu yaşıyoruz. Kaysın Kuliyev, sadece Balkar halkının değil, tüm insanlığın ortak vicdanına seslenen bir sanatçıdır. Onun dizelerinde; savaşın yıkıcılığına, insanın direncine, dostluğun ve kardeşliğin yüceliğine dair derin izler buluruz. Kuliyev, halkının acılarını evrensel bir dille anlatırken kültürler arası dostluğun da güçlü bir temsilcisi olmuştur.”
‘Kuliyev, savaşın içinden doğan evrensel bir şairdir’
Balkar şairinin hem savaş yıllarında gösterdiği cesaretine hem de insanlığa hitap eden evrensel şiirlerine vurgu yapan Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçi Vekili Aleksey Ivanov ise şunları ifade etti:
"Sovyet Balkar Şairi Kaysın Kuliyev’e saygılarımızı sunmak için burada toplandık. Kaysın Kuliyev, İkinci Dünya Savaşı’nda cepheden cepheye savaşmış bir gazidir. Kabardino-Balkarya ve Rusya`nın gurur duyduğu bir vatanseverdir. Şiirleri milli sınırları aşarak insanlığın ortak değerlerine ulaşmıştır. ‘Yaralı Taş’, ‘Yıldızlar Yanacak’, ‘Başaklar ve Yıldızlar’, ‘Kızılcık Işığı’ gibi pek çok eseri 100’den fazla dile çevrilmiştir. Savaş yıllarında yazdığı şiirler nezaketi, ruh gücünü, aileye ve vatana sevgiyi öğretmektedir.”