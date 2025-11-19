https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/ankarada-calinan-kuliyev-bustu-torenle-yerine-kondu-1101121677.html

Ankara'da çalınan Kuliyev büstü törenle yerine kondu

Ankara'da çalınan Kuliyev büstü törenle yerine kondu

Ankara Keçiören'de Kaysın Kuliyev parkında bulunan büst kısa süre önce çalınmıştı. Keçiören Belediyesi ile Rusya Federasyonu iş birliği ile büst yerine... 19.11.2025

Balkar Türkçesi ve Rusça kaleme alınmış yüzden fazla kitaba imza atan şair Kaysın Kuliyev’in adını taşıyan parkta bulunan büstü kısa bir süre önce çalınmıştı. Keçiören Belediyesi ile Rusya Federasyonu Büyükelçiliği tarafından törenle yeniden yerine konuldu.Ankara Keçiören Kaysın Kuliyev Parkı’ndaki geniş katılımlı törenle yapıldı. Daha önce çalınan büstün yerine yenisi, resmi izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye’ye getirilerek parka yerleştirildi. Yeni büstün Türkiye’ye getirilmesi Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği tarafından başlatılan resmi süreç kapsamında Dışişleri Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın onayıyla gerçekleşti. Türkiye’ye getirilen büstün heykeltıraşlığı Leuan Akhmatov tarafından yapıldı.‘Kuliyev’in eserleri insanlığı ortak değerlerde buluşturuyor’Katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada Kaysın Kuliyev’in insanlığı birleştiren edebi mirasına vurgu yapan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, şunları söyledi:‘Kuliyev, savaşın içinden doğan evrensel bir şairdir’Balkar şairinin hem savaş yıllarında gösterdiği cesaretine hem de insanlığa hitap eden evrensel şiirlerine vurgu yapan Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçi Vekili Aleksey Ivanov ise şunları ifade etti:

