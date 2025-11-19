Ali Çağatay: Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında yaptığı çıkışları önemli buluyorum
Devlet Bahçeli’nin dünkü grup toplantısında yaptığı çıkışları önemli buluyorum. Konuşmanın kendisini vermeyeceğim, çünkü zaten bütün ana akım medya, havuz medyası ve televizyon kanalları bu açıklamaları detaylarıyla yayınlıyor. Biz burada genel medyada göremeyeceğiniz, farklı perspektif gerektiren konulara odaklanıyoruz. Bahçeli’nin ‘Üç arkadaşımı alır, İmralı’ya gitmekten imtina etmem’ çıkışı dikkat çekicidir. Yine, ‘Üç maymunu oynamaya devam ederseniz görevi devralır ve gideriz’ sözleri de son derece önemlidir. Bu girişimi önemsediğimi söylemekle kalmıyorum, aynı zamanda destekliyorum. Çünkü Türkiye iki ana etnik unsuru olan bir ülkedir; Türkler ve Kürtler bu devleti birlikte kurdu. Kürt olduğu için devlet içinde bir göreve gelemeyen tek bir örnek gösterilemez. Buna rağmen Kürtçe konuştuğu için cezalandırılan, meclis tutanaklarından dili çıkarılan bir siyaset ortamı var. Daha dün tutanaklara ‘sehven’ girdiği söylenen Kürtçe ifadeler çıkarıldı. Kürtçenin tutanaklarda yer alması milli birliği bozmaz bu bir evhamdır. Bahçeli’nin çıkışı tam da bu nedenle yerinde bir adımdır. Abdullah Öcalan gibi bir mahkûm ile görüşme fikri doğru gelmeyebilir ama mevcut siyasi denklemde muhatap odur; çözüm üretilebilmesi için bu adımlar kaçınılmazdır.
'Tiyatral gösteri'
Grup salonu ayağa kalktı, alkışlar yükseldi ve Bahçeli’nin İmralı’ya gitmesine adeta ‘oybirliğiyle’ onay verildi. Elbette bunun bir tiyatral gösteri olduğunu söylemek lazım. Bahçeli böyle bir istekte bulunacak da gruptan olumsuz bir yanıt çıkacak? Bu mümkün değil. Yine de bu yönelimin siyasi sonuçları olabilir. Milliyetçi Hareket Partisi yıllarca şehit cenazeleri üzerinden yükselen bir siyaset yürüttü; bugün bu çizgiden tamamen uzaklaşmış durumda. Bu çıkışla birlikte MHP’nin oylarında artış olabileceğini düşünüyorum. Hatta süreç kesintiye uğrar ve Bahçeli günün birinde AK Parti’den desteğini çekerse hükümet o gün çöker. Böyle bir senaryoda, Türkiye’deki Türklerin ve Kürtlerin büyük bölümü Bahçeli’ye yönelir; Diyarbakır’dan Kars’a MHP oylarının ikiye üçe katlanması mümkündür. Sürecin mimarı olarak konumlandığı anda, AK Parti’nin çözüldüğü ve MHP’nin bir anda ülkenin en güçlü siyasi aktörlerinden birine dönüştüğü bir tablo ortaya çıkabilir. Bu bir kehanet değil siyasi matematiğin doğal bir sonucu. Bahçeli, siyasi kariyerini riske atarak büyük bir hamle yapıyor; bu nedenle girişim desteklenmelidir.
'Duruşmaların açık yapılacağına ihtimal vermiyorum'
Bahçeli’nin bir diğer çıkışı da Ekrem İmamoğlu’nun yargılamasının TRT’den canlı yayınlanması gerektiği yönündeydi. Bilindiği gibi Türkiye’de mahkemeler alenidir ama duruşmalarda ses ve görüntü kaydı alınamaz. Bunun değişmesi için yasanın değişmesi gerekir. Yasa ise bir kişiye özel düzenlenemez. İmamoğlu’nun duruşmaları yayınlanacaksa, yüzlerce davanın da kameralar karşısında yapılması gerekir. Bu ise mahkeme salonlarını kaosa çevirecek bir durumdur. Dolayısıyla teknik olarak mümkün olsa bile uygulanabilir değildir. Kaldı ki CHP, 9 Mayıs 2025’te Meclis Başkanlığı’na duruşmaların TRT’den yayınlanması için önerge verdi hala yanıtlanmış değil. Buna rağmen hükümet, yasal bir düzenleme yapmadan fiili bir uygulama başlatmayı da deneyebilir. Ancak böyle bir yayın yapılırsa Ekrem İmamoğlu’nun savunması siyasette bir dönüm noktası olur. Eldeki iddianamenin niteliği düşünüldüğünde, açık duruşma İmamoğlu’nun oylarını her gün yukarı taşıyabilecek kadar güçlü bir etki yaratır. Bu nedenle duruşmaların açık yapılacağına ihtimal vermiyorum. Yine de eğer Bahçeli bu konuda ısrar eder ve ‘inceldiği yerden kopsun’ derse, süreç bambaşka bir yöne evrilebilir. Böyle bir durumda İmamoğlu cezaevinden çıkar, ilk seçimde yüzde 75 oyla cumhurbaşkanı seçilir ve Bahçeli de bu sürecin kazananlarından biri olur. Bu tablo, Türk-Kürt barışının tesis edildiği bir ülkeye dönüşmemizi bile sağlayabilir.