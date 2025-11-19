Ali Çağatay: Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında yaptığı çıkışları önemli buluyorum

Bahçeli’nin bir diğer çıkışı da Ekrem İmamoğlu’nun yargılamasının TRT’den canlı yayınlanması gerektiği yönündeydi. Bilindiği gibi Türkiye’de mahkemeler alenidir ama duruşmalarda ses ve görüntü kaydı alınamaz. Bunun değişmesi için yasanın değişmesi gerekir. Yasa ise bir kişiye özel düzenlenemez. İmamoğlu’nun duruşmaları yayınlanacaksa, yüzlerce davanın da kameralar karşısında yapılması gerekir. Bu ise mahkeme salonlarını kaosa çevirecek bir durumdur. Dolayısıyla teknik olarak mümkün olsa bile uygulanabilir değildir. Kaldı ki CHP, 9 Mayıs 2025’te Meclis Başkanlığı’na duruşmaların TRT’den yayınlanması için önerge verdi hala yanıtlanmış değil. Buna rağmen hükümet, yasal bir düzenleme yapmadan fiili bir uygulama başlatmayı da deneyebilir. Ancak böyle bir yayın yapılırsa Ekrem İmamoğlu’nun savunması siyasette bir dönüm noktası olur. Eldeki iddianamenin niteliği düşünüldüğünde, açık duruşma İmamoğlu’nun oylarını her gün yukarı taşıyabilecek kadar güçlü bir etki yaratır. Bu nedenle duruşmaların açık yapılacağına ihtimal vermiyorum. Yine de eğer Bahçeli bu konuda ısrar eder ve ‘inceldiği yerden kopsun’ derse, süreç bambaşka bir yöne evrilebilir. Böyle bir durumda İmamoğlu cezaevinden çıkar, ilk seçimde yüzde 75 oyla cumhurbaşkanı seçilir ve Bahçeli de bu sürecin kazananlarından biri olur. Bu tablo, Türk-Kürt barışının tesis edildiği bir ülkeye dönüşmemizi bile sağlayabilir.