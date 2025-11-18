https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/rojin-kabaisin-babasi-ilk-kez-anlatti-beyaz-arabayi-goren-kadin-tehdit-edilmis-1101099469.html
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş ve Hakan Tosun’un kardeşi Öznur Tosun oldu. 18.11.2025, Sputnik Türkiye
Van Yüzüncüyıl Üniversitesi’nde öğrenim gördüğü sırada kaybolan ve 18 günün ardından Van Gölü’nde cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş bugün TBMM’yi ziyaret etti. İstanbul’da bir sokak ortasında darp edilerek katledilen Gazeteci Hakan Tosun’un kardeşi Öznur Tosun, soruşturmadaki yeni gelişmeleri canlı yayında aktardı.Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş şunları söyledi:Hakan Tosun’un kardeşi Öznur Tosun, şöyle konuştu:
Rojin Kabaiş'in babası ilk kez anlattı: Beyaz arabayı gören kadın tehdit edilmiş
Van Yüzüncüyıl Üniversitesi’nde öğrenim gördüğü sırada kaybolan ve 18 günün ardından Van Gölü’nde cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş bugün TBMM’yi ziyaret etti. İstanbul’da bir sokak ortasında darp edilerek katledilen Gazeteci Hakan Tosun’un kardeşi Öznur Tosun, soruşturmadaki yeni gelişmeleri canlı yayında aktardı.
Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş şunları söyledi:
Rojin’in başına okulda bir şey getirildi sonra taşındı. Öğrencilerden değil güvenlik görevlisi iki kişiden şüpheleniyorum. Görgü tanığı bir kadın var. Beyaz bir arabanın oraya geldiğini söylüyor. Aynı saat aynı günde ön camdan iki kişi görmüş. Güvenlikçilerin kulübesi de oraya yakın. Güvenlikçiler arama çalışmalarında bana ‘oraya gitme’ dedi, köylüler de ‘güvenlikçiler şüpheli’ demişti. Her şey netleşti, intihar değil cinayet. Beyaz aracı gören kadın bir TV kanalında konuştu. Kadının kapısına 10-15 kişi gidip kadını tehdit etmiş ‘konuşma’ diye. Katiller ya da katillerin akrabası yapmış olabilir.
Hakan Tosun’un kardeşi Öznur Tosun, şöyle konuştu:
Yaklaşık 1 buçuk ay oldu. Hala deliller karartılmaya devam ediyor. Savcılık ve emniyetin kafasındaki kurguya inandırılmaya çalışılıyoruz. Olaya iştirak eden üçüncü kişi motorcu hala dışarıda. Hakan’ı kontrol ediyor. Hakan’ın 112 raporlarında darptan sonra entübe olduğu biliniyor. Savcılıktan yeni geldi. Hastaneye entübe şekilde geliyor, zaten orada öldürmüşler, katil bu insanlar. Benim can güvenliğim kim tarafından sağlanıyor üçüncü kişi hala dışarıda. Motorcu dışarıda olduğu sürece can güvenliğimiz yok. Bu insanın tutuklanması için bağırmaya devam edeceğim.