Rojin Kabaiş'in babası ilk kez anlattı: Beyaz arabayı gören kadın tehdit edilmiş

Rojin’in başına okulda bir şey getirildi sonra taşındı. Öğrencilerden değil güvenlik görevlisi iki kişiden şüpheleniyorum. Görgü tanığı bir kadın var. Beyaz bir arabanın oraya geldiğini söylüyor. Aynı saat aynı günde ön camdan iki kişi görmüş. Güvenlikçilerin kulübesi de oraya yakın. Güvenlikçiler arama çalışmalarında bana ‘oraya gitme’ dedi, köylüler de ‘güvenlikçiler şüpheli’ demişti. Her şey netleşti, intihar değil cinayet. Beyaz aracı gören kadın bir TV kanalında konuştu. Kadının kapısına 10-15 kişi gidip kadını tehdit etmiş ‘konuşma’ diye. Katiller ya da katillerin akrabası yapmış olabilir.