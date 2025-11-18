İlk kez şüpheli kadın ölüm sayısı öldürülen kadın sayısını geçti

“İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Meclis’te Bakanlığın bütçesini konuştu. İlginç bir detay verdi. Dedi ki bu yılın ilk 10 ayında 217 kadın cinayeti işlendi. Bu da geçen yılla karşılaştırıldığında yüzde 25’lik bir azalış anlamına geliyor. Ama Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun açıklamalarına baktığımızda son 6 yılda kadın ölümlerinin yüzde 96 oranında arttığını görüyoruz. 2018’de erkekler tarafından 308 kadının öldürüldüğünü görüyoruz. Şüpheli şekilde ölü bulunan kadın sayısı 132’ydi. Şüpheli ölüm sayısı 2024 yılına geldiğimizde yüzde 96 oranında artmış durumda. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verisine göre ise her 3 günde 2 kadın şüpheli şekilde hayatını kaybediyor. Erkekler ve hatta toplumun tamamı kadınların hayatlarına müdahale hakkını kendinde görüyor. Bu ülkede neredeyse her gün bir kadın öldürülüyor, şüpheli ölümler hariç”