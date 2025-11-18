Gazze planı neyi öngörüyor?

Birleşmiş Milletler, Amerika Birleşik Devletleri’nin Gazze planını onayladı. Güvenlik Konseyi, Gazze’de Barış Kurulu’nun kurulması ve Uluslararası İstikrar Gücü’nün görev yapmasını öngören tasarıyı kabul etti. Tasarı, 13 kabul oyuyla; Rusya ve Çin’in veto etmeyip çekimser kalması sayesinde geçti.

Kararın ardından Donald Trump, Truth Social üzerinden teşekkür mesajı paylaştı ve ‘konsey benim başkanlığımda olacak, dünyanın en güçlü ve saygın liderlerinin yer aldığı Barış Kurulu onaylandı, bu tarihi bir karardır’ açıklamasını yaptı. Trump; Çin, Rusya, Fransa, İngiltere, Cezayir, Danimarka, Yunanistan, Guyana, Güney Kore, Pakistan, Panama, Sierra Leone, Slovenya ve Somali’ye teşekkür etti. Ayrıca komitede bulunmamakla birlikte süreci desteklediğini söylediği Katar, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Endonezya, Türkiye ve Ürdün’ü de mesajına dahil etti.