Gazze planı neyi öngörüyor?
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), ABD Başkanı Donald Trump'ın hazırladığı 20 maddelik Gazze planını içeren karar tasarısının lehinde oy kullandı. 18.11.2025, Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Gazze'de Barış Kurulu'nun kurulması ve Uluslararası İstikrar Gücü'nün görev yapmasını öngören ABD tasarısını kabul etti.BMGK'da yapılan oylamada 13 ülke tasarıya "evet" oyu verirken, Rusya ile Çin tasarıda "çekimser" oy kullandı.Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında ABD Başkanı Donald Trump'ın hazırladığı 20 maddelik Gazze planı hakkında konuştu.Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:Çağatay, sözlerine şöyle devam etti:
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Gazze'de Barış Kurulu'nun kurulması ve Uluslararası İstikrar Gücü'nün görev yapmasını öngören ABD tasarısını kabul etti.
BMGK'da yapılan oylamada 13 ülke tasarıya "evet" oyu verirken, Rusya ile Çin tasarıda "çekimser" oy kullandı.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında ABD Başkanı Donald Trump'ın hazırladığı 20 maddelik Gazze planı hakkında konuştu.
Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:
Birleşmiş Milletler, Amerika Birleşik Devletleri’nin Gazze planını onayladı. Güvenlik Konseyi, Gazze’de Barış Kurulu’nun kurulması ve Uluslararası İstikrar Gücü’nün görev yapmasını öngören tasarıyı kabul etti. Tasarı, 13 kabul oyuyla; Rusya ve Çin’in veto etmeyip çekimser kalması sayesinde geçti.
Kararın ardından Donald Trump, Truth Social üzerinden teşekkür mesajı paylaştı ve ‘konsey benim başkanlığımda olacak, dünyanın en güçlü ve saygın liderlerinin yer aldığı Barış Kurulu onaylandı, bu tarihi bir karardır’ açıklamasını yaptı. Trump; Çin, Rusya, Fransa, İngiltere, Cezayir, Danimarka, Yunanistan, Guyana, Güney Kore, Pakistan, Panama, Sierra Leone, Slovenya ve Somali’ye teşekkür etti. Ayrıca komitede bulunmamakla birlikte süreci desteklediğini söylediği Katar, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Endonezya, Türkiye ve Ürdün’ü de mesajına dahil etti.
Çağatay, sözlerine şöyle devam etti:
Plana göre Gazze’de iki yıllık geçici yönetim oluşturulacak. Bu yönetimin başına daha önce Tony Blair’in getirilmesi konuşuluyordu fakat Körfez ülkelerinin Irak Savaşı sürecindeki tutumu nedeniyle Blair’e sıcak bakmadığı biliniyor. Barış Kurulu kurulacak, Mısır tarafından eğitilen Filistin polisi ve ulusal güçler desteklenecek, silahsızlandırma süreci ve yeniden inşa hedeflenecek. Ülkeler tek bir komuta yapısı altında uluslararası istikrar gücü olarak konuşlandırılacak. Bu plan, Forum Policy’de yayımlanan ve Büyük Orta Doğu Projesi’nin üç sütun üzerine yeniden tasarlandığını öngören raporla benzerlik taşıyor. Buna göre İsrail’e Levant bölgesinde; Suudi Arabistan’a Körfez bölgesinde; Türkiye’ye ise Kuzey hattında sorumluluk tanımlanması öngörülüyor. Gazze planında Türkiye’ye bir rol verilmemesi, raporda belirtilen yeni konseptle örtüşüyor.