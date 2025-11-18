https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/epsteinla-e-postalari-ortaya-cikan-eski-abd-hazine-bakani-larry-summers-derin-bir-utanc-duyuyorum-1101084337.html
Epstein'la e-postaları ortaya çıkan eski ABD Hazine Bakanı Larry Summers: Derin bir utanç duyuyorum
18.11.2025
ABD Kongresi'nin binlerce Epstein e-postasını yayımlaması sonucu Epstein ile iletişimde olan kişiler gündem olmaya devam ediyor. E-postaları ortaya çıkan son kişi de eski ABD Hazine Bakanı ve eski Harvard Üniversitesi başkanı Demokrat partili Larry Summers oldu. ABD merkezli CBS'in haberine göre Summers "Yaptıklarımdan derin bir utanç duyuyorum ve bunların neden olduğu acının farkındayım. Bay Epstein ile iletişimi sürdürme yönündeki yanlış kararımın tüm sorumluluğunu üstleniyorum" ifadelerini kullandı. Summers'ın, açıklamasında ayrıca "Öğretim yükümlülüklerimi yerine getirmeye devam ederken, daha geniş kapsamlı çabalarımın bir parçası olarak kamusal taahhütlerden geri çekileceğim" dediği belirtiliyor.Temsilciler Meclisi üyelerinin Epstein ile ilgili tüm dosyaların yayınlanması konusunda oylama yapması bekleniyor.Summers, Clinton döneminde Hazine Bakanı ve eski Başkan Barack Obama döneminde Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü olarak görev yaptı. 2001-2006 yılları arasında Harvard Üniversitesi'nin başkanlığını yaptı ve şu anda aynı üniversitede profesör olarak görev yapıyor.
