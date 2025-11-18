https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/epsteinla-e-postalari-ortaya-cikan-eski-abd-hazine-bakani-larry-summers-derin-bir-utanc-duyuyorum-1101084337.html

Epstein'la e-postaları ortaya çıkan eski ABD Hazine Bakanı Larry Summers: Derin bir utanç duyuyorum

Epstein'la e-postaları ortaya çıkan eski ABD Hazine Bakanı Larry Summers: Derin bir utanç duyuyorum

Sputnik Türkiye

Eski ABD Hazine Bakanı ve eski Harvard Üniversitesi başkanı Demokrat partili Larry Summers'ın Epstein ile iletişimde olduğunu gösteren e-postaları ortaya... 18.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-18T12:44+0300

2025-11-18T12:44+0300

2025-11-18T12:44+0300

dünya

barack obama

harvard üniversitesi

temsilciler meclisi

abd

jeffrey epstein

larry summers

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/12/1101084589_0:119:1024:696_1920x0_80_0_0_97c1cdfc62bb104b60aeadea4834e688.jpg

ABD Kongresi'nin binlerce Epstein e-postasını yayımlaması sonucu Epstein ile iletişimde olan kişiler gündem olmaya devam ediyor. E-postaları ortaya çıkan son kişi de eski ABD Hazine Bakanı ve eski Harvard Üniversitesi başkanı Demokrat partili Larry Summers oldu. ABD merkezli CBS'in haberine göre Summers "Yaptıklarımdan derin bir utanç duyuyorum ve bunların neden olduğu acının farkındayım. Bay Epstein ile iletişimi sürdürme yönündeki yanlış kararımın tüm sorumluluğunu üstleniyorum" ifadelerini kullandı. Summers'ın, açıklamasında ayrıca "Öğretim yükümlülüklerimi yerine getirmeye devam ederken, daha geniş kapsamlı çabalarımın bir parçası olarak kamusal taahhütlerden geri çekileceğim" dediği belirtiliyor.Temsilciler Meclisi üyelerinin Epstein ile ilgili tüm dosyaların yayınlanması konusunda oylama yapması bekleniyor.Summers, Clinton döneminde Hazine Bakanı ve eski Başkan Barack Obama döneminde Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü olarak görev yaptı. 2001-2006 yılları arasında Harvard Üniversitesi'nin başkanlığını yaptı ve şu anda aynı üniversitede profesör olarak görev yapıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/trump-cumhuriyetcileri-epstein-dosyalarinin-aciklanmasi-icin-oy-kullanmaya-cagirdi-1101049932.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

barack obama, harvard üniversitesi, temsilciler meclisi, abd, jeffrey epstein, larry summers