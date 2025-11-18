Ceyhun Bozkurt: Şehit cenazesi şov yapma yeri değildir

Çok sayıda şehidimiz var. Geçen hafta şehitlerimizden birinin Ankara’daki cenazesinde bir tartışma yaşanmış. Üstteğmen Cüneyt Kandemir, Astsubay Ümit İnce ve Uzman Çavuş Cem Dolapçı Ankara’da son yolculuklarına uğurlandı. Şehitler bizim başımızın tacı. O kadar dikkatli konuşmaya çalışırım ki. Aileleri, bize şehitlerin emaneti. İddia şu, Şehit annesi Pakize Akbaba cenaze sırasında Milli Savuna Bakanı Yaşar Güler’e Terörsüz Türkiye hedefini eleştiren bir söylemde bulunuyor. Yaşar Güler de diyor ki ‘Sen şehit annesisin, hadsizlik yapma’ diyor. Böyle yansıyınca herkes Yaşar Güler paşaya yüklenmeye başladı, demediklerini bırakmadı. Yaşar Güler’in PKK, FETÖ olmak üzere, 15 Temmuz’da nasıl derdest edildiğini yazmıştık. Sayın Pakize Akbaba’dan bağımsız konuşuyorum. Şehit anneleri bizim için değerli ve özel. Ancak bir rivayete göre olay aktarıldığı gibi olmuyor. İşin aslında bakıldığında Yaşar Paşa had bildirmiyor. ‘Sen de bir şehit annesisin, yanındaki şehit annelerinin acısına saygı duy bunun yeri burası değil’ diyor. 3 tane şehidimiz var. Onların cenaze töreni. Şehit cenazesi izlediniz mi bilmiyorum. Gidenler olmuştur. Çok ağır bir havası vardır. O acı orada görünür. Hepimizin yüreğinde hissedilir. Orada Sayın Pakize Akbaba gidiyor, başka bir şeyden bahsediyor. Bunu tepkisel bir şekilde bahsediyor. Bu şekilde yaşanmışsa Yaşar Paşa sonuna kadar haklı. Sadece bir şehidimizin annesine mi özel iltimas gösterilecek yoksa tüm şehitlerimizi bir bütün olarak mı değerlendirmek gerekir? Biz şehit cenazesinde başka dertlerimizi mi anlatacağız? Bunun yeri burası mı? Şehitlerin cenazesinde başka şeyler mi konuşulacak? Orada 1 saat ara verilir, konuşulmaz. Tepkini doğru yerde doğru zamanda verirsin. İddiaya göre Yaşar Güler’e ‘hadsiz’ diyen kendisiymiş. Şehit cenazeleri şov yapma yeri değildir, kim yaparsa yapsın.