Çatışmalar,Sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler,gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar.Hepsi Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi programında.Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi, her Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günü saat 19.00’da Radyo Sputnik’te.
Ceyhun Bozkurt: Şehit cenazesi şov yapma yeri değildir
Ceyhun Bozkurt: Şehit cenazesi şov yapma yeri değildir
Sputnik Türkiye
Ceyhun Bozkurt, hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programında Ankara'daki şehit cenaze töreninde şehit annesi Pakize Akbaba ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler arasında geçtiği iddia edilen diyoloğu yorumladı.
ceyhun bozkurt'la bölgeni̇n kalbi̇
fetö
pkk
ankara
yaşar güler
ceyhun bozkurt
pakize akbaba
türkiye
radyo sputnik
radyo
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in Şehit Annesi Pakize Akbaba’ya ‘hadsizlik etme’ dediği iddiasını yalanladı.‘Şehit cenazesi kimsenin şov yapma yeri değildir’ diyen Bozkurt, şu ifadeleri kullandı:
Ceyhun Bozkurt: Şehit cenazesi şov yapma yeri değildir

Ceyhun Bozkurt, hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programında Ankara’daki şehit cenaze töreninde şehit annesi Pakize Akbaba ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler arasında geçtiği iddia edilen diyoloğu yorumladı.
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in Şehit Annesi Pakize Akbaba’ya ‘hadsizlik etme’ dediği iddiasını yalanladı.
‘Şehit cenazesi kimsenin şov yapma yeri değildir’ diyen Bozkurt, şu ifadeleri kullandı:
Çok sayıda şehidimiz var. Geçen hafta şehitlerimizden birinin Ankara’daki cenazesinde bir tartışma yaşanmış. Üstteğmen Cüneyt Kandemir, Astsubay Ümit İnce ve Uzman Çavuş Cem Dolapçı Ankara’da son yolculuklarına uğurlandı. Şehitler bizim başımızın tacı. O kadar dikkatli konuşmaya çalışırım ki. Aileleri, bize şehitlerin emaneti. İddia şu, Şehit annesi Pakize Akbaba cenaze sırasında Milli Savuna Bakanı Yaşar Güler’e Terörsüz Türkiye hedefini eleştiren bir söylemde bulunuyor. Yaşar Güler de diyor ki ‘Sen şehit annesisin, hadsizlik yapma’ diyor. Böyle yansıyınca herkes Yaşar Güler paşaya yüklenmeye başladı, demediklerini bırakmadı. Yaşar Güler’in PKK, FETÖ olmak üzere, 15 Temmuz’da nasıl derdest edildiğini yazmıştık. Sayın Pakize Akbaba’dan bağımsız konuşuyorum. Şehit anneleri bizim için değerli ve özel. Ancak bir rivayete göre olay aktarıldığı gibi olmuyor. İşin aslında bakıldığında Yaşar Paşa had bildirmiyor. ‘Sen de bir şehit annesisin, yanındaki şehit annelerinin acısına saygı duy bunun yeri burası değil’ diyor. 3 tane şehidimiz var. Onların cenaze töreni. Şehit cenazesi izlediniz mi bilmiyorum. Gidenler olmuştur. Çok ağır bir havası vardır. O acı orada görünür. Hepimizin yüreğinde hissedilir. Orada Sayın Pakize Akbaba gidiyor, başka bir şeyden bahsediyor. Bunu tepkisel bir şekilde bahsediyor. Bu şekilde yaşanmışsa Yaşar Paşa sonuna kadar haklı. Sadece bir şehidimizin annesine mi özel iltimas gösterilecek yoksa tüm şehitlerimizi bir bütün olarak mı değerlendirmek gerekir? Biz şehit cenazesinde başka dertlerimizi mi anlatacağız? Bunun yeri burası mı? Şehitlerin cenazesinde başka şeyler mi konuşulacak? Orada 1 saat ara verilir, konuşulmaz. Tepkini doğru yerde doğru zamanda verirsin. İddiaya göre Yaşar Güler’e ‘hadsiz’ diyen kendisiymiş. Şehit cenazeleri şov yapma yeri değildir, kim yaparsa yapsın.
