https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/bmgknin-gazze-karari-yeni-ortadogu-projesinin-devami-kaybeden-ise-arap-ve-islam-dunyasi-1101100682.html
‘BMGK’nın Gazze kararı Yeni Ortadoğu projesinin devamı, kaybeden ise Arap ve İslam dünyası’
‘BMGK’nın Gazze kararı Yeni Ortadoğu projesinin devamı, kaybeden ise Arap ve İslam dünyası’
Sputnik Türkiye
Filistin meselesi uzmanı Muhammed el-Kik, BM Güvenlik Konseyi’nin Gazze’ye ilişkin kararının İsrail’in bölgesel genişleme hedeflerine hizmet ettiğini ve... 18.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-18T20:10+0300
2025-11-18T20:10+0300
2025-11-18T20:10+0300
dünya
ortadoğu
abd
i̇srail
gazze
filistin
bm güvenlik konseyi
washington
lübnan
suriye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1f/1100647547_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_502ae5150fbbcf3d4d26cb9c87b50192.jpg
Filistin meselesi uzmanı Muhammed el-Kik, BM Güvenlik Konseyi’nin ABD tarafından önerilen Gazze’ye ilişkin kabul ettiği kararı Sputnik’e değerlendirdi. El-Kik, kararın “Yeni Ortadoğu” projesinin bir devamı olduğunu belirterek, bunun yalnızca Gazze’yi değil, bütünüyle Arap dünyasını etkilediğini vurguladı.El-Kik’e göre İsrail, iki yıldır Gazze’de yürüttüğü savaşta başaramadığını şimdi Güvenlik Konseyi kararı ve Washington’un planı üzerinden elde etmeye çalışıyor. Uzman, İsrail’in hedefinin Gazze’nin ötesine uzandığını belirterek “İsrail, toprak ve askeri genişleme amacıyla Lübnan, Suriye, Ürdün ve diğer Arap ülkelerine de yöneliyor” dedi.Uzman, Washington'un planından asıl olarak İsrail’in fayda sağlayacağını, Gazze’nin ise yalnızca ABD denetiminde ve sahadaki bazı silahlı grupların işbirliğiyle gönderilecek sınırlı insani yardımlarla yetinmek zorunda kalacağını ifade etti.El-Kik, bu amaçla kurulan “Barış Konseyi”nin temel görevinin Gazze’yi kontrol etmek ve bölmek olduğunu, ayrıca bölgede görev yapacak Arap ya da Arap olmayan tüm uluslararası istikrar güçlerinin doğrudan ABD komutasına tabi olacağını dile getirdi.Uzman, Washington’ın planının Gazze’de başarıya ulaşması halinde “İsrail’in ABD desteğiyle Lübnan ve Suriye’de daha geniş çaplı bir çatışma çıkarmaya yöneleceğini’ belirterek, bunun ardından İsrail’in “Barış Konseyi”nin yetkilerinin bu ülkelerin bazı bölgelerine de genişletilmesini talep edebileceğine dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/bmgk-gazze-planini-onayladi-uluslararasi-istikrar-gucu-ve-taslaktan-diger-detaylar-1101083492.html
i̇srail
gazze
filistin
washington
lübnan
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1f/1100647547_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_d5792de846fad05aea4feaf27a3c394a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, abd, i̇srail, gazze, filistin, bm güvenlik konseyi, washington, lübnan, suriye
ortadoğu, abd, i̇srail, gazze, filistin, bm güvenlik konseyi, washington, lübnan, suriye
‘BMGK’nın Gazze kararı Yeni Ortadoğu projesinin devamı, kaybeden ise Arap ve İslam dünyası’
Filistin meselesi uzmanı Muhammed el-Kik, BM Güvenlik Konseyi’nin Gazze’ye ilişkin kararının İsrail’in bölgesel genişleme hedeflerine hizmet ettiğini ve Arap-İslam dünyasını dezavantajlı duruma düşürdüğünü belirtti.
Filistin meselesi uzmanı Muhammed el-Kik, BM Güvenlik Konseyi’nin ABD tarafından önerilen Gazze’ye ilişkin kabul ettiği kararı Sputnik’e değerlendirdi. El-Kik, kararın “Yeni Ortadoğu” projesinin bir devamı olduğunu belirterek, bunun yalnızca Gazze’yi değil, bütünüyle Arap dünyasını etkilediğini vurguladı.
El-Kik’e göre İsrail, iki yıldır Gazze’de yürüttüğü savaşta başaramadığını şimdi Güvenlik Konseyi kararı ve Washington’un planı üzerinden elde etmeye çalışıyor. Uzman, İsrail’in hedefinin Gazze’nin ötesine uzandığını belirterek “İsrail, toprak ve askeri genişleme amacıyla Lübnan, Suriye, Ürdün ve diğer Arap ülkelerine de yöneliyor” dedi.
Uzman, Washington'un planından asıl olarak İsrail’in fayda sağlayacağını, Gazze’nin ise yalnızca ABD denetiminde ve sahadaki bazı silahlı grupların işbirliğiyle gönderilecek sınırlı insani yardımlarla yetinmek zorunda kalacağını ifade etti.
El-Kik, bu amaçla kurulan “Barış Konseyi”nin temel görevinin Gazze’yi kontrol etmek ve bölmek olduğunu, ayrıca bölgede görev yapacak Arap ya da Arap olmayan tüm uluslararası istikrar güçlerinin doğrudan ABD komutasına tabi olacağını dile getirdi.
Uzman, Washington’ın planının Gazze’de başarıya ulaşması halinde “İsrail’in ABD desteğiyle Lübnan ve Suriye’de daha geniş çaplı bir çatışma çıkarmaya yöneleceğini’ belirterek, bunun ardından İsrail’in “Barış Konseyi”nin yetkilerinin bu ülkelerin bazı bölgelerine de genişletilmesini talep edebileceğine dikkat çekti.