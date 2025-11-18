https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/bmgknin-gazze-karari-yeni-ortadogu-projesinin-devami-kaybeden-ise-arap-ve-islam-dunyasi-1101100682.html

‘BMGK’nın Gazze kararı Yeni Ortadoğu projesinin devamı, kaybeden ise Arap ve İslam dünyası’

Filistin meselesi uzmanı Muhammed el-Kik, BM Güvenlik Konseyi’nin Gazze’ye ilişkin kararının İsrail’in bölgesel genişleme hedeflerine hizmet ettiğini ve... 18.11.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1f/1100647547_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_502ae5150fbbcf3d4d26cb9c87b50192.jpg

Filistin meselesi uzmanı Muhammed el-Kik, BM Güvenlik Konseyi’nin ABD tarafından önerilen Gazze’ye ilişkin kabul ettiği kararı Sputnik’e değerlendirdi. El-Kik, kararın “Yeni Ortadoğu” projesinin bir devamı olduğunu belirterek, bunun yalnızca Gazze’yi değil, bütünüyle Arap dünyasını etkilediğini vurguladı.El-Kik’e göre İsrail, iki yıldır Gazze’de yürüttüğü savaşta başaramadığını şimdi Güvenlik Konseyi kararı ve Washington’un planı üzerinden elde etmeye çalışıyor. Uzman, İsrail’in hedefinin Gazze’nin ötesine uzandığını belirterek “İsrail, toprak ve askeri genişleme amacıyla Lübnan, Suriye, Ürdün ve diğer Arap ülkelerine de yöneliyor” dedi.Uzman, Washington'un planından asıl olarak İsrail’in fayda sağlayacağını, Gazze’nin ise yalnızca ABD denetiminde ve sahadaki bazı silahlı grupların işbirliğiyle gönderilecek sınırlı insani yardımlarla yetinmek zorunda kalacağını ifade etti.El-Kik, bu amaçla kurulan “Barış Konseyi”nin temel görevinin Gazze’yi kontrol etmek ve bölmek olduğunu, ayrıca bölgede görev yapacak Arap ya da Arap olmayan tüm uluslararası istikrar güçlerinin doğrudan ABD komutasına tabi olacağını dile getirdi.Uzman, Washington’ın planının Gazze’de başarıya ulaşması halinde “İsrail’in ABD desteğiyle Lübnan ve Suriye’de daha geniş çaplı bir çatışma çıkarmaya yöneleceğini’ belirterek, bunun ardından İsrail’in “Barış Konseyi”nin yetkilerinin bu ülkelerin bazı bölgelerine de genişletilmesini talep edebileceğine dikkat çekti.

