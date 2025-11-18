‘Almanya’nın büyük konvansiyonel ordu hamlesi kıtayı karanlık bir döneme sokabilir’

“Askerlikte ‘Gönüllülük esasına bağlı olacağız’ diyorlar ama herkes biliyor ki, Almanya Başbakanı Freedrich Mertz'in açıkça söylediği bir şey var; 460 bin personele sahip Avrupa'nın en büyük konvansiyonel ordusunu yaratma planı içindeler. Ve bunu saklamıyorlar da zaten, söylüyorlar. Bu 460 bin aktif personel ne demek? Macaristan ordusundaki aktif personel sayısı 20 bin. Avusturya'da 16 bin. Çek Cumhuriyeti'nde 28 bin. Belçika'da 25 bin. Fransa'da 200 bin. İtalya'da 165 bin. Almanya'da ise 181 bin. Komşusu Çek Cumhuriyeti ile karşılaştıralım; adamların 28 bin askeri varmış. Bunlar 460 binlik bir ordu kurarsa aradaki farkı görebiliyor musunuz? Yani şuraya geliyoruz. Avrupa'nın en büyük konvansiyonel ordusunu neden kurma ihtiyacı hissediyor? Bunun bir anlamı olmalı.

İkincisi, senin sorunun arkasında yatan başka bir şey var. Biz yıllardır gazeteci olarak gördük. Almanya, Barış Hareketi'nin de bir dönem güçlü olduğu bir ülkeydi. Acaba toplum bunu nasıl karşılar? Toplum galiba bir bakıyor. ‘Ya ne oluyor kardeşim burada’ falan gibi. Büyük bir tepkiyle karşı karşıya değiliz. Ama Pistorius şöyle bir şey yapacağını söyledi. Bir süre sonra herhalde savaş bakanı olduğu ilan edilecek. Yani Sosyal Demokrat Hareketin içinden gelmiş çok agresif bir politikacı bu alanda. Şöyle dedi; 18 yaşında doğmuş kızlar da dahil galiba. Öğrenciler ya da işte o yaşa gelmiş olanlar. Bize bir parasız bir bildirimde bulunacaklar. Biz onlara bakacağız. Ve onların içinden isteyenler bizimle çalışabilecekler… Bu çok basit, çok uygun gibi görünüyor. Yani zorlayıcı bir zorunlu askerlik gibi görünmüyor. Ama herkes biliyor ki bu personel ihtiyacını karşılamayacak ve gençler bunu istemiyorlar. Senin de bağlantıda olduğun genç insanlar var. Onlar ‘yok, biz öyle bir şeye sıcak bakmıyoruz’ diyorlar. Benim de gözlemim o doğrultuda. Ama o zaman şöyle bir şey yapıyorlar. ‘Peki Size 2600 Euro size maaş öderiz’ diyorlar. Almanya'da yoksulluk sınırı 1378 Euro. Yani net. Şimdi bu yoksul aileler için çok ciddi bir para. İkincisi, ‘biz size hem bu parayı veririz. Hem de bizde şoförlük öğrenirsiniz. Sizin bazı eğitimlerinizi mesleki eğitimlerinizi destekleriz. Ek birtakım olanaklar sağlarız’ diyorlar. Bunlar normal de karşılanabilir. Ama o zaman şu ortaya çıkıyor; demek ki bu 2600 Euro'ya ihtiyaç duyacak kadar yoksul ailelerin çocukları olacak. Şunu söylemek lazım. Almanya'da ‘vatan millet Sakarya’ pek tutmayacak. Onu biliyorlar. Bunun için bazı ek olanaklar sağlamak istiyorlar. Fakat bu kadar lafı şunun için söyledim. Bu, bu orduyu bir sınıf ordusu haline getirir. Yani iyi eğitimli olanların, iyi olanaklara sahip ailelerden gelenler kolayca daha üst düzeye çıkarlar. Düşük, yoksul ailelerin çocukları da alt sınıfları oluştururlar. Şimdi bu çok ağırlarına gidiyor ve Pistorius’un en çok kızdığı şey bu. ‘Sakın böyle bir sınıflı ordu falan diye çıkmayın karşıma’ diyor sürekli. Ama acı gerçek şu; bu böyle olacak. Yoksul insanların çocukları asker ihtiyacını karşılayacaklar. Bunun için belli bir para alacaklar. Başlarken daha 18 yaşından sonra bu çok ciddi bir para ve özellikle de bazı mesleki eğitim olanaklarının verilmesi askerlik için… bu Amerika Birleşik Devletleri'nde de böyle galiba. Öyle bir şey olacak. Benim çevremden bazı insanlar da, Türk aileler ya da göçmen aileler sisteme girdiler. Bazı olanaklardan yararlanmak için ‘tamam biz muazzam asker olalım’ dediler. Birincisi, çok büyük bir ordu kurulacak. İkincisi, bu ordunun esas taşıyıcı gücü aşağı sınıflardan oluşacak. Bu isteseler de istemeseler de böyle olduğunu düşünseler de düşünmeseler de böyle.”