Uzman Psikolog Ceyda Ceylan Kortak: “Amacım sadece psikolojik analiz değil; keyifli bir edebi metin okuma zevki vermek”
Uzman Psikolog Ceyda Ceylan Kortak: “Amacım sadece psikolojik analiz değil; keyifli bir edebi metin okuma zevki vermek”
Uzman psikolog Ceyda Ceylan Kortak, Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu. 17.11.2025, Sputnik Türkiye
Ceyda Ceylan Kortak’ın İllüzyon adlı kitabı, sıradan görünen hayatların ardındaki görünmez duygulara, insanın ruhundaki karmaşık katmanlara, içsel çelişkilere ve fark edilmeyen yaralara doğru bir yolculuk sunuyor. İllüzyon, 16 öyküden oluşan bir kitap. Ancak bu öyküler yalnızca anlatılar değil; aynı zamanda insan davranışlarının ardındaki görünmeyen nedenleri, bastırılmış duyguları ve çocukluktan bugüne taşınan kalıpları anlamaya yönelik birer içsel keşif alanı. Her öykünün ardından yer alan psikolojik analizler, karakterlerin yaşadıklarını yalnızca bir olay örgüsü olmaktan çıkarıp ruhsal bir çözümlemeye dönüştürüyor. Böylece kitap, hem bir hikâye kitabı hem de bir farkındalık rehberi haline geliyor.Kortak’a göre İllüzyon, hem sürükleyici bir edebî deneyim sunmayı hem de okuyucunun kendi iç dünyasına dönüp bakmasını hedefliyor. Gerçek yaşamdan esinlenmiş öyküler, yazarın hayal gücüyle genişletilerek kurmaca bir alana taşınmış; ardından her birinin ardına, o hikâyeyi ruhsal açıdan derinleştiren analizler eklenmiş. Kortak: “Öykülerin sonuna öyküde geçen hastalığı değerlendiren analiz bölümü koydumX Bu yönüyle kitap, Türkiye’de ilk olma özelliği gösteriyor. Eğitim danışmanı da olduğum için her şeyi anlatma telaşım var. Bunu yaparken de bir şeyler öğretmek istiyorum; öğretirken de öncelikle insanların her şeyin farkında olmasını istiyorum” şeklinde konuştu.Kortak, hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını, hayatın ve insanların ilk bakışta sunduğu gerçekliğin ardında çoğu zaman başka katmanlar bulunduğunu söylüyor. Okuru, bu yanılsamalarla yüzleşmeye, görünenle hissedilen, söylenenle bastırılan arasındaki farkı fark etmeye çağırıyor.Kortak, sözlerini şöyle sürdürdü:Öykülerde “kurban rolü”, “öğrenilmiş çaresizlik”, “çocukluk çağı travmaları”, “savunma mekanizmaları”, “ebeveynleşme”, “bağımlı kişilik bozukluğu”, “otizm spektrum bozukluğu” gibi birçok psikolojik tema işleniyor. Kortak, bu kavramları akademik bir mesafeyle değil, insanın kalbinden geçen duygularla anlatıyor. Bilimsel dili, edebiyatın duygusal diliyle harmanlıyor. Böylece okur, sadece psikolojiyle değil, insan olmanın karmaşık taraflarıyla da yüzleşiyor.
Serhat Sarısözen
Serhat Sarısözen
Serhat Sarısözen
Uzman psikolog Ceyda Ceylan Kortak, Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.
“Kitapla temel olarak amaçladığım okuyucuya keyifli bir edebi metin okuma zevki vermek. Ve bunu merak uyandıracak şekilde yaptığım için sürükleyici bir metin olsun istiyorum.”
