Savcılık: Şike soruşturmasında TFF'nin verdiği bilgilerle yetinilmeyecek
Savcılık: Şike soruşturmasında TFF’nin verdiği bilgilerle yetinilmeyecek
Gazeteci Güçlü Özgan'ın, Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu, şike soruşturması oldu. 17.11.2025
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı futbolda bahis skandalına ilişkin yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bildirdiği isimlerle sınırlı kalınmadığı ve sürekli güncellenen geniş bir veri havuzu üzerinden derinlemesine analiz yapıldığı ifade edildi.Konuyu Yeri ve Zamanı’nda değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, şunları söyledi:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı futbolda bahis skandalına ilişkin yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bildirdiği isimlerle sınırlı kalınmadığı ve sürekli güncellenen geniş bir veri havuzu üzerinden derinlemesine analiz yapıldığı ifade edildi.
Konuyu Yeri ve Zamanı’nda değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, şunları söyledi:
“TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bahis soruşturması sırasında ortaya çıkan tabloyu şaşırtıcı olarak değerlendiriyor. Kendi yürüttükleri soruşturmanın da bir ay içinde tamamlanacağını söylüyor. 8 ve 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası alan hakemler var. 67’sinin itirazda bulunduğunu öğreniyoruz. Ceza alan 82 hakemle ilgili de henüz tahkim kurulundan bir açıklama gelmedi. Değil Türkiye ligi, Mozambik ligine bile bahis oynayan bir isim varsa hemen en ağır cezayı alsın. Şike soruşturmasına dair savcılıktan açıklama yapıldı. Açıklamada TFF’nin bildirdiği isimler ve bilgilerle yetinilmediğine vurgu yapıldı. TFF Başkanı 27 Ekim’de bir basın toplantısı düzenlemişti. Savcılık o toplantıdaki açıklamaları ihbar olarak kabul etti ve isimler hakkında gerekli tedbirleri uyguladığını açıkladı. TFF bu isimleri açıklamadan önce mutlaka savcılıkla eş zamanlı hareket etmeliydi. TFF’nin sitelerden aldığı bilgilerle bu soruşturmayı yapıyor olması yeterli değil. Belli ki soruşturma daha da derinleşecek. Ama önemli olan delilleriyle ortaya konması. Masumiyet karinesi son derece önemli ve hepimizin ihtiyacı olan bir kavram. Savcılık sosyal medya paylaşımlarına itibar edilmemesi konusunda uyarıyor”