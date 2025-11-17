Savcılık: Şike soruşturmasında TFF’nin verdiği bilgilerle yetinilmeyecek

“TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bahis soruşturması sırasında ortaya çıkan tabloyu şaşırtıcı olarak değerlendiriyor. Kendi yürüttükleri soruşturmanın da bir ay içinde tamamlanacağını söylüyor. 8 ve 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası alan hakemler var. 67’sinin itirazda bulunduğunu öğreniyoruz. Ceza alan 82 hakemle ilgili de henüz tahkim kurulundan bir açıklama gelmedi. Değil Türkiye ligi, Mozambik ligine bile bahis oynayan bir isim varsa hemen en ağır cezayı alsın. Şike soruşturmasına dair savcılıktan açıklama yapıldı. Açıklamada TFF’nin bildirdiği isimler ve bilgilerle yetinilmediğine vurgu yapıldı. TFF Başkanı 27 Ekim’de bir basın toplantısı düzenlemişti. Savcılık o toplantıdaki açıklamaları ihbar olarak kabul etti ve isimler hakkında gerekli tedbirleri uyguladığını açıkladı. TFF bu isimleri açıklamadan önce mutlaka savcılıkla eş zamanlı hareket etmeliydi. TFF’nin sitelerden aldığı bilgilerle bu soruşturmayı yapıyor olması yeterli değil. Belli ki soruşturma daha da derinleşecek. Ama önemli olan delilleriyle ortaya konması. Masumiyet karinesi son derece önemli ve hepimizin ihtiyacı olan bir kavram. Savcılık sosyal medya paylaşımlarına itibar edilmemesi konusunda uyarıyor”