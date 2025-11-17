https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/romanci-arif-ergin-olasi-istanbul-depremini-ve-ardindan-gerceklesebilecek-bir-isgali-mimar-sinani-1101057551.html

Romancı Arif Ergin: Olası İstanbul depremini ve ardından gerçekleşebilecek bir işgali Mimar Sinan'ı baz alarak inceledim

Çağdaş edebiyatın dikkat çeken isimlerinden Arif Ergin, Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu. 17.11.2025, Sputnik Türkiye

Ergin, ilk romanı Tekvin’de Osman Hamdi Bey’in kayıp tablosundan yola çıkarak tarih, sanat ve gücün gizli ilişkilerini anlatmıştı. Yeni romanı Gizlenen’de ise okuyucuyu 2035 yılının İstanbul’una götürüyor. Depremlerle sarsılmış, yeniden kurulmaya çalışan bir şehirde, Mimar Sinan’ın eserlerine sinmiş sırlar, geçmişle geleceğin arasında köprü kuruyor. Bilim, tarih, inanç ve teknoloji; hepsi aynı hikâyede buluşuyor.Ergin: “Gelecekte beklenen İstanbul depremini ve ardından gerçekleşebilecek bir işgali Mimar Sinan’ı baz alarak inceledim; teknolojinin, bilimin kullanıldığı, dini metinlere atıf olan bir polisiye, distopik bir gizem romanı oluşturdum” dedi.“İstanbul gibi bir mücevheriniz varsa onu daima korumak zorundasınız” diyen Ergin, şöyle devam etti: Yazar Arif Ergin, tarihsel gerçeklerden (örneğin Mimar Sinan, Ayasofya gibi) ve güncel toplumsal/teknolojik sorunlardan beslenen bir kurguyla okuru sarmalıyor. Ergin: “İnsanların alternatif tarih okuması yapması ve kendi yaşadıkları kentlerin hafızasına sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Bir çok insanın şehrine sahip çıkması konusunda özensiz olduğunu düşünüyorum” dedi.

