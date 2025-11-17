https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/kripto-para-borsasi-coinoya-yonelik-operasyonda-6-tutuklama--1101072700.html
Kripto para borsası COINO'ya yönelik operasyonda 6 tutuklama
17.11.2025
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/kripto-para-borsasi-coinoya-operasyon-17-kisi-gozaltina-alindi-637-milyon-liralik-mal-varligina-el-1100997045.html
Kripto varlık alım satım platformu COINO AŞ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 6'sının tutuklanmasına, 12 zanlı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından COINO AŞ üzerinden suç gelirlerinin aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.
Gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Savcılıkta ifadeleri alınan 11 şüpheli tutuklama, 7 şüpheli de adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik 6 şüphelinin tutuklanmasına, 12 zanlı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
Toplam değeri 637 milyon lira olan 10 araç, 7 taşınmaz ve 16 şirkete el konuldu
Suç gelirlerini yurt dışına çıkarmak suretiyle 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçunun işlendiği belirtilen açıklamada, bu suçu işlediği değerlendirilen 1'i yurt dışında 2'si cezaevinde 22 şüphelinin tespit edildiği ifade edilmişti.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, düzenlenen operasyonda 17 zanlının gözaltına alındığı, suçtan kaynaklanan mal varlığı olduğu değerlendirilen şüphelilere ve yakınlarına ait yaklaşık toplam değeri 637 milyon lira olan 10 araç, 7 taşınmaz ve COINO AŞ dahil olmak üzere suç gelirlerinin aklanmasında aracı olarak kullanılan toplam 16 şirkete İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konulduğu bildirilmişti.
Ayrıca, COINO AŞ'ye gerçek kullanıcıların bulunması ihtimaline binaen mağduriyet yaşanmaması amacıyla TMSF'nin kayyum olarak atandığı bilgisi paylaşılmıştı.