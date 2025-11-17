https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/genetik-testlerle-yatkin-oldugumuz-hastaliklari-onceden-saptamak-mumkun-1101066538.html
Genetik testlerle yatkın olduğumuz hastalıkları önceden saptamak mümkün
Gazeteci Serhat Ayan'ın hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konuğu Acıbadem Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim... 17.11.2025
Günümüzde pek çok hastalığın genetik kökenli yani kalıtsal olduğu biliniyor. Genetik hastalıklar ve çeşitli rahatsızlıklara yatkınlığın belirlenmesinde de genetik testler önemli rol oynuyor. Bu testler ile nadir görülen hastalıkların teşhisinden anne karnındaki bebeğin olası rahatsızlıklarına kadar pek çok hastalık tespit edilebiliyor.Acıbadem Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eda Tahir Turanlı, Yeni Şeyler Rehberi programında genetik hastalıkları taramada kullanılan genetik testleri anlattı.
Gazeteci Serhat Ayan’ın hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konuğu Acıbadem Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eda Tahir Turanlı oldu.
Günümüzde pek çok hastalığın genetik kökenli yani kalıtsal olduğu biliniyor. Genetik hastalıklar ve çeşitli rahatsızlıklara yatkınlığın belirlenmesinde de genetik testler önemli rol oynuyor. Bu testler ile nadir görülen hastalıkların teşhisinden anne karnındaki bebeğin olası rahatsızlıklarına kadar pek çok hastalık tespit edilebiliyor.
Acıbadem Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eda Tahir Turanlı, Yeni Şeyler Rehberi programında genetik hastalıkları taramada kullanılan genetik testleri anlattı.
“Genetik testler genetik hastalıkları taramak ya da yatkınlıklarımızı araştırmak için yapılıyor. Hastalıkların hepsinin sebebi genetik sebepler değil. Bazı hastalıkların yüzde 80’i genetik sebepli. Bunların dışında diğer grup hastalıklar da var. Araştırmalar geliştikçe tanı sistemleri de gelişiyor. Kalıtsal olan genetik testler tarama testleri olarak yapılıyor. Kalıtsal olmayan hastalıklara erken bakmak her zaman makul değil. Bir takım hastalıklar geç yaşta çıkabiliyor. İleriki yaşlar için tedavisi yapılamayacak hastalıklar için bu testler uygun. Tükürükten de kandan da DNA’yı görebiliyoruz. Genetik testler artık çok kolay yapılıyor. Örneğin hipertansiyon, büyük bir kısmı kalıtımsal.”