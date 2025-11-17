Genetik testlerle yatkın olduğumuz hastalıkları önceden saptamak mümkün

“Genetik testler genetik hastalıkları taramak ya da yatkınlıklarımızı araştırmak için yapılıyor. Hastalıkların hepsinin sebebi genetik sebepler değil. Bazı hastalıkların yüzde 80’i genetik sebepli. Bunların dışında diğer grup hastalıklar da var. Araştırmalar geliştikçe tanı sistemleri de gelişiyor. Kalıtsal olan genetik testler tarama testleri olarak yapılıyor. Kalıtsal olmayan hastalıklara erken bakmak her zaman makul değil. Bir takım hastalıklar geç yaşta çıkabiliyor. İleriki yaşlar için tedavisi yapılamayacak hastalıklar için bu testler uygun. Tükürükten de kandan da DNA’yı görebiliyoruz. Genetik testler artık çok kolay yapılıyor. Örneğin hipertansiyon, büyük bir kısmı kalıtımsal.”