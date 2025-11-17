Deniz Yavuzyılmaz: İBB başkan adayı ve seçim kampanyası için belediye kaynakları kullanılmış

Resmi evraklar üzerinde yaptığımız araştırmalardan anladık ki 2019 yerel seçim sürecinde dönemin İBB yönetimine paralel olarak bir yapılanma oluşturulmuş ve bu yapılanmanın adı ‘Yeni Başkanlık’. Bu ad, iddiaya veya duyuma dayalı değil, resmi belgelerde yer alan ifade üzerinden tespit edilmiştir. Elimizde onlarca belge var. Araç teslim tutanaklarında teslim alan bölümüne isim veya kurum yazılması gerekirken, orada ‘Yeni Başkanlık’ ibaresinin yer aldığı görülüyor. Yani seçim sürecinde mevcut İBB yönetimi varken, bunun dışında ayrı bir yapılanmaya araç tahsis edildiği resmi evraklarda kayıtlıdır. Bu yapılanmanın AK Parti’nin İBB başkan adayı ve seçim kampanyası için belediye kaynaklarını kullandığı ve seçime müdahale ettiği görülmektedir. Bu sadece araçlar üzerinden değil, İBB’nin tüm imkanlarının bu yapı tarafından kullanıldığına dair işaretler bulunmaktadır. Bu yapı illegal bir yapılanmadır ve kamu zararı oluşturmuştur. Bu yapıya aktarılan paralar vatandaşın cebinden çalınan tutarlardır. Bunun dışında bir de vakıfların iktisadi işletmeleri üzerinden kurulan ikinci bir paralel yapının bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu vakıflar zamanla ticari şirketlere dönüşmüş, kamu kaynaklarıyla güçlenen bir yapıya kavuşmuş ve belirli bir kitle oluşturmuştur. Ekrem İmamoğlu belediye başkanı olduğunda bu kaynak aktarımını durdurmuştur.