Deniz Yavuzyılmaz: İBB başkan adayı ve seçim kampanyası için belediye kaynakları kullanılmış
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, AK Parti döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi içinde “Yeni Başkanlık” adıyla resmi olmayan bir paralel yapı... 17.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-17T13:47+0300
2025-11-17T13:47+0300
2025-11-17T13:53+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_17ed9bcc82de9ce349b8169b44872917.jpg
Deniz Yavuzyılmaz: İBB başkan adayı ve seçim kampanyası için belediye kaynakları kullanılmış
13:47 17.11.2025 (güncellendi: 13:53 17.11.2025)
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, AK Parti döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi içinde “Yeni Başkanlık” adıyla resmi olmayan bir paralel yapı kurulduğunu öne sürdü.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, yapının 2019 yerel seçim sürecinde oluşturulduğunu belirterek konuyla ilgili savcılığın harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Radyo Sputnik’te Okan Aslan’ın konuğu oldu.
Yavuzyılmaz, açıklamalarında şunları söyledi:
Bu son dönemde belediyelerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nun da oğluna yönelik olarak iddia edilen bazı paralel yapılar olduğundan bahsediliyor. Ben çalışmaya şöyle başladım; AK Parti Cumhuriyet Halk Partisi’ni neyle suçluyorsa büyük ihtimalle daha önce Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde yaptığı şeylerle suçladığını gördüm. Akbil yolsuzluğu, İGDAŞ yolsuzluğu, hafriyat, reklam panoları ve reklam verilmesi gibi konular Recep Tayyip Erdoğan dönemindeki yargılamaların konusudur. Şu anda hala cumhurbaşkanı olduğu için bu dosyalar bekleme sürecinde ve zaman aşımına uğrama ihtimali vardır. Eğer olmayan bir belediye paralel yapılanmasından bahsediliyorsa, benzer bir yapının geçmişte kurulmuş olabileceği ihtimali ortaya çıkıyor.
'Ekrem İmamoğlu belediye başkanı olduğunda bu kaynak aktarımını durdurmuştur'
Yavuzyılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:
Resmi evraklar üzerinde yaptığımız araştırmalardan anladık ki 2019 yerel seçim sürecinde dönemin İBB yönetimine paralel olarak bir yapılanma oluşturulmuş ve bu yapılanmanın adı ‘Yeni Başkanlık’. Bu ad, iddiaya veya duyuma dayalı değil, resmi belgelerde yer alan ifade üzerinden tespit edilmiştir. Elimizde onlarca belge var. Araç teslim tutanaklarında teslim alan bölümüne isim veya kurum yazılması gerekirken, orada ‘Yeni Başkanlık’ ibaresinin yer aldığı görülüyor. Yani seçim sürecinde mevcut İBB yönetimi varken, bunun dışında ayrı bir yapılanmaya araç tahsis edildiği resmi evraklarda kayıtlıdır. Bu yapılanmanın AK Parti’nin İBB başkan adayı ve seçim kampanyası için belediye kaynaklarını kullandığı ve seçime müdahale ettiği görülmektedir. Bu sadece araçlar üzerinden değil, İBB’nin tüm imkanlarının bu yapı tarafından kullanıldığına dair işaretler bulunmaktadır. Bu yapı illegal bir yapılanmadır ve kamu zararı oluşturmuştur. Bu yapıya aktarılan paralar vatandaşın cebinden çalınan tutarlardır. Bunun dışında bir de vakıfların iktisadi işletmeleri üzerinden kurulan ikinci bir paralel yapının bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu vakıflar zamanla ticari şirketlere dönüşmüş, kamu kaynaklarıyla güçlenen bir yapıya kavuşmuş ve belirli bir kitle oluşturmuştur. Ekrem İmamoğlu belediye başkanı olduğunda bu kaynak aktarımını durdurmuştur.
'Yolsuzluk ve kamu zararıyla ilgili 45 suç duyurum bulunuyor'
Konuyla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ihbarda bulunduklarını belirten Yavuzyılmaz, sözlerini şöyle sonlandırdı:
Şu anda ihbar aşamasındayız. Çünkü AK Part’li bürokratların veya yöneticilerin bulunduğu kurum ve kuruluşlarla ilgili suç duyurularında hızlı bir şekilde ‘kovuşturmaya yer yoktur’ kararı verilmektedir. Bugüne kadar AK Parti’nin yolsuzluk ve kamu zararıyla ilgili 45 suç duyurum bulunmaktadır. Bu belgeler resmi evraklarda yer aldığı için soruşturma başlatılması gerekmektedir. Yeni bilgiler geldikçe dosyayı genişleteceğiz ve süreci suç duyurusuna dönüştüreceğiz. Amacımız gerçeğin belgeleriyle kamuoyuna gösterilmesidir.