CHP'li Umut Akdoğan: TRT Çocuk'ta bile AKP propogandası yapılıyor
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Adli Tıp Uzmanı Mehmet Görgülü ve Kahrat Köyü Muhtarı Mehmet Kuray Kuru... 17.11.2025, Sputnik Türkiye
CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, TRT binası önündeki eyleminin detaylarını canlı yayında anlattı. Adli Tıp Uzmanı Mehmet Görgülü ise Güllü, Narin, Rojin ve Böcek ailesi dosyalarını aktardı. Kahrat Köyü Muhtarı Mehmet Kuray Kuru da köyünde başlattığı ‘Hadi Gari’ hareketi hakkında detayları paylaştı.CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan şunları söyledi:
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Adli Tıp Uzmanı Mehmet Görgülü ve Kahrat Köyü Muhtarı Mehmet Kuray Kuru oldu.
CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, TRT binası önündeki eyleminin detaylarını canlı yayında anlattı. Adli Tıp Uzmanı Mehmet Görgülü ise Güllü, Narin, Rojin ve Böcek ailesi dosyalarını aktardı. Kahrat Köyü Muhtarı Mehmet Kuray Kuru da köyünde başlattığı ‘Hadi Gari’ hareketi hakkında detayları paylaştı.
CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan şunları söyledi:
Bakın TRT’nin önüne kadar geldim bakalım TRT olumsuz dahil bir haber yapacak mısınız diye. Genel Müdürlük binasının önüne gittim ajanslar vardı TRT yoktu. Her zamanki durum yaşandı. TRT hepimizin baba evi. Babamızın evinde dedemize sövüyorlar. Milletin sesi duyulsun diye kurulan televizyon milletin sesini vermiyor. 61 yaşındaki TRT kamu yayıncılığı yapacak diye biliyoruz ancak son 20 yıldır bıkmadan iktidar borozancılığı yapıyor. Siyah beyaz yayın yap onurlu yaşa. HD görüntüne ihtiyacımız yok, doğruları ver. TRT’ye çıkacağım diye tweet attım yer yerinden oynadı. Böyle bir anormallik olabilir mi? Sputnik’e çıkacağım diye yayın yapsam kimse şaşırmıyor, CHP milletvekili TRT’ye çıkacağım deyince şaşkınlık oluyor. TRT Çocuk’ta bile AK Parti propogandası yapılıyor. TRT’nin internet sitesinde arama yaptım, ‘Özgür Özel’ yazdım. Çıkan sonuçlara inanamazsınız. Girin sitesine, arama kısmına Özgür Özel yazın. Haberler, ‘Erdoğan’dan Özel’e, AKP Sözcüsü’nden Özel’e.’