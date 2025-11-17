CHP'li Umut Akdoğan: TRT Çocuk'ta bile AKP propogandası yapılıyor

Bakın TRT’nin önüne kadar geldim bakalım TRT olumsuz dahil bir haber yapacak mısınız diye. Genel Müdürlük binasının önüne gittim ajanslar vardı TRT yoktu. Her zamanki durum yaşandı. TRT hepimizin baba evi. Babamızın evinde dedemize sövüyorlar. Milletin sesi duyulsun diye kurulan televizyon milletin sesini vermiyor. 61 yaşındaki TRT kamu yayıncılığı yapacak diye biliyoruz ancak son 20 yıldır bıkmadan iktidar borozancılığı yapıyor. Siyah beyaz yayın yap onurlu yaşa. HD görüntüne ihtiyacımız yok, doğruları ver. TRT’ye çıkacağım diye tweet attım yer yerinden oynadı. Böyle bir anormallik olabilir mi? Sputnik’e çıkacağım diye yayın yapsam kimse şaşırmıyor, CHP milletvekili TRT’ye çıkacağım deyince şaşkınlık oluyor. TRT Çocuk’ta bile AK Parti propogandası yapılıyor. TRT’nin internet sitesinde arama yaptım, ‘Özgür Özel’ yazdım. Çıkan sonuçlara inanamazsınız. Girin sitesine, arama kısmına Özgür Özel yazın. Haberler, ‘Erdoğan’dan Özel’e, AKP Sözcüsü’nden Özel’e.’