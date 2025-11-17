‘MAGA cephesindeki ayrılık derinleşiyor’

“Şimdi Trump konusunda öncelikle şunu söyleyeyim: Trump'ın yaptığı açıklamaların yalanlandığı yer var bu maillerde. Bir de doğrulandığı yer var. Yalanlandığı yer neresi? Trump, ‘Jeffrey Epstein'in bu davranışlarından haberim yok. Epstein'in böyle davrandığını bilmiyordum’ demişti. Bunun yalan olduğu ortaya çıktı. En azından Epstein'in özellikle kendi kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'le yaptığı görüşmelerde Trump'ın bu işlerden haberinin olduğu ortaya çıkıyor. Fakat ikinci mesele; bu da Trump için aslında olumlu görülebilecek bir mesele. Epstein, Maxwell'le konuşmasında şundan bahsediyor: ‘Trump'ın bu kızlarla olan meseleden haberi vardı. Hatta Ghislaine Maxwell'e bu işi durdurması için baskı yaptı’ diyor. Şimdi buradaki en kritik, Trump adına da pozitif olarak görülebilecek durum bu. Trump'ı destekleyenler ‘konudan haberi vardı, bu konuda yalan söyledi ama işi sonunda Maxwell'e, Epstein'e bu konuda baskı yaptığı için bu işin içinde değil’ diyebilir. Ama Trump'ın dışında asıl bütün Trump'ın çevresi adına, hatta aslında Amerikan siyasetçilerinin birçoğunun çevresi adına sıkıntılı, Epstein ile çok fazla içli dışlı figürler var. Mesela eski hazine bakanı Larry Summers var. Epstein ile kendi arasında su sızmıyor. Yakın arkadaşlıkları maillerden net bir şekilde anlaşılıyor. Daha ilginç bir figür Kathryn Ruemmler var. O da Obama döneminin Beyaz Saray danışmanı olarak bilinen bir kişi ve Ruemmler ile olan ilişkisinde de hep işte ‘Clinton’larla nasıl konuşabiliriz? Clinton’larla nasıl bir araya gelebiliriz?’ genellikle böyle şeyler tartışılıyor. Buradan Jeffrey Epstein’in siyasi partilerin iki kanadına da yakınlaştığını görüyoruz. Burada belki de en kritik konuşmalardan birisi yazar Michael Wolff ile yaptığı konuşma. Ona ‘Biz Prens Andrew'un ve Bill Clinton'ın bu adaya hiç gelmediğini duyurmamız gerekiyor’ diyor. Jeffrey Epstein, ‘Eski kız arkadaşlarımdan biri bu konuda bizim lehimize açıklamalarda yapabilir. Bu haberi kimle patlattıralım? Kimden duyuralım bu haberi?’ diyor. Michael Wolff da ‘Bunu ben hallederim’ diyor. USA Today'daki kendi köşe yazısında da, zamanında Epstein'in avukatlığını da yapan Alan Dershowitz'le, Prens Andrew'la ilgili iddiaların içinin nasıl boş olduğunu iddia eden bir yazı yazıyor sonrasında. Yani burada başı yanan kişilerden birisi de o.

Fakat benim burada en çok önemsediğim, gerçekten bomba etkisi yaratan kişi Steve Bannon oldu. Steve Bannon'ın adının bu dosyada geçmesi çok acayip. Çünkü Steve Bannon kimdir? Eski Beyaz Saray danışmanıdır. Catherine Rumeller Obama için neyse, Steve Bannon'da Trump için odur. Ama daha da ilerisi, MAGA hareketindeki, özellikle merkeze yakın olmayan, yani müesses nizama yakın olmayan kişilerin, neredeyse başı olarak niteleyebileceğiniz bir figür. Ve daha ironik olanı, Epstein'le ilgili konuşmalardan çok yüksek perdeden konuşan da bir figür. ‘Bu dosyaların içi ortaya çıkarılmalı, bu dosyalar açıklanmalı’ diye kendi programında kükreyen ve Epstein'le olan ilişkisinden daha önce bahsetmemiş bir figür. Bu konuda MAGA'nın belki de Trump'tan bile büyük bir hayal kırıklığı yaşayacağını söylemek mümkün. Çünkü kendilerini, özellikle Steve Bannon kanadını, bu işlerin içinde olmayan, elitlerin dışında olan o popülist kanadın başı olarak görüyorlardı. Burada bir şok yaşanacağı muhtemel.”