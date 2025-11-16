https://anlatilaninotesi.com.tr/20251116/unlu-yatirim-bankasi-bitcoinde-dip-seviye-aciklamasi-2026da-altina-meydan-okuyabilir-1101044384.html

Ünlü yatırım bankası, Bitcoin’de ‘dip seviye’ açıklaması, ‘2026’da altına meydan okuyabilir’

Ünlü yatırım bankası, Bitcoin’de ‘dip seviye’ açıklaması, ‘2026’da altına meydan okuyabilir’

Sputnik Türkiye

Bitcoin fiyatı, bu hafta 100 bin doların altına sert biçimde inerek olası bir çöküş endişesini artırdı. Ancak JP Morgan, Bitcoin’de dip seviyenin görüldüğünü iddia etti ve 2026 yılı için daha önce açıkladığı tahmini yineledi.

2025-11-16T17:39+0300

2025-11-16T17:39+0300

2025-11-16T17:39+0300

ekonomi̇

bitcoin

altın

fiyatlar

tahmin

yükseliş

haberler

donald trump

jpmorgan

wall street

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/10/1101044226_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_a958a7ec6cfdff5d7d2e4ba3faa0a15c.jpg

Analistler, yatırımcıların özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın piyasaya yönelik olası bir ‘bitcoin şoku’ yaratacağına ilişkin beklentiler nedeniyle temkinli davrandığını aktarıyor.Bu tablo içinde, Wall Street yatırım bankalarından JPMorgan, Bitcoin’de dip seviyenin görüldüğünü iddia etti ve 2026 yılı için daha önce açıkladığı tahmini yineledi. Kuruma göre Bitcoin, önümüzdeki dönemde altının 28.3 trilyon dolarlık piyasa değerine ‘meydan okuyabilecek’ seviyelere çıkabilir.Dip seviyesi: 94 bin dolarJPMorgan analistleri, Bitcoin’in ‘üretim maliyetinin’ tarihsel olarak fiyat için bir taban oluşturduğunu belirterek şu ifadeyi kullandı:Bitcoin fiyatı bu hafta 126 bin dolarlık ekim zirvesinden hızla düşerek 94 bin doların biraz üzerine geriledi. Eğer bu seviye korunursa, JPMorgan’ın baş analistlerinden Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki ekibin, son dip seviyesini tam isabetle yakalamış olabileceği belirtiliyor.Altın-Bitcoin karşılaştırmasıJPMorgan’ın önceki raporunda, Bitcoin-altın volatilite oranının düşüşte olduğu hatırlatılarak, bunun teorik olarak 2026’da yaklaşık 170 bin dolarlık bir Bitcoin fiyatını işaret ettiği söylemişti. Rapora göre ‘Bitcoin’in, son aylarda yüzde 30’dan fazla yükselen altının performansına yaklaşması beklentisi güçlü.’Altının piyasa değeri bu yıl 28.3 trilyon dolara yükselirken, Bitcoin’in değeri 1.9 trilyon dolarda kalmış durumda. Analistler bu durumu, ‘önümüzdeki 6 ila 12 ayda Bitcoin için önemli bir yukarı yön potansiyeli’ şeklinde niteliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/mayistan-beri-en-dusuk-seviyesinde-bitcoinde-neler-oluyor-1101003147.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bitcoin, altın, tahminler, 2026, bitcoin yükseliş, jp morgan, analizler, kripto, yükseliş, 2026 tahminleri, ekonomi, finans, bitcoin haberleri, altın haberleri