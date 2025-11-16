https://anlatilaninotesi.com.tr/20251116/unlu-yatirim-bankasi-bitcoinde-dip-seviye-aciklamasi-2026da-altina-meydan-okuyabilir-1101044384.html
Ünlü yatırım bankası, Bitcoin’de ‘dip seviye’ açıklaması, ‘2026’da altına meydan okuyabilir’
Bitcoin fiyatı, bu hafta 100 bin doların altına sert biçimde inerek olası bir çöküş endişesini artırdı. Ancak JP Morgan, Bitcoin’de dip seviyenin görüldüğünü iddia etti ve 2026 yılı için daha önce açıkladığı tahmini yineledi.
Analistler, yatırımcıların özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın piyasaya yönelik olası bir ‘bitcoin şoku’ yaratacağına ilişkin beklentiler nedeniyle temkinli davrandığını aktarıyor.Bu tablo içinde, Wall Street yatırım bankalarından JPMorgan, Bitcoin’de dip seviyenin görüldüğünü iddia etti ve 2026 yılı için daha önce açıkladığı tahmini yineledi. Kuruma göre Bitcoin, önümüzdeki dönemde altının 28.3 trilyon dolarlık piyasa değerine ‘meydan okuyabilecek’ seviyelere çıkabilir.Dip seviyesi: 94 bin dolarJPMorgan analistleri, Bitcoin’in ‘üretim maliyetinin’ tarihsel olarak fiyat için bir taban oluşturduğunu belirterek şu ifadeyi kullandı:Bitcoin fiyatı bu hafta 126 bin dolarlık ekim zirvesinden hızla düşerek 94 bin doların biraz üzerine geriledi. Eğer bu seviye korunursa, JPMorgan’ın baş analistlerinden Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki ekibin, son dip seviyesini tam isabetle yakalamış olabileceği belirtiliyor.Altın-Bitcoin karşılaştırmasıJPMorgan’ın önceki raporunda, Bitcoin-altın volatilite oranının düşüşte olduğu hatırlatılarak, bunun teorik olarak 2026’da yaklaşık 170 bin dolarlık bir Bitcoin fiyatını işaret ettiği söylemişti. Rapora göre ‘Bitcoin’in, son aylarda yüzde 30’dan fazla yükselen altının performansına yaklaşması beklentisi güçlü.’Altının piyasa değeri bu yıl 28.3 trilyon dolara yükselirken, Bitcoin’in değeri 1.9 trilyon dolarda kalmış durumda. Analistler bu durumu, ‘önümüzdeki 6 ila 12 ayda Bitcoin için önemli bir yukarı yön potansiyeli’ şeklinde niteliyor.
Analistler, yatırımcıların özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın piyasaya yönelik olası bir ‘bitcoin şoku’ yaratacağına ilişkin beklentiler nedeniyle temkinli davrandığını aktarıyor.
Bu tablo içinde, Wall Street yatırım bankalarından JPMorgan, Bitcoin’de dip seviyenin görüldüğünü iddia etti ve 2026 yılı için daha önce açıkladığı tahmini yineledi. Kuruma göre Bitcoin, önümüzdeki dönemde altının 28.3 trilyon dolarlık piyasa değerine ‘meydan okuyabilecek’ seviyelere çıkabilir.
Dip seviyesi: 94 bin dolar
JPMorgan analistleri, Bitcoin’in ‘üretim maliyetinin’ tarihsel olarak fiyat için bir taban oluşturduğunu belirterek şu ifadeyi kullandı:
Bitcoin’in üretim maliyeti 94 bin dolar olduğuna göre, mevcut fiyat seviyesinden aşağı yönlü hareket sınırlı.
Bitcoin fiyatı bu hafta 126 bin dolarlık ekim zirvesinden hızla düşerek 94 bin doların biraz üzerine geriledi. Eğer bu seviye korunursa, JPMorgan’ın baş analistlerinden Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki ekibin, son dip seviyesini tam isabetle yakalamış olabileceği belirtiliyor.
Altın-Bitcoin karşılaştırması
JPMorgan’ın önceki raporunda, Bitcoin-altın volatilite oranının düşüşte olduğu hatırlatılarak, bunun teorik olarak 2026’da yaklaşık 170 bin dolarlık bir Bitcoin fiyatını işaret ettiği söylemişti. Rapora göre ‘Bitcoin’in, son aylarda yüzde 30’dan fazla yükselen altının performansına yaklaşması beklentisi güçlü.’
Altının piyasa değeri bu yıl 28.3 trilyon dolara yükselirken, Bitcoin’in değeri 1.9 trilyon dolarda kalmış durumda. Analistler bu durumu, ‘önümüzdeki 6 ila 12 ayda Bitcoin için önemli bir yukarı yön potansiyeli’ şeklinde niteliyor.