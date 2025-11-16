https://anlatilaninotesi.com.tr/20251116/muazzez-abaci-icin-akmde-toren-duzenlendi-cok-iyi-yurekli-dogal-icinden-geldigi-gibi-konusan-guzel-1101042106.html

Muazzez Abacı için AKM'de tören düzenlendi: 'Çok iyi yürekli, doğal, içinden geldiği gibi konuşan, güzel bir arkadaştı'

Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Muazzez Abacı Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. 16.11.2025, Sputnik Türkiye

Kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olan ve stent tedavisi uygulanan Abacı, 78. doğum gününde 12 Kasım'da hayatını kaybetmişti.AKM'deki törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, Beyoğlu Kaymakamı Atakan Atasoy, sanatçılar Orhan Gencebay, Emel Sayın, Muazzez Ersoy, Selami Şahin, sanatçının ailesi ve sevenleri katıldı.'Adını müziğimizin altın sayfalarına yazdırdı'Tören öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Ersoy, çok değerli bir sanatçıyı kaybetmenin derin üzüntüsü içinde olduklarını belirterek, "Sayın Muazzez Abacı çok değerli bir sanatçıydı. Aynı zamanda devlet sanatçısıydı. Sesiyle bütün gönüllerde taht kurmuş bir halk sanatçısıydı. Maalesef hiç beklenmedik bir şekilde kendisini kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Makamı cennet mekanı ali olsun. Başta ailesi olmak üzere tüm sanat camiamıza, milletimize başsağlığı, sabırlar diliyorum." dedi.'Çok çalışmalar yaptı, hepsinde de çok başarılı oldu'Sanatçı Orhan Gencebay, Abacı'nın harika bir insan ve en üst düzeydeki yorumcuların başında geldiğini kaydederek, "1972'de kurduğum Kervan Plak şirkete yeni sanatçılar almak istiyorduk. 1973 yılında stajyerliği bitmiş olan birçok sanatçı arkadaşımız Ankara Radyosu'nda program yapacaktı. O gece 'Stajyer yorumcularımızın hangisini beğeniyorsak onu firmamıza alalım, kendisiyle görüşelim, anlaşalım.' diye konuşmuştuk. Programı izledik hep beraber izledik. Ertesi gün hepimiz 'Kesinlikle Muazzez Abacı'yı firmamıza almamız gerekiyor.' dedik ve sevgili kardeşimle Muazzez ile başladık çalışmaya." ifadelerini kullandı.Abacı'nın müşkülpesent olduğunun altını çizen Gencebay, şu bilgileri verdi:'Onun adını onurla taşıyarak devam edeceğim'Sanatçı Emel Sayın, Abacı ile tanışma hikayesini anlatarak, şunları kaydetti:Sanatçı Muazzez Ersoy da Abacı'yı kelimelerle tarif etmenin zorluğuna değinerek, "O efsane bir ses, efsane bir yorum ve yeri doldurulamayacak bir sanatçıydı. Büyük bir duayendi. Onu her zaman kalbimizde yaşatacağız. Bize sevdirdiği güzel eserleriyle yaşatmaya gayret edeceğiz ve de onun güzel sesinden sevdiğim Türk müziğine, onun adını onurla taşıyarak devam edeceğim." dedi.'Sesini duyduğumuz her şarkıda bizlere ulaşmaya devam edecek'Muazzez Abacı'nın kızı Saba Abacı ise yaşadığı üzüntüyü dile getirerek, "Çok sevgili Muazzez Abacı sevenleri, varlığınızla onun ruhunu, bizim de yüreğimizi çok mutlu ettiniz. Benim annem, güzel, can annem, canım annem beni öyle güzel, öyle çok sevdi ve güzel yetiştirdi ki, onun için ne yapsam azdı. Ben de ona layık bir evlat olduğuma inanıyorum. Annemin en güzel ve en özel yanı hayatı ve insanları çok sevmesiydi. O çok iyi kalpli, önsezili, duyarlı, akıllı ve hayat doluydu. Müziği, Türkiye'yi, Atatürk'ü. Galatasaray'ı, eğitime emek vermeyi, helal kazanmayı ve alış veriş yapmayı çok severdi." diye konuştu.Saba Abacı, annesinin çalışmadığı zamanlarda evinde vakit geçirmekten çok mutlu olduğunu aktararak, şunları kaydetti:Selami Şahin, Abacı'nın torunu Sera Anderson ve yeğeni, müzisyen Pınar Altınok'un da Abacı ile ilgili duygu ve düüşüncelerini paylaştığı törende Abacı'nın hayatını anlatan video belgesel de gösterildi.Taziyeleri Abacı'nın kızı Saba Abacı ile torunu Sera Anderson kabul etti.

