https://anlatilaninotesi.com.tr/20251116/iran-tarihinin-en-kotu-kurakliginda-yagmur-uretmeye-basladi-bulut-asilama-operasyonu-baslatildi-1101043188.html
İran, tarihinin en kötü kuraklığında yağmur üretmeye başladı: Bulut aşılama operasyonu başlatıldı
İran, tarihinin en kötü kuraklığında yağmur üretmeye başladı: Bulut aşılama operasyonu başlatıldı
Sputnik Türkiye
İran'ın, yağışların yüzde 89 azaldığı ve son 50 yılın en kurak sonbaharını yaşadığı dönemde ilk kez Urmiye Gölü üzerinde bulut aşılama uçuşu gerçekleştirdiği... 16.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-16T16:51+0300
2025-11-16T16:51+0300
2025-11-16T16:51+0300
dünya
ortadoğu
i̇ran
urmiye gölü
kirmanşah
yağmur
kuraklık
bulut
tahran
birleşik arap emirlikleri (bae)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/10/1101042991_0:225:1024:801_1920x0_80_0_0_0fea27eb3c1e854e9c68a1c7da2effbc.jpg
İran devlet medyası, ülkenin en büyük gölü olan Urmiye’nin neredeyse tamamen kuruması üzerine hükümetin bulut aşılama çalışmalarını başlattığını aktardı. Açıklamalara göre ilk uçuş hafta sonu Urmiye Havzası üzerinde yapıldı. Yetkililer, uçakların bulutlara gümüş iyodür ve tuz parçacıkları püskürterek yağış oluşumunu tetiklemeye çalıştığını söyledi. Bu yöntem geçen yıl İran’ın kendi geliştirdiğini duyurduğu teknolojiyle yürütülüyor.'Son 50 yılın en kötü sonbaharı' Ülkenin meteoroloji kurumu, İran genelinde yağışların uzun dönem ortalamasına göre yüzde 89 azaldığını aktarırken, “Bu yıl son 50 yılın en kurak sonbaharını yaşıyoruz” bilgisini paylaştı. İran'ın İlam, Kirmanşah, Lorestan ve Batı Azerbaycan bölgelerinde kısa süreli yağışlar görüldü ancak bunların krizi hafifletmeye yetmeyeceği belirtildi. Başkent Tahran’da ise yağış seviyeleri son 100 yılın en düşük noktasına indi. Kentin barajlarını besleyen su rezervleri rekor seviyede düştü.Tahran için tahliye uyarısı Yerel medyada yer alan bilgilere göre, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, birkaç gün önce yaptığı açıklamada yağış olmazsa Tahran’da tahliye ihtimalinin bile konuşulabileceğini söyledi. Tahranlıların günde üç milyon metreküp su tükettiği belirtildi.Bölgesel bir yöntem: Yapay yağmur İran’ın başlattığı bulut aşılama uygulamasının Birleşik Arap Emirlikleri gibi bölgedeki diğer ülkelerde de yaygın olduğu aktarıldı. Ancak uzmanlar, kuraklığın iklim krizi nedeniyle her yıl daha da ağırlaştığını ve yapay yağmurun tek başına çözüm olmayacağını ifade ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20210721/dubai-kendi-yapay-yagmurunu-uretti--1045016946.html
i̇ran
urmiye gölü
kirmanşah
tahran
birleşik arap emirlikleri (bae)
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/10/1101042991_0:129:1024:897_1920x0_80_0_0_c9ff78d3705a9c63ef724f4a61ce72a9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, i̇ran, urmiye gölü, kirmanşah, yağmur, kuraklık, bulut, tahran, birleşik arap emirlikleri (bae)
ortadoğu, i̇ran, urmiye gölü, kirmanşah, yağmur, kuraklık, bulut, tahran, birleşik arap emirlikleri (bae)
İran, tarihinin en kötü kuraklığında yağmur üretmeye başladı: Bulut aşılama operasyonu başlatıldı
İran'ın, yağışların yüzde 89 azaldığı ve son 50 yılın en kurak sonbaharını yaşadığı dönemde ilk kez Urmiye Gölü üzerinde bulut aşılama uçuşu gerçekleştirdiği bildirildi. Yetkililer, 'yağmur gelmezse büyük şehirlerde tahliye bile gerekebilir' diye uyarıyor.
İran devlet medyası, ülkenin en büyük gölü olan Urmiye’nin neredeyse tamamen kuruması üzerine hükümetin bulut aşılama çalışmalarını başlattığını aktardı. Açıklamalara göre ilk uçuş hafta sonu Urmiye Havzası üzerinde yapıldı. Yetkililer, uçakların bulutlara gümüş iyodür ve tuz parçacıkları püskürterek yağış oluşumunu tetiklemeye çalıştığını söyledi. Bu yöntem geçen yıl İran’ın kendi geliştirdiğini duyurduğu teknolojiyle yürütülüyor.
'Son 50 yılın en kötü sonbaharı'
Ülkenin meteoroloji kurumu, İran genelinde yağışların uzun dönem ortalamasına göre yüzde 89 azaldığını aktarırken, “Bu yıl son 50 yılın en kurak sonbaharını yaşıyoruz” bilgisini paylaştı. İran'ın İlam, Kirmanşah, Lorestan ve Batı Azerbaycan bölgelerinde kısa süreli yağışlar görüldü ancak bunların krizi hafifletmeye yetmeyeceği belirtildi. Başkent Tahran’da ise yağış seviyeleri son 100 yılın en düşük noktasına indi. Kentin barajlarını besleyen su rezervleri rekor seviyede düştü.
Tahran için tahliye uyarısı
Yerel medyada yer alan bilgilere göre, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, birkaç gün önce yaptığı açıklamada yağış olmazsa Tahran’da tahliye ihtimalinin bile konuşulabileceğini söyledi. Tahranlıların günde üç milyon metreküp su tükettiği belirtildi.
Bölgesel bir yöntem: Yapay yağmur
İran’ın başlattığı bulut aşılama uygulamasının Birleşik Arap Emirlikleri gibi bölgedeki diğer ülkelerde de yaygın olduğu aktarıldı. Ancak uzmanlar, kuraklığın iklim krizi nedeniyle her yıl daha da ağırlaştığını ve yapay yağmurun tek başına çözüm olmayacağını ifade ediyor.