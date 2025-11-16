Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
İran, tarihinin en kötü kuraklığında yağmur üretmeye başladı: Bulut aşılama operasyonu başlatıldı
İran, tarihinin en kötü kuraklığında yağmur üretmeye başladı: Bulut aşılama operasyonu başlatıldı
İran'ın, yağışların yüzde 89 azaldığı ve son 50 yılın en kurak sonbaharını yaşadığı dönemde ilk kez Urmiye Gölü üzerinde bulut aşılama uçuşu gerçekleştirdiği... 16.11.2025, Sputnik Türkiye
İran devlet medyası, ülkenin en büyük gölü olan Urmiye’nin neredeyse tamamen kuruması üzerine hükümetin bulut aşılama çalışmalarını başlattığını aktardı. Açıklamalara göre ilk uçuş hafta sonu Urmiye Havzası üzerinde yapıldı. Yetkililer, uçakların bulutlara gümüş iyodür ve tuz parçacıkları püskürterek yağış oluşumunu tetiklemeye çalıştığını söyledi. Bu yöntem geçen yıl İran’ın kendi geliştirdiğini duyurduğu teknolojiyle yürütülüyor.'Son 50 yılın en kötü sonbaharı' Ülkenin meteoroloji kurumu, İran genelinde yağışların uzun dönem ortalamasına göre yüzde 89 azaldığını aktarırken, “Bu yıl son 50 yılın en kurak sonbaharını yaşıyoruz” bilgisini paylaştı. İran'ın İlam, Kirmanşah, Lorestan ve Batı Azerbaycan bölgelerinde kısa süreli yağışlar görüldü ancak bunların krizi hafifletmeye yetmeyeceği belirtildi. Başkent Tahran’da ise yağış seviyeleri son 100 yılın en düşük noktasına indi. Kentin barajlarını besleyen su rezervleri rekor seviyede düştü.Tahran için tahliye uyarısı Yerel medyada yer alan bilgilere göre, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, birkaç gün önce yaptığı açıklamada yağış olmazsa Tahran’da tahliye ihtimalinin bile konuşulabileceğini söyledi. Tahranlıların günde üç milyon metreküp su tükettiği belirtildi.Bölgesel bir yöntem: Yapay yağmur İran’ın başlattığı bulut aşılama uygulamasının Birleşik Arap Emirlikleri gibi bölgedeki diğer ülkelerde de yaygın olduğu aktarıldı. Ancak uzmanlar, kuraklığın iklim krizi nedeniyle her yıl daha da ağırlaştığını ve yapay yağmurun tek başına çözüm olmayacağını ifade ediyor.
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Yapay yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
İran'ın, yağışların yüzde 89 azaldığı ve son 50 yılın en kurak sonbaharını yaşadığı dönemde ilk kez Urmiye Gölü üzerinde bulut aşılama uçuşu gerçekleştirdiği bildirildi. Yetkililer, 'yağmur gelmezse büyük şehirlerde tahliye bile gerekebilir' diye uyarıyor.
İran devlet medyası, ülkenin en büyük gölü olan Urmiye’nin neredeyse tamamen kuruması üzerine hükümetin bulut aşılama çalışmalarını başlattığını aktardı. Açıklamalara göre ilk uçuş hafta sonu Urmiye Havzası üzerinde yapıldı. Yetkililer, uçakların bulutlara gümüş iyodür ve tuz parçacıkları püskürterek yağış oluşumunu tetiklemeye çalıştığını söyledi. Bu yöntem geçen yıl İran’ın kendi geliştirdiğini duyurduğu teknolojiyle yürütülüyor.

'Son 50 yılın en kötü sonbaharı'

Ülkenin meteoroloji kurumu, İran genelinde yağışların uzun dönem ortalamasına göre yüzde 89 azaldığını aktarırken, “Bu yıl son 50 yılın en kurak sonbaharını yaşıyoruz” bilgisini paylaştı. İran'ın İlam, Kirmanşah, Lorestan ve Batı Azerbaycan bölgelerinde kısa süreli yağışlar görüldü ancak bunların krizi hafifletmeye yetmeyeceği belirtildi. Başkent Tahran’da ise yağış seviyeleri son 100 yılın en düşük noktasına indi. Kentin barajlarını besleyen su rezervleri rekor seviyede düştü.

Tahran için tahliye uyarısı

Yerel medyada yer alan bilgilere göre, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, birkaç gün önce yaptığı açıklamada yağış olmazsa Tahran’da tahliye ihtimalinin bile konuşulabileceğini söyledi. Tahranlıların günde üç milyon metreküp su tükettiği belirtildi.

Bölgesel bir yöntem: Yapay yağmur

İran’ın başlattığı bulut aşılama uygulamasının Birleşik Arap Emirlikleri gibi bölgedeki diğer ülkelerde de yaygın olduğu aktarıldı. Ancak uzmanlar, kuraklığın iklim krizi nedeniyle her yıl daha da ağırlaştığını ve yapay yağmurun tek başına çözüm olmayacağını ifade ediyor.
