https://anlatilaninotesi.com.tr/20251116/iii-ifadesi-siklastiysa-dikkat-bilissel-gerilemenin-isareti-olabilir-1101042618.html

‘Iıı’ ifadesi sıklaştıysa dikkat: Bilişsel gerilemenin işareti olabilir

‘Iıı’ ifadesi sıklaştıysa dikkat: Bilişsel gerilemenin işareti olabilir

Sputnik Türkiye

Günlük konuşmada sık sık ‘ııı’ gibi kelime dolgu ifadeleri kullanmak, sadece bir alışkanlık değil, zihinsel işlevlerdeki değişimlerin de bir göstergesi olabilir.

2025-11-16T15:57+0300

2025-11-16T15:57+0300

2025-11-16T15:57+0300

sağlik

toronto üniversitesi

beyin

araştırma

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0a/1100094586_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_48bebf2b135afa46eb0fa1125b9e32ca.jpg

Toronto Üniversitesi ve Baycrest Hastanesi’nden araştırmacılar, 18-90 yaşları arasındaki 241 yetişkinin konuşma örneklerini analiz etti ve dolgu ifadeleri ile konuşmada duraklamaların, yürütücü işlevler üzerinde belirgin ilişkiler gösterdiğini ortaya koydu.Araştırmada katılımcılara iki farklı görsel gösterildi ve her biri görüntüleri 60 saniye boyunca detaylı şekilde anlattı. Konuşma örnekleri, hız, duraklama süresi ve dolgu ifadesi sıklığı gibi 700’den fazla özellik açısından incelendi.Elde edilen veriler, standart bilişsel testlerden daha hassas şekilde, kelime bulma güçlüğünün bilişsel performansla ilişkili olduğunu gösterdi.Zamanlama ve bilişsel performansAraştırmada konuşmadaki duraklama sıklığı ve dolgu kelime kullanımı, yürütücü işlevlerle en güçlü bağlantıyı gösterdi. Görselleri anlatırken daha fazla duraklama yapan yetişkinler, dikkat kontrolü ve zihinsel esneklik testlerinde daha düşük puan aldı.Daha yaşlı katılımcılar arasında, kelime bulma güçlüğü yürütücü işlevlerin iki ana bileşeninde performans farklılıklarını açıklıyordu: Daha fazla duraklama ve dolgu kelime kullanımı, her iki alanda da daha düşük performansla ilişkilendirildi.Bilişsel değerlendirmeAraştırmacılar, doğal konuşmadaki duraklamaların ve dolgu kelimelerin, standart klinik testlerin gözden kaçırabileceği yürütücü süreçleri yakalayabildiğini belirtiyor.Montreal Bilişsel Değerlendirme (MoCA) gibi kısa demans testleri, sağlıklı yetişkinlerdeki küçük yürütücü işlev değişimlerini yakalamakta yetersiz kalabiliyor. Konuşma analizi ise, araştırmacılara göre normal skor aralığında olsa bile bireysel işlev değişimlerini tespit edebiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251019/beynimiz-nasil-uyaniyor-1100301993.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ııı, um, kelime, dolgu, bilişsel düzey, bilişsel gerileme, demans, zihin, araştırma, sağlık, sağlık haberleri