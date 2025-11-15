https://anlatilaninotesi.com.tr/20251115/rus-disisleri-batinin-rus-dusmani-tutumuna-yaranmak-icin-sporu-siyasetten-ayri-tutma-ilkesini-1101031605.html
Rus Dışişleri: Batı’nın Rus düşmanı tutumuna yaranmak için 'sporu siyasetten ayrı tutma' ilkesini ayaklar altına alındı
Rus Dışişleri: Batı’nın Rus düşmanı tutumuna yaranmak için 'sporu siyasetten ayrı tutma' ilkesini ayaklar altına alındı
17:21 15.11.2025 (güncellendi: 18:08 15.11.2025)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin İtalya’da düzenlenecek 2026 Kış Olimpiyatları için Rus gazetecilere akreditasyon vermeyi reddetmesi kararını değerlendirerek, bu karar ile Batı’nın Rus düşmanı tutumuna yaranmak için 'sporu siyasetten ayrı tutma' ilkesinin ayaklar altına alındığını vurguladı.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin 2026 Kış Olimpiyatları için Rus gazetecilere akreditasyon vermeyi reddetmesiyle ilgili olarak bir soruya yanıt veren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Uluslararası Olimpiyat Komitesi, olimpiyat hareketinin temel ilkesi olan 'spor siyasetten ayrı olmalıdır' anlayışını Batı’nın Rus düşmanı politikasına yaranmak için ayaklar altına almıştır" dedi.
Zaharova, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin 'olimpiyat hareketinin temel ilkelerini' hiçe saymaya devam ettiğini ve bunu 'Batı’nın Rus düşmanı politikasına' uyma amacıyla yaptığını dile getiren Zaharova, olimpiyat hareketinin yönetim organlarının her seferinde kendilerini 'dünya çapındaki yarışmalara ev sahipliği yapan ülkenin tutumuna' sığınıp 'uysal bir uygulayıcı' gibi gösterdiğini dile getirdi.
'Rus düşmanı tutumun yeni bir örneği'
Zaharova, daha önce Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin 'beceriksizce' ve 'yalandan utangaç bir tavırla' ev sahibi ülkenin tutumuna atıfta bulunduğunu, şimdi ise 'Rusya’dan gelen muhabirlerin yarışmalara erişimini kısıtlamak için kendi kendine uydurduğu hayali nedenler' ortaya koyduğunu ifade etti.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin Rus gazetecilere akreditasyon vermeyi reddetme gerekçesi olarak öne sürdüğü, 'bir dizi başka Rus gazetecinin 2026 Olimpiyatları için akreditasyon almış olması' açıklamasını, biçim olarak gülünç ve içerik olarak utanç verici olarak nitelendiren Zaharova şu cümleleri kaydetti:
Bu saçma bahane, bu yapının bilinçli ve sistemli şekilde yaydığı 'Rus düşmanı tutumun' yeni bir örneğidir ve olimpiyat hareketi ile olimpizmin temelindeki 'sporda siyasete tamamen karşı olma' ideallerinin 'en üzücü sonuçlarla' zedelenmesine yol açmaktadır.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi yetkililerinin 'çifte standart' içeren zararlı bir politika izleyerek ve sporcuları milliyet temelinde ayrımcılığa uğrattığının altını çizen Zaharova, Pierre de Coubertin’in Olimpiyat Şartı’na yerleştirdiği 'spor siyasetten ayrı olmalıdır' ilkesini fiilen ayaklar altına aldıklarını kaydetti.