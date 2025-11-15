Türkiye
İran 'izinsiz yük taşıdığı' gerekçesiyle petrol tankerine el koydu: 30 bin tonluk yük incelemeye alındı
İran 'izinsiz yük taşıdığı' gerekçesiyle petrol tankerine el koydu: 30 bin tonluk yük incelemeye alındı
İran, Marshall Adaları bayraklı 'Talara' adlı petrol tankerine 'izinsiz petrokimya ürünü taşıdığı' gerekçesiyle Umman Körfezi’nde müdahale ederek el koydu... 15.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-15T15:39+0300
2025-11-15T15:39+0300
İran, Marshall Adaları bayraklı “Talara” adlı petrol tankerine “izinsiz petrokimya ürünü taşıdığı” gerekçesiyle Umman Körfezi kıyısında müdahale ederek gemiyi ülke karasularına çektiğini duyurdu.Devrim Muhafızları Ordusu’nun açıklamasına göre müdahale, yargı makamlarının gemideki yükün incelenmesi yönünde aldığı kararın ardından dün yerel saatle 07.30’da gerçekleştirildi. Singapur’a doğru seyreden tanker, Makran sahilinin güneyinde durduruldu ve inceleme yapılmak üzere İran’daki bir limana götürüldü.Yetkililer, yapılan ilk incelemelerde tankerde bulunan 30 bin ton petrokimya ürününün izinsiz şekilde taşındığını öne sürdü.Amerikan Associated Press'in (AP) ismi açıklanmayan bir ABD'li askeri yetkiliye dayandırdığı haberinde ise İran’ın, Hürmüz Boğazı'ndan geçen Marshall Adaları bayraklı bir tankere el koyduğu ve gemiyi İran karasularına yönlendirdiği bilgisi yer almıştı.
İran 'izinsiz yük taşıdığı' gerekçesiyle petrol tankerine el koydu: 30 bin tonluk yük incelemeye alındı

15:39 15.11.2025
© AFP 2023 / JOE KLAMARİran bayrağı
İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2025
© AFP 2023 / JOE KLAMAR
İran, Marshall Adaları bayraklı 'Talara' adlı petrol tankerine 'izinsiz petrokimya ürünü taşıdığı' gerekçesiyle Umman Körfezi’nde müdahale ederek el koydu. Singapur’a seyreden tanker, inceleme için İran’daki bir limana çekildi.
İran, Marshall Adaları bayraklı “Talara” adlı petrol tankerine “izinsiz petrokimya ürünü taşıdığı” gerekçesiyle Umman Körfezi kıyısında müdahale ederek gemiyi ülke karasularına çektiğini duyurdu.
Devrim Muhafızları Ordusu’nun açıklamasına göre müdahale, yargı makamlarının gemideki yükün incelenmesi yönünde aldığı kararın ardından dün yerel saatle 07.30’da gerçekleştirildi. Singapur’a doğru seyreden tanker, Makran sahilinin güneyinde durduruldu ve inceleme yapılmak üzere İran’daki bir limana götürüldü.
Yetkililer, yapılan ilk incelemelerde tankerde bulunan 30 bin ton petrokimya ürününün izinsiz şekilde taşındığını öne sürdü.
Amerikan Associated Press'in (AP) ismi açıklanmayan bir ABD'li askeri yetkiliye dayandırdığı haberinde ise İran’ın, Hürmüz Boğazı'ndan geçen Marshall Adaları bayraklı bir tankere el koyduğu ve gemiyi İran karasularına yönlendirdiği bilgisi yer almıştı.
