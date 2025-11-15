https://anlatilaninotesi.com.tr/20251115/eski-chp-serik-ilce-baskani-rusvet-suclamasiyla-gozaltina-alindi-1101030629.html
Eski CHP Serik ilçe başkanı 'rüşvet' suçlamasıyla gözaltına alındı
Eski CHP Serik ilçe başkanı 'rüşvet' suçlamasıyla gözaltına alındı
15.11.2025
Antalya Serik'te bir iş insanının şikayeti üzerine başlatılan rüşvet soruşturmasında eski CHP İlçe Başkanı Y.E. gözaltına alındı. Antalya'da bir kurumda iş yapma karşılığında kendisinden 1 milyon lira rüşvet istendiğini iddia eden iş insanı savcılığa giderek şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturmada dün iş insanı seri numaraları alınmış paraları, Y.E.'ye teslim ederken jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Y.E. jandarma tarafından gözaltına alınırken, 2018- 2020 yılları arasında CHP Serik ilçe başkanlığı görevi yaptığı öğrenildi.
Antalya'da bir kurumda iş yapma karşılığında kendisinden 1 milyon lira rüşvet istendiğini iddia eden iş insanı savcılığa giderek şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturmada dün iş insanı seri numaraları alınmış paraları, Y.E.'ye teslim ederken jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Y.E. jandarma tarafından gözaltına alınırken, 2018- 2020 yılları arasında CHP Serik ilçe başkanlığı görevi yaptığı öğrenildi.