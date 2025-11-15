https://anlatilaninotesi.com.tr/20251115/depremde-yikilan-binanin-muteahhitine-62-kez-muebbet-verilmisti-gerekcesi-belli-oldu-1101025103.html

Depremde yıkılan binanın müteahhitine 62 kez müebbet verilmişti: Gerekçesi belli oldu

Adana'da 6 Şubat depreminde 96 kişiye mezar olan Alpargün Apartmanı'nın müteahhiti Hasan Alpargün'e verilen 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasının gerekçesi

Türkiye'de büyük yıkıma neden olan 6 Şubat depremlerinde Adana'da 96 kişinin hayatını kaybettiği Alpargün Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili yeniden görülen davada, müteahhit Hasan Alpargün'e verilen 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasının gerekçeli kararı yazıldı. Kararda, Alpargün'ün, depremden sonra kaçması ve yargılama sürecinde pişmanlık göstermemesi nedeniyle "iyi hal" indirimi uygulanmadığı belirtilirken, ""Sanığın inşaat mühendisi olması nedeniyle muhtemel yıkımla oluşacak ölümlerin olacağı neticesini bilmesinin olağan olduğu, buna rağmen 'olursa olsun' diyerek hareketine devam ettiği anlaşılarak sanığın olası kastla hareket ettiği kabul edilmiştir" vurgusu yapıldı. Mahkeme ikinci kez aynı cezayı verdiAdana'da 6 Şubat 2023'teki depremde 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırılan müteahhit Hasan Alpargün'e, istinaf mahkemesinin bozma kararı sonrası yeniden yargılandığı davada aynı ceza verilmesinin gerekçesi açıklandı.Alpargün Apartmanı'nın 6 Şubat'taki ilk depremde yıkılmasıyla ilgili davanın 30 Ekim'deki karar duruşmasında tutuklu sanık Alpargün'ün, "olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırıldığı hükmün 85 sayfalık gerekçesi, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince yazıldı.Binanın yıkılması zeminden kaynaklı değil Kararda yer verilen bilirkişi raporunda, binanın yıkılmasında zeminden kaynaklanan neden bulunmadığı, beton ve çelik numunelerinin "1975 Deprem Yönetmeliği" hükümlerini karşılamadığına dikkati çekilerek, "Kusurlu imalattan yapı müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün ve ilgili belediye görevlilerinin sorumluluğu olduğu kanaatine varılmıştır." ifadesi kullanıldı.Konya Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan 6 kişilik heyetin hazırladığı 46 sayfalık ikinci bilirkişi raporunun da aktarıldığı kararda, "Bazı kolonlarda yeteri kadar demir kullanılmadığı, kolonların minimum donatı şartını sağlamadığı, statik projede yer alan verilere göre kimi kolonların katlarda farklılık gösterdiği ve üst katlara doğru küçüldüğü, perde uçlarında ise demir bulunmadığı tespit edilmiştir." değerlendirmesi paylaşıldı.Depremde yıkılacağını bildiği halde 'kayıtsız' kaldıBinadaki malzeme kalitesi yetersizliğinden Hasan Alpargün'ün sorumlu olduğu kaydedilen kararda, şu tespitler yer aldı:"Konya Teknik Üniversitesi heyetinin raporunda belirtildiği üzere göçmenin planlanandan daha düşük şiddette bir depremde meydana gelmesi, sanığın statik proje müellifi, yapım müteahhidi ve fenni mesul olarak birden fazla sorumluluğunun bulunması ve sanığın inşaat mühendisi olması göz önüne alındığında statik projenin yetersizliğinin, uygulama safhasındaki projeye aykırılıklarının, kolonun plandan yaklaşık 100-150 santimetre fark olacak şekilde imalinin, yapım aşamasında donatı detaylandırma ve malzeme kalitesi yetersizliğinin olası deprem durumunda yıkıma sebep olacağını, yıkım sonucunda ölümlerin olacağını, binanın yıkımını ve meydana gelen ölümleri istememekle beraber neticenin meydana gelmesinin muhtemel olduğunu bildiği, duruma kayıtsız kaldığı, fenni mesul olması göz önüne alındığında imalin denetim yükümünün de kendisinde olması nedeniyle gerekli önlemleri veya gerektiği takdirde yeniden imali gerçekleştirmediği, muhtemel neticeyi kabullendiği tespit edilmiştir."Pişmanlık göstermedi Alpargün'ün neticeyi öngörmesine rağmen "becerisine, şansına, tecrübesine ya da başka bir etkene güvendiği" değerlendirmesi yapılan kararda, şu ifadeler kullanıldı:"Sanığın inşaat mühendisi olması nedeniyle muhtemel yıkımla oluşacak ölümlerin olacağı neticesini bilmesinin olağan olduğu, buna rağmen 'olursa olsun' diyerek hareketine devam ettiği anlaşılarak söz konusu davada sanığın olası kastla hareket ettiği kabul edilmiştir. Bu durumda sanığın 62 kez müebbet ve 865 yıl hapisle cezalandırılmasına, sanığın depremden hemen sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) kaçıp yakalanması, yargılama sürecinde işlediği suça yönelik pişmanlık göstermemesi nedeniyle hakkında 'iyi hal' indiriminin uygulanmasına yer olmadığına oy çokluğuyla karar verilmiştir."

