Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251115/depremde-yikilan-binanin-muteahhitine-62-kez-muebbet-verilmisti-gerekcesi-belli-oldu-1101025103.html
Depremde yıkılan binanın müteahhitine 62 kez müebbet verilmişti: Gerekçesi belli oldu
Depremde yıkılan binanın müteahhitine 62 kez müebbet verilmişti: Gerekçesi belli oldu
Sputnik Türkiye
Adana'da 6 Şubat depreminde 96 kişiye mezar olan Alpargün Apartmanı'nın müteahhiti Hasan Alpargün'e verilen 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasının gerekçesi... 15.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-15T11:48+0300
2025-11-15T11:48+0300
türki̇ye
6 şubat kahramanmaraş depremi
deprem
müteahhit
adana
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/06/1066613829_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_620fb4a250c820115d149f2a7a5f177c.jpg
Türkiye'de büyük yıkıma neden olan 6 Şubat depremlerinde Adana'da 96 kişinin hayatını kaybettiği Alpargün Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili yeniden görülen davada, müteahhit Hasan Alpargün'e verilen 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasının gerekçeli kararı yazıldı. Kararda, Alpargün'ün, depremden sonra kaçması ve yargılama sürecinde pişmanlık göstermemesi nedeniyle "iyi hal" indirimi uygulanmadığı belirtilirken, ""Sanığın inşaat mühendisi olması nedeniyle muhtemel yıkımla oluşacak ölümlerin olacağı neticesini bilmesinin olağan olduğu, buna rağmen 'olursa olsun' diyerek hareketine devam ettiği anlaşılarak sanığın olası kastla hareket ettiği kabul edilmiştir" vurgusu yapıldı. Mahkeme ikinci kez aynı cezayı verdiAdana'da 6 Şubat 2023'teki depremde 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırılan müteahhit Hasan Alpargün'e, istinaf mahkemesinin bozma kararı sonrası yeniden yargılandığı davada aynı ceza verilmesinin gerekçesi açıklandı.Alpargün Apartmanı'nın 6 Şubat'taki ilk depremde yıkılmasıyla ilgili davanın 30 Ekim'deki karar duruşmasında tutuklu sanık Alpargün'ün, "olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırıldığı hükmün 85 sayfalık gerekçesi, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince yazıldı.Binanın yıkılması zeminden kaynaklı değil Kararda yer verilen bilirkişi raporunda, binanın yıkılmasında zeminden kaynaklanan neden bulunmadığı, beton ve çelik numunelerinin "1975 Deprem Yönetmeliği" hükümlerini karşılamadığına dikkati çekilerek, "Kusurlu imalattan yapı müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün ve ilgili belediye görevlilerinin sorumluluğu olduğu kanaatine varılmıştır." ifadesi kullanıldı.Konya Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan 6 kişilik heyetin hazırladığı 46 sayfalık ikinci bilirkişi raporunun da aktarıldığı kararda, "Bazı kolonlarda yeteri kadar demir kullanılmadığı, kolonların minimum donatı şartını sağlamadığı, statik projede yer alan verilere göre kimi kolonların katlarda farklılık gösterdiği ve üst katlara doğru küçüldüğü, perde uçlarında ise demir bulunmadığı tespit edilmiştir." değerlendirmesi paylaşıldı.Depremde yıkılacağını bildiği halde 'kayıtsız' kaldıBinadaki malzeme kalitesi yetersizliğinden Hasan Alpargün'ün sorumlu olduğu kaydedilen kararda, şu tespitler yer aldı:"Konya Teknik Üniversitesi heyetinin raporunda belirtildiği üzere göçmenin planlanandan daha düşük şiddette bir depremde meydana gelmesi, sanığın statik proje müellifi, yapım müteahhidi ve fenni mesul olarak birden fazla sorumluluğunun bulunması ve sanığın inşaat mühendisi olması göz önüne alındığında statik projenin yetersizliğinin, uygulama safhasındaki projeye aykırılıklarının, kolonun plandan yaklaşık 100-150 santimetre fark olacak şekilde imalinin, yapım aşamasında donatı detaylandırma ve malzeme kalitesi yetersizliğinin olası deprem durumunda yıkıma sebep olacağını, yıkım sonucunda ölümlerin olacağını, binanın yıkımını ve meydana gelen ölümleri istememekle beraber neticenin meydana gelmesinin muhtemel olduğunu bildiği, duruma kayıtsız kaldığı, fenni mesul olması göz önüne alındığında imalin denetim yükümünün de kendisinde olması nedeniyle gerekli önlemleri veya gerektiği takdirde yeniden imali gerçekleştirmediği, muhtemel neticeyi kabullendiği tespit edilmiştir."Pişmanlık göstermedi Alpargün'ün neticeyi öngörmesine rağmen "becerisine, şansına, tecrübesine ya da başka bir etkene güvendiği" değerlendirmesi yapılan kararda, şu ifadeler kullanıldı:"Sanığın inşaat mühendisi olması nedeniyle muhtemel yıkımla oluşacak ölümlerin olacağı neticesini bilmesinin olağan olduğu, buna rağmen 'olursa olsun' diyerek hareketine devam ettiği anlaşılarak söz konusu davada sanığın olası kastla hareket ettiği kabul edilmiştir. Bu durumda sanığın 62 kez müebbet ve 865 yıl hapisle cezalandırılmasına, sanığın depremden hemen sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) kaçıp yakalanması, yargılama sürecinde işlediği suça yönelik pişmanlık göstermemesi nedeniyle hakkında 'iyi hal' indiriminin uygulanmasına yer olmadığına oy çokluğuyla karar verilmiştir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240208/depremde-96-kisinin-oldugu-apartmanin-muteahhidi-sucum-yok-tahliyemi-ve-beraatimi-talep-ediyorum-1080549343.html
türki̇ye
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/06/1066613829_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_b35aa055287c29f96f6beda80aa28cc8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
6 şubat kahramanmaraş depremi, deprem, müteahhit, adana
6 şubat kahramanmaraş depremi, deprem, müteahhit, adana

Depremde yıkılan binanın müteahhitine 62 kez müebbet verilmişti: Gerekçesi belli oldu

11:48 15.11.2025
© AA Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Adana Çukurova ilçesi Barış Manço Bulvarı'ndaki bir apartman yıkıldı.
 Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Adana Çukurova ilçesi Barış Manço Bulvarı'ndaki bir apartman yıkıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2025
© AA
Abone ol
Adana'da 6 Şubat depreminde 96 kişiye mezar olan Alpargün Apartmanı'nın müteahhiti Hasan Alpargün'e verilen 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Mahkeme, sanığın muhtemel yıkımla oluşacak ölümlerin olacağı neticesini bilmesinin olağan olduğu, buna rağmen 'olursa olsun' diyerek hareketine devam ettiğini belirtti.
Türkiye'de büyük yıkıma neden olan 6 Şubat depremlerinde Adana'da 96 kişinin hayatını kaybettiği Alpargün Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili yeniden görülen davada, müteahhit Hasan Alpargün'e verilen 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasının gerekçeli kararı yazıldı. Kararda,
Alpargün'ün, depremden sonra kaçması ve yargılama sürecinde pişmanlık göstermemesi nedeniyle "iyi hal" indirimi uygulanmadığı belirtilirken, ""Sanığın inşaat mühendisi olması nedeniyle muhtemel yıkımla oluşacak ölümlerin olacağı neticesini bilmesinin olağan olduğu, buna rağmen 'olursa olsun' diyerek hareketine devam ettiği anlaşılarak sanığın olası kastla hareket ettiği kabul edilmiştir" vurgusu yapıldı.

Mahkeme ikinci kez aynı cezayı verdi

Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremde 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırılan müteahhit Hasan Alpargün'e, istinaf mahkemesinin bozma kararı sonrası yeniden yargılandığı davada aynı ceza verilmesinin gerekçesi açıklandı.
Alpargün Apartmanı'nın 6 Şubat'taki ilk depremde yıkılmasıyla ilgili davanın 30 Ekim'deki karar duruşmasında tutuklu sanık Alpargün'ün, "olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırıldığı hükmün 85 sayfalık gerekçesi, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince yazıldı.

Binanın yıkılması zeminden kaynaklı değil

Kararda yer verilen bilirkişi raporunda, binanın yıkılmasında zeminden kaynaklanan neden bulunmadığı, beton ve çelik numunelerinin "1975 Deprem Yönetmeliği" hükümlerini karşılamadığına dikkati çekilerek, "Kusurlu imalattan yapı müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün ve ilgili belediye görevlilerinin sorumluluğu olduğu kanaatine varılmıştır." ifadesi kullanıldı.
Konya Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan 6 kişilik heyetin hazırladığı 46 sayfalık ikinci bilirkişi raporunun da aktarıldığı kararda, "Bazı kolonlarda yeteri kadar demir kullanılmadığı, kolonların minimum donatı şartını sağlamadığı, statik projede yer alan verilere göre kimi kolonların katlarda farklılık gösterdiği ve üst katlara doğru küçüldüğü, perde uçlarında ise demir bulunmadığı tespit edilmiştir." değerlendirmesi paylaşıldı.

Depremde yıkılacağını bildiği halde 'kayıtsız' kaldı

Binadaki malzeme kalitesi yetersizliğinden Hasan Alpargün'ün sorumlu olduğu kaydedilen kararda, şu tespitler yer aldı:
"Konya Teknik Üniversitesi heyetinin raporunda belirtildiği üzere göçmenin planlanandan daha düşük şiddette bir depremde meydana gelmesi, sanığın statik proje müellifi, yapım müteahhidi ve fenni mesul olarak birden fazla sorumluluğunun bulunması ve sanığın inşaat mühendisi olması göz önüne alındığında statik projenin yetersizliğinin, uygulama safhasındaki projeye aykırılıklarının, kolonun plandan yaklaşık 100-150 santimetre fark olacak şekilde imalinin, yapım aşamasında donatı detaylandırma ve malzeme kalitesi yetersizliğinin olası deprem durumunda yıkıma sebep olacağını, yıkım sonucunda ölümlerin olacağını, binanın yıkımını ve meydana gelen ölümleri istememekle beraber neticenin meydana gelmesinin muhtemel olduğunu bildiği, duruma kayıtsız kaldığı, fenni mesul olması göz önüne alındığında imalin denetim yükümünün de kendisinde olması nedeniyle gerekli önlemleri veya gerektiği takdirde yeniden imali gerçekleştirmediği, muhtemel neticeyi kabullendiği tespit edilmiştir."

Pişmanlık göstermedi

Alpargün'ün neticeyi öngörmesine rağmen "becerisine, şansına, tecrübesine ya da başka bir etkene güvendiği" değerlendirmesi yapılan kararda, şu ifadeler kullanıldı:
"Sanığın inşaat mühendisi olması nedeniyle muhtemel yıkımla oluşacak ölümlerin olacağı neticesini bilmesinin olağan olduğu, buna rağmen 'olursa olsun' diyerek hareketine devam ettiği anlaşılarak söz konusu davada sanığın olası kastla hareket ettiği kabul edilmiştir. Bu durumda sanığın 62 kez müebbet ve 865 yıl hapisle cezalandırılmasına, sanığın depremden hemen sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) kaçıp yakalanması, yargılama sürecinde işlediği suça yönelik pişmanlık göstermemesi nedeniyle hakkında 'iyi hal' indiriminin uygulanmasına yer olmadığına oy çokluğuyla karar verilmiştir."
Hasan Alpargün - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2024
TÜRKİYE
Depremde 96 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi: 'Suçum yok, tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum'
8 Şubat 2024, 18:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала