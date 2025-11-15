Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonuna kadar 11 ilde 453 bin bağımsız bölümü teslim etmeyi planlıyoruz

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251115/cumhurbaskani-erdogan-anka-kusu-gibi-kullerimizden-dogduk--1101030970.html

Adıyaman'da 350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz yaraları sarmanın derdindeyiz, taş üstüne taş koymanın ülkeye eser kazandırmanın peşindeyiz. Millete hizmetten başka gayemiz yok" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Sadece enkazları kaldırmadık Anka kuşu misali milletçe küllerimizden yeniden doğduk. İnşallah yıl sonunda toplam 43 bin 573 bağımsız bölümü, 11 ilde 453 bin bağımsız bölümü teslim etmeyi planlıyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem bölgesinde 11 ilimizde 174 ayrı alanda, 3 bin 481 şantiyede 7 gün 24 saat esasıyla çalışılıyor. Dakikada 3, saatte 23, günde 550 yeni konut yapıyoruz" bilgisini paylaştı. Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle; Bizim millete, ülkeye ve Adıyaman'a hizmet etmekten başka bir gayemiz yok. Bizim insanımızın derdine çare bulmaktan başka hiçbir amacımız yok. Biz yaraları sarmanın derdindeyiz, taş üstüne taş koymanın ülkeye eser kazandırmanın peşindeyiz. Millete hizmetten başka gayemiz yok. 11 ilde yapımını tamamladığımız 350 bininci yuvamızın anahtarlarını teslim etmenin gururunu yaşıyoruz.Bu süreçte herkes iyi sınav veremediMillet ve devlet olarak çok zor imtihandan geçtik. Devasa bir yükün altından başarıyla kalktık. Ama bu süreçte herkes iyi bir sınav veremedi millet burada can derdinde iken siyasi rant hesabı yapan vicdansızlar çıktı. Devletimiz tüm imkânlarını seferber etmişken yüreği yaralı depremzedelerimizi devletimize karşı kışkırtanlar oldu. Oy tercihlerinden dolayı depremzedelerimizin kapı dışarı atıldı. Aşağılandığı horlandığı sahnelere şahitlik ettik. Seçimlerden önce bol bol fotoğraf çektirip bir daha yolları buralara hiç düşmeyen deprem turistlerini gördük.Onların deprem bölgesi ile işi bittiBedava ev sözü verip daha sonra kulaklarının üzerine yatan yalancılarla karşılaştık. Lafa gelince mangalda kül bırakmayanları sosyal medyada hükümet düşmanlığı yapanları meydanlarda bol keseden atıp tutanları şimdi ne gören var ne duyan? Sandıklar kapandı seçim bitti. Onlarında deprem bölgesi ile işi bitti.Anka kuşu gibi küllerimizden doğduk Biz ise deprem bölgesini ve depremzedeleriz hiç yalnız bırakmadık. Buradaki çalışmalardan elimizi bir an olsun çekmedik. Sizlerin talep ve beklentilerine hiç bir zaman kulaklarımızı tıkamadık. Sadece enkazları kaldırmadık Anka kuşu misali milletçe küllerimizden yeniden doğduk.Eylül'de 304 bininci konutu teslim etmiştik. Bugün de yüzde 78'ini tamamladık, 350 bininci konutumuzun anahtarlarını teslim ediyoruz. Depremin üzerinden geçen 2 yılda sadece Adıyaman'da 38 bin konut ve iş yerini teslim ettik. Türkiye'nin en büyük 2. şantiyesini Adıyaman'da kurduk. 11 ilimizde toplam 350 bin 178 bağımsız bölümün anahtarlarını hak sahibi kardeşlerimize teslim etmiş oluyoruz. Deprem konutları ve iş yerleriyle birlikte diğer yatırımları da hizmete alıyoruz. İnşallah yıl sonunda toplam 43 bin 573 bağımsız bölümü, 11 ilde 453 bin bağımsız bölümü teslim etmeyi planlıyoruz.Sahte ve sanal gündemler bizim umurumuzda değilBizim boş işlerle kaybedecek bir saniyemiz yok. Millete hiçbir hayrı dokunmayan sahte ve sanal gündemler bizim umurumuzda değil. Ana muhalefetin başındaki zat, günlerdir bizi, yargıyı hedef alıyor. Son seçimde kapı kapı gezdikleri, eski ittifak ortakları bile bunların öfkesinde kurtulamıyor. Öyle bir faşizm ki aykırı tek söze tahammülleri yok. Her gün bir yalanı ortaya çıkıyor, sürekli geri vitese takıyor. Yalan makinesi mi ana muhalefetin başı mı belli değil. Bir partinin genel başkanına o üslup, o hakaretler yakışıyor mu? Ana muhalefet partisinin lideri sokak ağzıyla muhalefet yapar mı? Oradan oraya sürüklediği CHP'li vatandaşlarımıza her gün 3-5 kez konuşuyor, ne dediğini anlayan var mı? Milletin faydasına kurduğu bir cümle var mı? Her gün yargı mensuplarına hakaret ediyor, birilerini tehdit ediyor. Yargıyı siyasallaştırmanın kime ne faydası olacak? CHP genel başkanının dürüstlükten uzak üslubu en fazla CHP'li vatandaşlarımızı rencide etmektedir. Bizim kadar onlar da rahatsız. Bıkmışlar, yılmışlar, usanmışlar. Zerre kadar ilgilenmiyoruzSınırlarımızın ötesinde bu kadar kriz varken, ülkemiz için çözüm beklenirken biz bu zatın yaptıklarıyla, sözleriyle zerre kadar ilgilenmiyoruz. Bu zatın milletin milyarlarca lirasını talan eden şebekeyi aklama çabalarıyla ilgilenmiyoruz. Bu şahsın iyice gençlerin eğlencesi haline gelen zavallı halleriyle ilgilenmiyoruz. Biz sadece işimize bakıyoruz.Adıyaman'a 5 bin sosyal konut yapacağızSosyal konutlara maşallah milletimiz çok yoğun ilgi gösteriyor. Adıyaman'a da 5 bin sosyal konut yapacağız. Başvurular bittikten sonra temelleri atacak evlerimizi hızla teslim edeceğiz. Ülkemizi çok daha güçlü yarınlara taşımakta kararlıyız.

