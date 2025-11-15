https://anlatilaninotesi.com.tr/20251115/balikesir-sindirgida-korkutan-deprem--1101025543.html
Balıkesir Sındırgı'da korkutan deprem
Balıkesir Sındırgı'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15.11.2025, Sputnik Türkiye
Balıkesir Sındırgı'da saat 11.46'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 12,1 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Balıkesir Sındırgı'da saat 11.46'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 12,1 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.