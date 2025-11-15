Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251115/balikesir-sindirgida-korkutan-deprem--1101025543.html
Balıkesir Sındırgı'da korkutan deprem
Balıkesir Sındırgı'da korkutan deprem
Sputnik Türkiye
Balıkesir Sındırgı'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-15T12:00+0300
2025-11-15T12:21+0300
son depremler
balıkesir
sındırgı
deprem
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099801847_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_5050185ee37922fa137265592b2a58a2.png
Balıkesir Sındırgı'da saat 11.46'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 12,1 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
balıkesir
sındırgı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099801847_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_043fd6f1496759e9ad4f81322f3c4fd2.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
balıkesir, sındırgı, deprem
balıkesir, sındırgı, deprem

Balıkesir Sındırgı'da korkutan deprem

12:00 15.11.2025 (güncellendi: 12:21 15.11.2025)
Deprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2025
Abone ol
Balıkesir Sındırgı'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Balıkesir Sındırgı'da saat 11.46'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 12,1 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала