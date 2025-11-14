Uzmanı tek tek saydı: Bakteri kokteyli gıdaları dışarıda yemeyin!

Dışarıda satılan ürünlerin mutlaka denetlenmesi gerekli. Sokakta satılan midye ve kokoreç gibi ürünlerin ciddi şekilde enfeksiyonlara neden olabileceğini yiyenin ve satanın bilmesi gerekiyor. Üreticilerin iyi eğitimli olması gerekiyor. Vahim sonuçlara neden olabilir. Bakteriyel toksinler gıdalara bulaşabilir. Bu bakterileri yiyen herkes ölüyor mu? Köşesinde kenarında, yendiği miktara kadar değişir. Yoğun yerden yiyenle az yiyenlerin semptomları farklı olur. Sokakta mümkün olduğunca bir şey yememek gerekiyor. Hijyen bakımından sıkıntı yaratabilecek, enfeksiyon riski doğrabilecek yiyeceklerden, açıkta satılan midyelerden uzak durulması gerekiyor. Ciddi bakteriler taşıyor. Açıkta satılan kokoreç, ciğer... Açık tezgahta kesilen meyveler, bakteri kokteyli oluyor. Açıkta bekleyen balık, zehirlenmeye davetiye çıkarır. Dumanı üzerinde olmayan dönerler, ısınmamış etler, yıkanmamış salatalar virüs taşır. Evinizde yıkadığınız gibi kimse yıkamaz. Açıkta satılan sütlü tatlılar, açıkta satılan pilavlar, şerbetli tatlılar. Kısacası evinizde yiyeceksiniz. Dışarda yiyorsanız her zaman büyük bir risk altındasınız.