MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Haberler değişiyor, koşullar değişiyor, gündem değişiyor. Ekonomi, sağlık, eğitim, siyaset...Mustafa Hoş, hafta içi her gün 17.30 - 19.00 saatleri arasında gündemden haberlerle ve haftanın öne çıkan başlıklarıyla Radyo Sputnik'te dinleyicilerle buluşuyor.
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konuğu Moleküler Biyoloji ve Genetik Uzmanı Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu oldu. 14.11.2025
Moleküler Biyoloji ve Genetik Uzmanı Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu son günlerde yaşanan gıda zehirlenmesi vakalarını anlattı. Yılancıoğlu, şunları söyledi:
Mustafa Hoş
Mustafa Hoş
tr_TR
1920
1920
true
Uzmanı tek tek saydı: Bakteri kokteyli gıdaları dışarıda yemeyin!

Mustafa Hoş
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konuğu Moleküler Biyoloji ve Genetik Uzmanı Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu oldu.
Moleküler Biyoloji ve Genetik Uzmanı Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu son günlerde yaşanan gıda zehirlenmesi vakalarını anlattı. Yılancıoğlu, şunları söyledi:
Dışarıda satılan ürünlerin mutlaka denetlenmesi gerekli. Sokakta satılan midye ve kokoreç gibi ürünlerin ciddi şekilde enfeksiyonlara neden olabileceğini yiyenin ve satanın bilmesi gerekiyor. Üreticilerin iyi eğitimli olması gerekiyor. Vahim sonuçlara neden olabilir. Bakteriyel toksinler gıdalara bulaşabilir. Bu bakterileri yiyen herkes ölüyor mu? Köşesinde kenarında, yendiği miktara kadar değişir. Yoğun yerden yiyenle az yiyenlerin semptomları farklı olur. Sokakta mümkün olduğunca bir şey yememek gerekiyor. Hijyen bakımından sıkıntı yaratabilecek, enfeksiyon riski doğrabilecek yiyeceklerden, açıkta satılan midyelerden uzak durulması gerekiyor. Ciddi bakteriler taşıyor. Açıkta satılan kokoreç, ciğer... Açık tezgahta kesilen meyveler, bakteri kokteyli oluyor. Açıkta bekleyen balık, zehirlenmeye davetiye çıkarır. Dumanı üzerinde olmayan dönerler, ısınmamış etler, yıkanmamış salatalar virüs taşır. Evinizde yıkadığınız gibi kimse yıkamaz. Açıkta satılan sütlü tatlılar, açıkta satılan pilavlar, şerbetli tatlılar. Kısacası evinizde yiyeceksiniz. Dışarda yiyorsanız her zaman büyük bir risk altındasınız.
