'Trump-Şara görüşmesi Suriye dosyasında belirsizlikleri derinleştirdi’

“Bir diğer tarafı da aslında açıklamasının Türkiye ile ilgili tarafıydı. Yani bu da asıl öbürü kadar ilgi çekiciydi. Öncelikle şunu söyleyelim, tabii ki bu Colani ziyaretinin tuhaflığının yanı sıra bir tuhaflık da Türkiye'nin Dışişleri Bakanı'nın o toplantılara katılması ve katılma şekliydi. Katılırsanız daha önceden ilan ederseniz. Bunda bir beis yok, yani Türkiye'nin politikası, eleştirilir, yanında olunur. Ama diplomatik açıdan siz Türkiye'nin Dışişleri Bakanı'sınız ve ne toplantıya katılacağınız belli değil. Amerika'ya gitmişsiniz, ‘Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Washington’da ama kayıp, bulunamıyor’ falan diye insanlar espri yapıyorlar. Ondan sonra diyorlar ki, ‘muhakkak Beyaz Saray'dadır’ Ve nitekim Beyaz Saray'da çıktı. İşin daha da bence rahatsız edici bir tarafı da şu; Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklama. Kimse de buna işaret etmedi açıkçası. Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında açıkça, ‘Başkan Trump'ın talimatıyla Suriye, Amerika ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı toplandılar ve Trump ve Colani arasına mutabık kalınan konularda. Yani aslında Trump'ın Colani’ye dikte ettiği konulara ilişkin net uygulama mekanizmalarını belirleme konusunda bir çalışma toplantısı yaptılar’ Bana sorarsanız bu, bugünkü diplomasi koşullarında bile son derece ağır bir tanımlama. Ve doğrusunu isterseniz elimizde de bu toplantıya ilişkin başka bir açıklama yok. Bu açıklama da yalanlanmadı, üzerinde durulmadı. Daha da ilginci; Dışişleri Bakanlığı şöyle bir adet edindi. Yani daha önce bu yoktu. Bu vesileyle buna da işaret edeyim. O da şu; geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz, Trump ve Netanyahu'nun Gazze Barış Planı’yla ilgili olarak toplam 8 büyük, tırnak içerisinde İslam Sünni devletiyle beraber Trump'a destek veren bir açıklama yaptı. Ve o açıklamada, Türkiye'nin bugüne kadarki resmi Filistin politikasından ciddi sapmalar içeriyordu. Kudüs dahil buna. Hatta Dışişleri Bakanlığı'nın da buna imza attığını, Dışişleri Bakanlığı sayfasında, açıklamalarında vs. görmedik. Diğer ülkelerin Dışişleri Bakanlıkları’nın açıklamasında ve bu metni yayınlaması ile bunu öğrendik ve hala Dışişleri Bakanlığı’ndan bir açıklama yok. Kim ne derse desin Hakan Fidan’ın Washington ziyaretinin en önemli bölümü o toplantıya katılması. Suriye Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına inanmak gerekirse ‘Başkan Trump’ın talimatıyla, diğer iki ülke dışişleri bakanları; yani ABD ve Suriye Dışişleri Bakanları’yla bir araya gelerek Trump’ın dikte ettiklerine ilişkin bir uygulama planı üzerinde çalışması. En önemli konu bu, diğerlerinin tümü detay. Fakat, Dışişleri Bakanlığı’nın sayfasına ve sosyal medya hesaplarına baktığınız zaman Hakan Fidan’ın Washington’da muhtemelen bir otelde Colani ile bir toplantı yaptığına dair bir açıklama görüyoruz. Bu toplantılarda ne kararlar ve ne tavizler verildiğine dair şüphelerimizi son derece artıran hususlar bunlar.

Barrack’ın açıklamasında yine Türkiye ile ilgili olarak ilginç bir konu daha var. Mesela Türkiye’yi aşırı övüyor. Katar ve Suudi Arabistan ile aynı seviyeye koyuyor ve ‘Bizim için çalışıyorlar’ demeye getiriyor. ‘Bunlar adeta sihirli bir iksir oldu’ diyor. Bu adamlar diplomat değil ama biraz haddini aşan açıklamalar. Burada bir şey daha var; Lübnan’ı konu ediyor. Bunu resmi olarak ilk kez duyuyoruz. Türkiye’den Colani yönetimi, SDG entegrasyonu konusundaki beklentisinin yanı sıra Türkiye-Colani-İsrail uzlaşısının da tamamlamak üzere beklentisi olduğuna işaret ediyor. Bence çok önemli bir bilgi. Ama garip bir ifade ile herhalde Suriye-Lübnan sınırında da Türkiye’den katkı beklediğini söylüyor. Bence bu açıklamaların Türkiye açısından özellikle çok önemli olan hususları bunlardı.

Son olarak Barrack'ın açıklamasında kapanış kısmında söylediği şey şu: ‘Sezar Yasasını tamamen yürürlükten kaldırmadık. İnşallah Kongre ile kaldıracağız’ diyor. Burada şunu söylediğini anlıyorum; ‘Suriye'den, Colani yönetiminden beklentilerimiz devam ediyor. Bu beklentiler gerçekleştirilmesine, realize edilmesine paralel olarak, bu havucu da sürekli uzatacağız’ anlamına gelen bir açıklaması var diye düşünüyorum.”