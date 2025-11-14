https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/sualti-volkanlarindaki-patlamalar-kitalararasi-ayriliklarin-yankilari-olabilir-1101013827.html
Sualtı volkanlarındaki patlamalar kıtalararası ayrılıkların yankıları olabilir
Sualtı volkanlarındaki patlamalar kıtalararası ayrılıkların yankıları olabilir
Sputnik Türkiye
Yeni bir araştırmaya göre, kıtaların ayrılmasıyla oluşan dalgalar Dünya'nın mantosu içinde uzun süre varlığını sürdürüyor ve okyanusun ortasındaki volkanları besleyen sıra dışı magmalar üretebiliyor.
2025-11-14T17:36+0300
2025-11-14T17:36+0300
2025-11-14T17:39+0300
yaşam
volkan
yanardağ
haberler
sualtı volkanı
sualtı volkanları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0e/1101013672_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_3a330ca40efe134231cffd02e412b0f6.jpg
Araştırma, kıtalar birbirinden koptuktan ‘on milyonlarca yıl sonra’ bile mantoda oluşan istikrarsızlıkların kıta tabanını aşındırmaya devam ettiğini ve bu süreçte kopup mantoya karışan kabuk parçalarının okyanus içi volkanlara ulaştığını ortaya koyuyor.Bu mekanizmanın, denizaltı dağlarının nasıl oluştuğunu da açıklayabileceği belirtiliyor.Sıradışı magma bileşiminin kaynağıÇalışmanın başyazarı, Southampton Üniversitesi’nden jeoloji profesörü Thomas Gernon, bunun mantonun bileşimini etkileyen ‘tamamen yeni bir mekanizma’ olduğunu belirtiyor.Christmas Island Seamount ve benzeri volkanlarda görülen magmaların içinde ‘kıtasal kabuğa özgü mineraller’ bulunduğu biliniyordu. Bu durum, volkanların eski okyanus kabuğu kalıntılarını veya çok daha derinden yükselen mantonun taşıdığı kadim kıtasal materyalleri yüzeye çıkardığı yönünde iki farklı hipoteze yol açmıştı.Ancak araştırmacılar, bu magmaların tek bir kaynaktan açıklanamayacak kadar çeşitli olduğunu belirtiyor.Dalgalar ‘kıta tabanını soyuyor’Bilgisayar modelleri, kıtaların kopmasından sonra mantoda oluşan dalgaların kıta altındaki kabuğu bir ‘patates soyacağı’ gibi kazıyarak mantoya taşıdığını gösteriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/volkan-mi-fay-mi-sindirgidaki-depremlere-iliskin-prof-dr-karaoglundan-carpici-aciklama-1100717972.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0e/1101013672_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_b67c440949310b51c12cfb39ade7d985.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
volkan, sualtı volkanları, okyanus, patlama, volkanik patlama, magma, haberler, bilim haberleri, volkan haberleri, yanardağ, yanardağ haberleri
volkan, sualtı volkanları, okyanus, patlama, volkanik patlama, magma, haberler, bilim haberleri, volkan haberleri, yanardağ, yanardağ haberleri
Sualtı volkanlarındaki patlamalar kıtalararası ayrılıkların yankıları olabilir
17:36 14.11.2025 (güncellendi: 17:39 14.11.2025)
Yeni bir araştırmaya göre, kıtaların ayrılmasıyla oluşan dalgalar Dünya'nın mantosu içinde uzun süre varlığını sürdürüyor ve gezegenin kabuğunu alttan ‘soyup’, okyanusun ortasındaki volkanları besleyen sıra dışı magmalar üretebiliyor.
Araştırma, kıtalar birbirinden koptuktan ‘on milyonlarca yıl sonra’ bile mantoda oluşan istikrarsızlıkların kıta tabanını aşındırmaya devam ettiğini ve bu süreçte kopup mantoya karışan kabuk parçalarının okyanus içi volkanlara ulaştığını ortaya koyuyor.
Bu mekanizmanın, denizaltı dağlarının nasıl oluştuğunu da açıklayabileceği belirtiliyor.
Sıradışı magma bileşiminin kaynağı
Çalışmanın başyazarı, Southampton Üniversitesi’nden jeoloji profesörü Thomas Gernon, bunun mantonun bileşimini etkileyen ‘tamamen yeni bir mekanizma’ olduğunu belirtiyor.
Christmas Island Seamount ve benzeri volkanlarda görülen magmaların içinde ‘kıtasal kabuğa özgü mineraller’ bulunduğu biliniyordu. Bu durum, volkanların eski okyanus kabuğu kalıntılarını veya çok daha derinden yükselen mantonun taşıdığı kadim kıtasal materyalleri yüzeye çıkardığı yönünde iki farklı hipoteze yol açmıştı.
Ancak araştırmacılar, bu magmaların tek bir kaynaktan açıklanamayacak kadar çeşitli olduğunu belirtiyor.
Dalgalar ‘kıta tabanını soyuyor’
Bilgisayar modelleri, kıtaların kopmasından sonra mantoda oluşan dalgaların kıta altındaki kabuğu bir ‘patates soyacağı’ gibi kazıyarak mantoya taşıdığını gösteriyor.
Bu kıtasal malzeme kopuşun ardından birkaç milyon yıl içinde mantoya karışıyor.
Tekrar yüzeye çıkması ise 5 ila 15 milyon yıl sürüyor.
Süreç, kıta riftinden yaklaşık 50 milyon yıl sonra zirveye ulaşıyor.