SGK Uzmanı Melis Elmen: Kamu alacaklarına faiz indirimi geldi
SGK Uzmanı Melis Elmen: Kamu alacaklarına faiz indirimi geldi
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bugün, Resmi Gazete’de yayımlanan kararla kamu alacaklarına gelen faiz indirimini... 14.11.2025, Sputnik Türkiye
Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, her cuma Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında bu hafta, kamu borçlarına gelen faiz indirimi kararını değerlendirdi. Elmen, hangi borçlara indirim geleceğini ve kimleri ilgilendirdiğini detaylarıyla aktardı.Bu kararın yıl sonu uygulanacak olan faiz indiriminin ciddi bir göstergesi olduğunun altını çizen Elmen, şöyle konuştu:
Melis Elmen
Melis Elmen
Melis Elmen
16:48 14.11.2025
Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, her cuma Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında bu hafta, kamu borçlarına gelen faiz indirimi kararını değerlendirdi. Elmen, hangi borçlara indirim geleceğini ve kimleri ilgilendirdiğini detaylarıyla aktardı.
Bu kararın yıl sonu uygulanacak olan faiz indiriminin ciddi bir göstergesi olduğunun altını çizen Elmen, şöyle konuştu:
“Dün Resmi Gazete’de yayımlanan bir karar üzerinden gideceğim. Daha önce Hazine ve Maliye Bakanı sayın Şimşek, “Yapılandırmanın vergi uyumunu bozduğunu belirterek mükelleflerimizin bilançosunu sunup zorda olduğunu gösterirse memnuniyetle borçlarını taksitlendiririz, af için bir düzenleme şu an gündemimizde yok” demişti. Ve ne oldu, bunun üzerine Cumhurbaşkanı’nın imzasıyla kamu alacaklarına faiz indirimi geldi. Yani yapılandırma ama faiz indirimi şeklinde bir yapılandırma. Öncelikle kamuya herhangi bir borcunuz varsa, örneğin bin TL bir borcunuz var. Ona ödemediğiniz için aylık olarak yüzde 4,5 bir faiz uygulanıyordu. Bu, yeni kararla birlikte aylık 3,7’ye düşürüldü. Bu da yıl sonu faiz indiriminin ciddi bir göstergesidir. Ciddi miktarda bir faiz indirimi yapılacağı için borçlarda da uygulanması gerekiyor. Borcunu taksitlendirmiş olanlar için yıllık olarak yüzde 48 faiz uygulanıyordu, şu anda bu rakam yüzde 39’a düşürüldü. Ancak geride ödediğiniz faizleri değil kalan taksitlerin faizini düşürecek. Peki hangi borçlar bu kapsama giriyor? Vergi borcu, MTV’ler, gelir vergisi, kurumlar vergisi, Bağ-Kur, GSS gibi borçlara bu faiz indirimi uygulandı. Borcu olanlar için ciddi bir maliyet düşüşüne sebebiyet verecek.”