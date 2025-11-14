SGK Uzmanı Melis Elmen: Kamu alacaklarına faiz indirimi geldi

“Dün Resmi Gazete’de yayımlanan bir karar üzerinden gideceğim. Daha önce Hazine ve Maliye Bakanı sayın Şimşek, “Yapılandırmanın vergi uyumunu bozduğunu belirterek mükelleflerimizin bilançosunu sunup zorda olduğunu gösterirse memnuniyetle borçlarını taksitlendiririz, af için bir düzenleme şu an gündemimizde yok” demişti. Ve ne oldu, bunun üzerine Cumhurbaşkanı’nın imzasıyla kamu alacaklarına faiz indirimi geldi. Yani yapılandırma ama faiz indirimi şeklinde bir yapılandırma. Öncelikle kamuya herhangi bir borcunuz varsa, örneğin bin TL bir borcunuz var. Ona ödemediğiniz için aylık olarak yüzde 4,5 bir faiz uygulanıyordu. Bu, yeni kararla birlikte aylık 3,7’ye düşürüldü. Bu da yıl sonu faiz indiriminin ciddi bir göstergesidir. Ciddi miktarda bir faiz indirimi yapılacağı için borçlarda da uygulanması gerekiyor. Borcunu taksitlendirmiş olanlar için yıllık olarak yüzde 48 faiz uygulanıyordu, şu anda bu rakam yüzde 39’a düşürüldü. Ancak geride ödediğiniz faizleri değil kalan taksitlerin faizini düşürecek. Peki hangi borçlar bu kapsama giriyor? Vergi borcu, MTV’ler, gelir vergisi, kurumlar vergisi, Bağ-Kur, GSS gibi borçlara bu faiz indirimi uygulandı. Borcu olanlar için ciddi bir maliyet düşüşüne sebebiyet verecek.”