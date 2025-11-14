https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/rojin-kabaisin-olumunde-dna-tartismasi-1101000013.html
Rojin Kabaiş’in ölümünde DNA tartışması
Gazeteci Güçlü Özgan, Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu, Rojin Kabaiş'in ölümünde gündeme gelen DNA tartışmaları oldu.
Van'da şüpheli ölümüyle gündem olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cesedinde bulunan DNA'ların bulaş olmadığı öğrenildi. DNA'ların sahibinin bulunması için 134 kişide tarama yapıldı ancak uyumlu çıkan kimse olmadı.Konuyla ilgili gelişmeleri Yeri ve Zamanı’nda değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, yargılama sürecinin raporla birlikte başka bir boyuta gideceğini söyledi.Özgan, şöyle konuştu:
Van'da şüpheli ölümüyle gündem olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cesedinde bulunan DNA'ların bulaş olmadığı öğrenildi. DNA'ların sahibinin bulunması için 134 kişide tarama yapıldı ancak uyumlu çıkan kimse olmadı.
Konuyla ilgili gelişmeleri Yeri ve Zamanı’nda değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, yargılama sürecinin raporla birlikte başka bir boyuta gideceğini söyledi.
“Rojin Kabaiş’le ilgili tartışmalar devam ediyor. Bir cinayet iddiası var. Hukukçular ve kamuoyunda oluşan genel kanı da bu yönde. Hatta Rojin Kabaiş’in cesedinde iki farklı erkeğe ait DNA kalıntısı bulunmuştu. Sabah gazetesinde yer alan haberde hazırlanan ek bir rapora dikkat çekiliyor. Adli tıp kurumunun hazırladığı ek raporda Kabaiş’in vücudunda bulunan DNA örneklerinin bulaş olmadığı belirtildi. Sonrasında toplamda 134 kişiden DNA örnekleri alınmıştı ama o örneklerle de eşleşmedi. Şimdi yargılama süreci bu raporla birlikte başka bir boyuta gidecek. Cep telefonunun şifresi bilinmediği için mesaj ve notlara ulaşılamıyordu. Yapılan açıklamada telefonun çözümü konusunda İspanyol uzmanlarla iş birliği yapılacağını öğrenmiştik. Ancak şifre kırılırken tüm bilgilerin silinmesi riski de bulunuyordu.”