Piyasalar kapandı: Altın fiyatları çakıldı
Piyasalar kapandı: Altın fiyatları çakıldı
14 Kasım saat 17.30 itibarıyla ons altın, yüzde 2.6'lık bir azalmayla 4 bin 53 dolara, gram altın... 14.11.2025
ABD’de ekonomik verilerin eksikliği ve FED’in faiz indirimi yapacağına dair beklentilerin zayıflaması, altın fiyatlarını olumsuz etkiledi. 14 Kasım saat 17.30 itibarıyla ons altın, yüzde 2.6 değer kaybederek 4 bin 53 dolara gerilerken, gram altın da yüzde 2.4 düşüşle 5 bin 516 TL seviyesine indi. Gram altın 5 bin 905 TL, ons altın ise 4 bin 381 dolarla tarihinin en yüksek seviyelerini görmüştü.Altın fiyatları ne kadar?
Piyasalar kapandı: Altın fiyatları çakıldı
18:02 14.11.2025 (güncellendi: 18:10 14.11.2025)
Piyasaların kapanmasıyla altın fiyatlarında düşüş yaşandı. 14 Kasım saat 17.30 itibarıyla ons altın, yüzde 2.6'lık bir azalmayla 4 bin 53 dolara, gram altın ise yüzde 2.4 düşüşle 5 bin 516 TL seviyesine geriledi.
ABD’de ekonomik verilerin eksikliği ve FED’in faiz indirimi yapacağına dair beklentilerin zayıflaması, altın fiyatlarını olumsuz etkiledi.
14 Kasım saat 17.30 itibarıyla ons altın, yüzde 2.6 değer kaybederek 4 bin 53 dolara gerilerken, gram altın da yüzde 2.4 düşüşle 5 bin 516 TL seviyesine indi. Gram altın 5 bin 905 TL, ons altın ise 4 bin 381 dolarla tarihinin en yüksek seviyelerini görmüştü.
Altın fiyatları ne kadar?
Gram Altın
: 5 bin 516 TL (yüzde -2.75)
22 Ayar Bilezik
: 5 bin 259 TL (yüzde -2.39)
Ons Altın
: 4 bin 53 dolar (yüzde -2.38)
Cumhuriyet Altını
: 37 bin 545 TL (yüzde -2.30)
Yarım Altın
: 18 bin 833 TL (yüzde -2.30)
Çeyrek Altın
: 9 bin 422 TL (yüzde -2.30)