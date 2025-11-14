https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/piyasalar-kapandi-altin-fiyatlari-cakildi-1101014496.html

Piyasalar kapandı: Altın fiyatları çakıldı

Piyasaların kapanmasıyla altın fiyatlarında düşüş yaşandı. 14 Kasım saat 17.30 itibarıyla ons altın, yüzde 2.6'lık bir azalmayla 4 bin 53 dolara, gram altın... 14.11.2025, Sputnik Türkiye

ABD’de ekonomik verilerin eksikliği ve FED’in faiz indirimi yapacağına dair beklentilerin zayıflaması, altın fiyatlarını olumsuz etkiledi. 14 Kasım saat 17.30 itibarıyla ons altın, yüzde 2.6 değer kaybederek 4 bin 53 dolara gerilerken, gram altın da yüzde 2.4 düşüşle 5 bin 516 TL seviyesine indi. Gram altın 5 bin 905 TL, ons altın ise 4 bin 381 dolarla tarihinin en yüksek seviyelerini görmüştü.Altın fiyatları ne kadar?

