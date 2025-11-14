https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/millie-bobby-browndan-kirmizi-halida-sert-tepki-sen-gulumse-1101015097.html

Millie Bobby Brown’dan kırmızı halıda sert tepki: Sen gülümse

Millie Bobby Brown’dan kırmızı halıda sert tepki: Sen gülümse

Sputnik Türkiye

Final sezonuna hazırlanan ‘Stranger Things’ ekibi, dün geceözel gösterimde hayranlarıyla buluştu. Ancak gecenin en çok konuşulan anı, Millie Bobby Brown’ın kırmızı halıda fotoğrafçılara verdiği karşılıktı.

2025-11-14T18:14+0300

2025-11-14T18:14+0300

2025-11-14T18:14+0300

yaşam

millie bobby brown

stranger things

netflix

londra

haberler

final

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0e/1101014925_0:0:684:384_1920x0_80_0_0_cd4de4168ea461cbddc0e01735f9e142.jpg

Londra’da düzenlenen etkinlikte yürürken bir fotoğrafçı Stranger Things dizisinde ‘Eleven’ karakterini oynayan Millie Bobby Brown’a “Gülümse!” diye bağırdı.Genç oyuncu ise anında “Gülümse? Sen gülümse!” diyerek tepki gösterdi ve kırmızı halıdan memnuniyetsiz bir ifadeyle ayrıldı.‘Sektördeki genç kadınlara zorbalık’Brown son dönemde kendisine yönelik beden eleştirileri ve medya baskısına karşı açık bir tutum sergiliyor. British Vogue’a verdiği röportajda, paparazzilerin işini anladığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı: Stranger Things bu yıl iki bölüm halinde final yapacak. İlk dört bölüm 26 Kasım’da, sonraki üç bölüm ise Noel Günü yayına girecek. Final bölümü ise yılbaşı gecesi izleyiciyle buluşacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230508/hollywoodun-kalemleri-grevde-stranger-thingsin-yeni-sezonu-ve-blade-ertelendi-1070766758.html

londra

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

millie bobby brown, stranger things, final sezonu,