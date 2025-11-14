Türkiye
Millie Bobby Brown’dan kırmızı halıda sert tepki: Sen gülümse
Millie Bobby Brown’dan kırmızı halıda sert tepki: Sen gülümse
Final sezonuna hazırlanan ‘Stranger Things’ ekibi, dün geceözel gösterimde hayranlarıyla buluştu. Ancak gecenin en çok konuşulan anı, Millie Bobby Brown’ın kırmızı halıda fotoğrafçılara verdiği karşılıktı.
Londra'da düzenlenen etkinlikte yürürken bir fotoğrafçı Stranger Things dizisinde 'Eleven' karakterini oynayan Millie Bobby Brown'a "Gülümse!" diye bağırdı.Genç oyuncu ise anında "Gülümse? Sen gülümse!" diyerek tepki gösterdi ve kırmızı halıdan memnuniyetsiz bir ifadeyle ayrıldı.'Sektördeki genç kadınlara zorbalık'Brown son dönemde kendisine yönelik beden eleştirileri ve medya baskısına karşı açık bir tutum sergiliyor. British Vogue'a verdiği röportajda, paparazzilerin işini anladığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı: Stranger Things bu yıl iki bölüm halinde final yapacak. İlk dört bölüm 26 Kasım'da, sonraki üç bölüm ise Noel Günü yayına girecek. Final bölümü ise yılbaşı gecesi izleyiciyle buluşacak.
Millie Bobby Brown’dan kırmızı halıda sert tepki: Sen gülümse

Final sezonuna hazırlanan ‘Stranger Things’ ekibi, dün geceözel gösterimde hayranlarıyla buluştu. Ancak gecenin en çok konuşulan anı, Millie Bobby Brown’ın kırmızı halıda fotoğrafçılara verdiği karşılıktı.
Londra’da düzenlenen etkinlikte yürürken bir fotoğrafçı Stranger Things dizisinde ‘Eleven’ karakterini oynayan Millie Bobby Brown’a “Gülümse!” diye bağırdı.
Genç oyuncu ise anında “Gülümse? Sen gülümse!” diyerek tepki gösterdi ve kırmızı halıdan memnuniyetsiz bir ifadeyle ayrıldı.

‘Sektördeki genç kadınlara zorbalık’

Brown son dönemde kendisine yönelik beden eleştirileri ve medya baskısına karşı açık bir tutum sergiliyor.
British Vogue’a verdiği röportajda, paparazzilerin işini anladığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

Gazeteciliğe saygı duyuyorum. Ancak başlıklarınızda beni daha en baştan aşağılamayın. Bu, özellikle sektöre yeni giren genç kızlar için açıkça zorbalıktır.

Stranger Things bu yıl iki bölüm halinde final yapacak. İlk dört bölüm 26 Kasım’da, sonraki üç bölüm ise Noel Günü yayına girecek.
Final bölümü ise yılbaşı gecesi izleyiciyle buluşacak.
