Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Üzümcü: Gıda güvenliği konusunda eğitim vermeye hazırız, herkes restoran açamamalı

“Tarım Bakanlığı bu konuda denetimler yapıyor. Ama gördüğümüz kim bilir kaçıncı örnek. Her zaman şunun altını çiziyorum, zaman zaman toplu tüketim yerlerinde zehirlenmeler oluyor. Bu o aile için bir felaket, ülkemiz için de oldukça kötü. Bu olay bir uyarı olarak görülmeli ve denetimler alınmalı. Risk esasına göre bu tür yerler tabii ki riskli çünkü çok kişiye hitap ediyor. Hızlı bir şekilde gıda üretimi ve servisi yapılıyor. Buralarda çok daha fazla denetim yapılması gerekiyor. Dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanlığı’nın da daha etkin önlemler alması gerekiyor. Bizim de artık düşünce sistemimizi değiştirip farklı bir bakış açısına girmemiş gerekiyor. Bir miktar para bulan kişi hemen fast food restoranı açıyor. Ama bu kişilerin denetimler, gıda güvenliği konuları konusunda bir bilgileri var mı? Zannediyorum ki yok. Bu tür yerleri herkes kolaylıkla açamamalı. Öncesinde ciddi bir eğitimden geçirilmeli. Sırf yapılmış olmak için değil, gerekirse üç ya da altı aylık çok ciddi eğitimlerden geçirilip belgelendirilmeli. Bu insanların ne yaptığını bilerek bu işlere girmesi gerekiyor. Eğer böyle bir karar alınırsa bizler oda olarak bu eğitimleri verme konusunda sonuna kadar görev alabiliriz. Taşın altına elimizi koyarız.”