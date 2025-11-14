Türkiye
Gıda mühendisi Nurten Sırma: Problem yalnızca bozuk veya bayat ürün değildir
Gıda mühendisi Nurten Sırma: Problem yalnızca bozuk veya bayat ürün değildir
İstanbul Fatih’te otelde konaklayan ve Ortaköy’de yemek yedikleri belirtilen ailede gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İki çocuk ve anne... 14.11.2025, Sputnik Türkiye
Gıda mühendisi Nurten Sırma, Radyo Sputnik'te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan'ın konuğu oldu.Nurten Sırma, Ortaköy'de yemek yedikleri belirtilen bir ailenin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılması ve iki çocuk ile annenin hayatını kaybetmesinin ardından gıda zehirlenmeleri hakkında konuştu.Sırma, olayla ilgili olarak şunları söyledi:"Denetim ne kadar azsa risk o kadar artar""Birçok vakada problem yalnızca bozuk veya bayat ürün değildir" diyen Sırma, sözlerine şöyle devam etti:
İstanbul Fatih’te otelde konaklayan ve Ortaköy’de yemek yedikleri belirtilen ailede gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İki çocuk ve anne hayatını kaybetti.
Gıda mühendisi Nurten Sırma, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’ın konuğu oldu.
Nurten Sırma, Ortaköy’de yemek yedikleri belirtilen bir ailenin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılması ve iki çocuk ile annenin hayatını kaybetmesinin ardından gıda zehirlenmeleri hakkında konuştu.

Sırma, olayla ilgili olarak şunları söyledi:

Polise verilen ifadelerde hem midye dolma, tavuk tantuni, kokoreç hem de sucuk ekmek tüketildiğini gördük. Yani tamamı sokakta, çoğu zaman kontrolsüz koşullarda satılan hızlı tüketim gıdaları. Bu ürünlerin ortak noktası; sıcaklık kontrolü, saklama koşulları ve hijyen standartlarının çoğu zaman belirsiz olmasıdır. Gıda güvenliğine aykırı üretilmiş veya sağlıksız koşullarda bekletilmiş her gıda, sebep ne olursa olsun, ölümcül sonuçlar doğurabilir. Bir ürünün yalnızca tadının normal olması da güvenli olduğu anlamına gelmez; mikroorganizma kaynaklı riskler gözle, kokuyla, tatla anlaşılmaz.

5 ile 60 derece arası, gıdalar için ‘tehlikeli sıcaklık aralığı’ olarak tanımlanır. Sokakta satılan ürünlerin çoğu bu aralıkta saatlerce kalıyor. Özellikle yaz aylarında güneş altında bekleyen tepsi içindeki midyeleri hepimiz görüyoruz. Bu ürünlerin nereden toplandığı, hangi su kaynaklarında büyüdüğü, hazırlanırken hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı ya da taşınma sürecinde soğuk zincirin korunup korunmadığı belli değil. Kabuklu deniz ürünleri, tavuk ve işlenmiş et ürünleri ise zaten kendi yapıları gereği yüksek riskli gıdalar; kısa sürede bakteri üremenin en yoğun görüldüğü ürün grubunda yer alıyor. Bu nedenle sokakta uygun olmayan koşullarda satıldıklarında risk katlanarak büyüyor.

"Denetim ne kadar azsa risk o kadar artar"

“Birçok vakada problem yalnızca bozuk veya bayat ürün değildir" diyen Sırma, sözlerine şöyle devam etti:

Kötü koşullarda hazırlanan gıdalarda mikroorganizmalar hızla çoğalır ve toksin üretirler. Bu toksinler pişirme sırasında yok olmaz, yemeğin kokusu veya tadı bozulmasa bile zehirleyici etki gösterebilir. Yetişkin bir bireyin tolere edebildiği toksin miktarı, beden kütlesi küçük olan çocuklarda çok daha ağır sonuçlara yol açar. Bu nedenle özellikle çocuklara midye, karides, istiridye gibi kabuklu deniz ürünlerinin bilinçsizce verilmesi büyük risk taşır. Ayrıca kayıt dışı midye avcılığı yaygın. Bu ürünlerin hangi sulardan toplandığı bile çoğu zaman belirsiz.

Denetim ne kadar azsa risk o kadar artar. Gıda işletmelerinde bu işi bilen gıda mühendislerinin istihdam edilmesi, kayıt dışı üretimin sıkı şekilde denetlenmesi, atama bekleyen gıda güvenliği uzmanlarının sisteme dahil edilmesi şarttır. Vatandaşın da tükettiği her ürün için ‘Bu işletme denetleniyor mu, malzemeyi nereden alıyor, personel hijyeni yeterli mi?’ diye sorgulaması hayati önemdedir. Çünkü gıda güvenliği kişilerin vicdanına, işletmecilerin insafına bırakılamaz; bu hem devletin hem sektörün hem de tüketicinin birlikte yürütmesi gereken bir süreçtir.”

