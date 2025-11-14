Gıda mühendisi Nurten Sırma: Problem yalnızca bozuk veya bayat ürün değildir

Polise verilen ifadelerde hem midye dolma, tavuk tantuni, kokoreç hem de sucuk ekmek tüketildiğini gördük. Yani tamamı sokakta, çoğu zaman kontrolsüz koşullarda satılan hızlı tüketim gıdaları. Bu ürünlerin ortak noktası; sıcaklık kontrolü, saklama koşulları ve hijyen standartlarının çoğu zaman belirsiz olmasıdır. Gıda güvenliğine aykırı üretilmiş veya sağlıksız koşullarda bekletilmiş her gıda, sebep ne olursa olsun, ölümcül sonuçlar doğurabilir. Bir ürünün yalnızca tadının normal olması da güvenli olduğu anlamına gelmez; mikroorganizma kaynaklı riskler gözle, kokuyla, tatla anlaşılmaz.

5 ile 60 derece arası, gıdalar için ‘tehlikeli sıcaklık aralığı’ olarak tanımlanır. Sokakta satılan ürünlerin çoğu bu aralıkta saatlerce kalıyor. Özellikle yaz aylarında güneş altında bekleyen tepsi içindeki midyeleri hepimiz görüyoruz. Bu ürünlerin nereden toplandığı, hangi su kaynaklarında büyüdüğü, hazırlanırken hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı ya da taşınma sürecinde soğuk zincirin korunup korunmadığı belli değil. Kabuklu deniz ürünleri, tavuk ve işlenmiş et ürünleri ise zaten kendi yapıları gereği yüksek riskli gıdalar; kısa sürede bakteri üremenin en yoğun görüldüğü ürün grubunda yer alıyor. Bu nedenle sokakta uygun olmayan koşullarda satıldıklarında risk katlanarak büyüyor.